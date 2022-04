Atmedia index: Češi nejlépe hodnotí ČT Déčko, Prima ZOOM a National Geographic

DNES!

Zatímco na prvních příčkách atmedia indexu nedošlo v roce 2021 oproti roku 2020 k výraznějším změnám, výrazný posun pozorujeme obecně u dětských stanic, kdy si většina z nich polepšila meziročně hned o několik pozic směrem nahoru

Diváci na vítězných kanálech oceňují například kvalitu pořadů, rozsah a pestrost jejich nabídky nebo vizuální kvalitu vysílání. Zároveň by je většinou doporučili také svým známým

▲ Obr č. 1 - Nejlépe hodnocené TV stanice očima diváků za rok 2021 (foto: Atmedia)



Atmedia index ukazatelem na cestě k vyšší sledovanosti a příjmům

Atmedia index ukazuje televizním stanicím směr, kterým se vydat na cestě k vyšší sledovanosti a tím pádem i vyšším příjmům z TV reklamy,“ konstatuje Michaela Suráková, Managing Director ve společnosti Atmedia, a dodává: „Respondenti výzkumu hodnotí televizní stanice na základě několika kvalitativních atributů, a jednotlivé stanice tak mohou zjistit, v jakých oblastech mají prostor pro růst a kde si naopak vedou nadprůměrně

Atmedia rozšiřuje výzkum o VOD služby na českém trhu

Trh s VOD službami v České republice zažívá boom a pro jednotlivé hráče jsou klíčové informace o tom, kolik lidí si jednotlivé služby předplácí, kolik jsou ochotni za ně platit, kolik skutečně platí, případně jak často a proč je využívají

Nejlépe hodnocenými televizními stanicemi vysílajícími u nás jsou ČT Déčko, Prima ZOOM a National Geographic. Ukazují to nejnovější výsledky atmedia indexu za rok 2021, který pravidelně vydává mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia. Veřejnoprávní dětská stanice přitom obhájila prvenství podruhé v řadě a kanály Prima ZOOM a National Geographic si pouze vyměnily pozici druhého a třetího místa.,“ přibližuje nejnovější výsledky průzkumu Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia, která na českém televizním trhu obchodně zastupuje téměř 30 tematických stanic.Čeští diváci hodnotí obecně nejlépe dětské televizní kanály, které následují dokumentární a filmové. V žebříčku TOP 10 televizních stanic se umístilo hned pět zástupců dokumentárních kanálů, tři místa obsadily dětské stanice a umístění v něm získala také jedna filmová a jedna sportovní stanice. „,“ popisuje Pavel Müller.Podobně jako v roce 2020 se i loni potvrdil velký rozptyl v celkovém hodnocení televizních stanic. Zatímco výsledný atmedia index nejlépe hodnoceného ČT Déčka je 83,1 bodu, na opačném konci je televizní stanice se skóre 32,2.Společnost Atmedia představila atmedia index v polovině loňského roku s cílem nabídnout klientům srozumitelný ukazatel úspěšnosti televizního kanálu a jeho značky na českém trhu. „.“Atmedia index přináší výsledky hodnocení kvality celkem 64 televizních stanic. Většina z nich je zapojena do oficiálního elektronického měření televizní sledovanosti, které se na celkových příjmech z TV reklamy podílí z více než 95 %. Výzkum provádí společnost Atmedia dvakrát ročně, celkově se jej účastní více než 4 000 respondentů (televizní internetová populace ve věku 15-69 let) z Českého národního panelu, kteří jednotlivé televizní stanice hodnotí na základě 7 kvalitativních atributů. K nim patří například kvalita pořadů, rozsah a pestrost nabídky pořadů, vizuální kvalita vysílání nebo doporučení známým. Sběr dat provádí výzkumná společnosti Nielsen Admosphere metodou CAWI.Podle vyjádření Michaely Surákové je o výsledky atmedia indexu mezi televizními stanicemi zájem. „Od minulého roku se nám ozvalo hned několik společností, které zajímá postavení jejich televizní značky na českém trhu,“ uvádí. Ještě větší pozornost je podle ní směřována k trhu tzv. VOD služeb (videa na vyžádání), který atmedia index také mapuje. „,“ přibližuje Michaela Suráková.Atmedia se proto rozhodla v letošním roce výrazněji rozšířit výzkum pro atmedia index právě v oblasti VOD služeb. Nově bude výzkum prováděn každé čtvrtletí na vzorku 2 000 respondentů, což umožní přinášet čerstvá data z oblasti trhu s videi na vyžádání častěji. Vedle tzv. SVOD služeb (videa na vyžádání za předplatné) se nově atmedia index zaměří také na tzv. AVOD služby (videa na vyžádání s reklamou).redakce