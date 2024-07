AB PULSe 4K Rev. II. - dlouhodobý test II. revize výkonného satelitního přijímače

DNES!

Popis přijímače

Příjem programů a chování přijímače

Multimédia

Spolupráce s vloženým pevným diskem (micro SD kartou)

Spolupráce s vestavěným univerzálním dekodérem a CI sloty

Závěr

V dnešní recenzi se nepodíváme na žádnou novinku, ale podrobně se podíváme na satelitní přijímač AB PULSe 4K ve II. HW revizi, tak jak je současně dostupný na trhu.První verzi přijímače AB PULSe 4K jsem již představil čtenářům webu parabola.cz před několika lety. Distributor těchto přijímačů slovenská firma AB-COM, s.r.o. se rozhodla nechat vyrobit inovovaný model tohoto přijímače, který označila jako revize II.V čem tedy inovace přijímače spočívá? Přijímač má již z výroby osazené 2 satelitní tunery DVB-S2X a v balení přijímače je kvalitnější dálkové ovládání AB All TV. A také a došlo k významnému snížení ceny!Tento přijímač jsem měl k dispozici na testování po dobu několika měsíců, abych si ověřil jeho stabilitu a funkčnost během provozu.Srdcem přijímače zůstává výkonný čtyřjádrový procesor Hisilicon Hi3798MV200 (ARM Cortex A53) od firmy Huawei s výkonem 15000 DMIPS a taktovací frekvencí 1,6 GHz. Přijímač obsahuje ohromnou paměť Flash 8 GB (eMMC) a RAM 2 GB (DDR 4). Nechybí podpora HDR10 a HLG.Operační systém Enigma 2 je shodný s první verzí přijímače (image lze použít do obou revizí přijímačů). Distributor nabízí také variantu přijímače s vloženou micro SD kartou nebo s vloženým DVB-C/T2 tunerem.Přijímač umožňuje příjem SD, HD a UHD programů v kompresích MPEG-2, MPEG-4/H.264, HEVC/H.265 a pracuje ve video rozlišení až 2160p (tzv. 4K). Přijímač umožňuje také příjem programů vysílaných v režimu multistream.Přijímač má k dispozici jednu čtečku vestavěného univerzálního dekodéru a dva CI/CI+ sloty pro vložení dekódovacích modulů. Nechybí také funkce hardwarového dual transcodingu, které mají jen nejvýkonnější high endové přijímače.Přijímač umožňuje nahrávání na vložený 2,5“ pevný disk (není součástí dodávky), který se vkládá do výměnného šuplíku na zadním panelu přijímače, aniž byste přijímač museli rozdělávat.Další možností je nahrávání na micro SD kartu, flash disk nebo na vzdálené datové úložiště (NAS).K dispozici je podpora pro hybridní televizní vysílání HbbTV, webový prohlížeč a nechybí ani funkce HDMI CEC (současné ovládání přijímače a TV). Použití procesoru Hisilicon znamená, že přístroj přehraje kdejaký multimediální AV soubor, a to včetně videí s vysokým datovým tokem.Přijímač je napájen externím napájecím adaptérem 12V/3A.Přijímač je vyráběn v černém provedení s rozměry 270 x 205 x 65 mm (Š x H x V). Na předním panelu se nachází čtyřmístný displej, stavová dvoubarevná LED dioda (tlačítko „power“) a pod odklopným víčkem čtečka vestavěného univerzálního dekodéru, dva CI/CI+ sloty pro vložení dekódovacích modulů, jeden USB 2.0 port a čtečka micro SD karty.Na zadním panelu nacházíme jeden F konektor (vstup satelitního tuneru, výstup chybí), další dva F konektory (vstup a výstup výměnného satelitního tuneru DVB-S2X), digitální optický audio výstup S/PDIF, jeden USB 2.0 port, kolébkový vypínač a konektor pro připojení externího napájecího adaptéru.Dále je zde ještě tlačítko reset, vstup pro IR čidlo (je součástí balení), HDMI 2.0a konektor pro připojení k vaší LCD nebo OLED TV a síťové rozhraní Ethernet 100 Mbps. V pravé části zadního panelu nacházíme výměnný šuplík pro vložení 2,5“ pevného disku.Součástí balení je také průvodce nastavením přijímače, HDMI kabel, externí IR čidlo, napájecí adaptér 12V/3A a šroubky pro přichycení pevného disku do výměnného šuplíku.V přijímači je k dispozici alternativní image Open ATV 7.3 z 27.3.2024, který je speciálně upravený pro potřeby CZ/SK zákazníka. Je také k dispozici ke stažení na webu dovozce.V tomto image je již nainstalována řada pluginů, jako je plugin FastScan pro rychlé vyhledávání programů satelitního operátora Skylink a freeSAT by Skylink. Programy Skylinku jsou již naladěné. Vzhledem k nedávným technickým změnám u tohoto operátora je nutné pustit FastScan a vše se vám automaticky přeladí.Dále jsou předladěny programy ostatních satelitních operátorů DIGI SK, Telly Antik Sat . Z dalších předinstalovaných pluginů stojí za zmínku Chromium browser (webový prohlížeč), Netflix, Youtube TV, Disney +, Dazn, Prime Video. Ukončení těchto pluginů se provádí pomocí tlačítka "Standby" na dálkovém ovládání.Nechybí ani předinstalované oblíbené pluginy Archívy CZ/SK a CSFD (Československá filmová databáze). V žádném případě neprovádějte aktualizaci image z menu Open ATV, protože by došlo k přepsání některých pluginů. Funkcionalita nainstalovaných pluginů je v rukou teamu Open ATV a není garantovaná ze strany dovozce ani prodejce.Přijímač umožňuje uložit do paměti neomezené množství televizních a radiových programů. Vyhledávání kanálů je rychlé, a i přepínání mezi programy je velmi svižné a to do 2 - 3 sec.Satelitní tuner Si2166D dokázal naladit programy v plném rozsahu symbolových rychlostí SR 1-45 Msym/s a to v obou normách DVB-S i DVB-S2 (QPSK/8PSK). Také citlivost/selektivita použitého satelitního tuneru je výborná. Kvalitu signálu S/N lze zobrazit v procentech nebo v decibelech.Vyhledávání programů s velmi vysokými přenosovými rychlostmi SR nečinilo tuneru žádné potíže. Typickým příkladem jsou multiplexy ruské placené televize MTS na družici ABS 2A na pozici 74,9° východně, kde se používá SR 45 Msym/s.Rovněž ladění programů s nízkými symbolovými rychlostmi proběhlo zcela bez potíží, tuner naladil vše. Přijímač umožňuje naladit i programy vysílané v nové normě DVB-S2X, tato norma se v současné době používá pouze pro datové přenosy a feedy.Obrazový výstup z přijímače je vynikající. Při přepínání programů je třeba počkat malý okamžik na synchronizaci obrazu se zvukem (vlastnost procesoru Hisilicon).Zvuková stopa se ukládá na danou předvolbu a samozřejmě lze uložit levý nebo pravý audio kanál. Přijímač má i vestavěný OSD teletext. České a slovenské znaky se zobrazují v pořádku.V balení již najdeme nové dálkové ovládání AB All TV, které lze použít také k přijímačům AB Cryptobox. Směrovost dálkového ovládání se oproti předchozímu typu zlepšila.Přijímač umožňuje příjem také programů v režimu multistream (MIS). Programy v režimu MIS jsou aktuálně k dispozici na satelitních pozicích 33°E, 21,5°E, 10°E, 9°E, 5°W a 30°W.Stále nejatraktivnější pozicí zůstává 5° západně, kde se vysílá volně řada italských (veřejnoprávní RAI) a francouzských programů v HD kvalitě, které jsou běžně dostupné jen kódovaně. Přijímač nemá podporu vysílací technologie T2-MI.Italské soukromé kanály naleznete na pozici 9° východně. Mimo jiné jsou zde kanály soukromé skupiny Mediaset a atraktivní kanál Super Tennis vysílaný v HD kvalitě. Na této pozici jsou i dva MIS vysílané v normě DVB-S2/16APSK, které tuner přijímače bez problémů naladil. Příjem modulace 16APSK je jistě zajímavá záležitost.Funkčnost HbbTV jsem otestoval nejen na programech ČT, ale také na programech Primy a Novy. Všechno jede tak jak má, HbbTV je samozřejmě v tomto image již nainstalováno a reakce na povely při pohybu v HbbTV byly rychlé.Samozřejmostí je nainstalovaný přehrávač videí Youtube, přehrávání videí bylo bez potíží. Pro náročnější uživatele je možnost nainstalovat multimediální prostředí KODI.K dispozici je také funkce PIP (obraz v obraze). Přijímač umožňuje tuto funkci s libovolnými programy bez ohledu na to, v jaké kvalitě jsou vysílány, tedy i dva UHD programy zobrazíte v režimu PIP. To je možné díky velmi silnému HW přijímače.Na předním panelu přijímače je k dispozici čtyřmístný displej, jas displeje lze regulovat. Také LED dioda lze vypnout jak při provozu, tak i v pohotovostním stavu.Elektronický programový průvodce je v Enigmě 2 výborný, tady se stále opakuji. Informační lišta obsahuje informace o běžícím a následném pořadu. Podrobné informace o pořadu nejsou nijak oříznuty. Vše je otázku skinu, který se rozhodnete používat.Webový prohlížeč je k dispozici a také funkce hardwarového dual transcodingu. Transkódování lze nastavit na video rozlišení 480p, 576p a 720p, dále lze přepnout mezi kodekem MPEG-4 a HEVC, vše plně funkční. Live streamování programů po síti v originální kvalitě pracovalo také bez problémů.Takže výsledkem je, že na jeden program se můžeme dívat v TV, současně druhý program streamovat po síti třeba do PC a další dva programy transkódované posílat třeba do mobilu a tabletu.Zde se samozřejmě s výhodou použijí dva tunery, abyste měli k dispozici dva různé multiplexy. Pokud náhodou nemáte z konvertoru dva výstupy, tak výměnný satelitní DVB-S2X tuner obsahuje výstup, který zapojíte do vstupu vestavěného satelitního tuneru. V menu pak nadefinujete, že první tuner je zapojen do smyčky.Budete tak moci současně využívat dva transpondéry se stejnou polarizací a ve stejném kmitočtovém pásmu. Samozřejmě pro plnohodnotné využití přijímače je vhodné mít konvertor s dvěma výstupy.Přijímač podporuje tzv. multiboot a umožňuje nainstalovat do paměti až čtyři image. Další image si můžete nainstalovat třeba Open ATV 7.4, kde si můžete nainstalovat překládací plugin pro titulky, který využívá technologie umělé inteligence AI.Zálohování image celého přijímače pracuje v Open ATV bez problémů. Výsledkem je záloha v podobě jednoho jediného zip souboru. Obnovu přijímače ze zálohy můžete provádět jak z menu přijímače, tak i z tzv. bootovacího menu do kterého se můžete dostat po startu přijímače, tak že po zapnutí přijímače kolébkovým vypínačem na zadním panelu budete držet tlačítko „power“ na dálkovém ovladači.Bootovací menu se vás pak zeptá do jaké ze čtyř sektorů v paměti přijímače chcete image instalovat. Online instalace image z bootovacího menu vykazovala chybu 404 (problém se vzdálenými servery). Z běžného menu instalace fungovala bez problémů a přijímač měl k dispozici všechny verze image Open ATV, Open PLi, OpenBH a OpenSPA.Doba startu přijímače (bootování) je cca 22 sekund. Na editaci programů v PC lze použít program Dreamset nebo DremboxEdit. Pro komunikaci přes FTP s linuxovými přijímači lze použít libovolného FTP klienta.Ventilačních otvorů je po všech stranách přijímače dostatek. Zahřívání přijímače je minimální. Napájení přijímače je externí pomocí dodaného napájecího adaptéru 12V/3A.Přístroj umí zobrazit fotografie ve formátu JPEG nebo BMP a přehrát hudbu ve formátu MP3 nebo WAV. Poradí si i zvukem DTS. Přijímač přehraje AV soubory typů avi, mov, mkv, m2ts, ts, mpeg-4 a flv. Není možné přehrát soubory DivX a WMV.Protože přijímač podporuje kodek HEVC/H.265, tak lze přehrát videa s tímto kodekem do rozlišení 2160p. Vyzkoušel jsem řadu testovacích videí v HEVC s různým video rozlišením, všechny videa přijímač přehrál.Použitý procesor v kombinaci s ostatním výkonným HW přijímače dovoluje přehrávat videa s velmi vysokým datovým tokem. Bez trhání obrazu jsem vyzkoušel přehrát testovací MKV soubor „jellyfish-400-mbps-4k-uhd-hevc-10bit.mkv“.Samozřejmě záleží, na jakém video a audio kodeku je soubor vytvořen. Tedy ne všechny soubory přehrajete úspěšně.Přijímač samozřejmě umožňuje příjem IPTV programů. Tyto programy nelze nahrávat.Elegantní je nahrávání na micro SD kartu, omezeni jste její kapacitou.Dle údajů dovozce:- na 32 GB microSD kartu uložíte cca 13 hodin záznamu- na 64 GB microSD kartu uložíte cca 25 hodin záznamu- na 128 GB microSD kartu uložíte cca 50 hodin záznamuÚdaje jsou orientační v závislosti od bitrate (bitové rychlosti) programu, ze kterého jste nahrávali, protože každý program má jiný bitrate. Bez problémů jsem nahrával dva programy v HD kvalitě.Na zadním panelu přijímače je k dispozici výměnný šuplík, kam můžete vložit 2,5“ pevný disk HDD nebo SSD. Takže odpadá rozdělávání přijímače a připojování kabelů. Šroubky pro připevnění pevného disku do šuplíku jsou součástí balení přijímače. Výměnný šuplík s diskem se vkládá do vypnutého přijímače.Pro účely testování jsem zvolil SATA SSD pevný disk Western Digital s kapacitou 500 GB. Spolupráce s diskem byla zcela bez problémů. Nahrávání i přehrávání SD, HD i UHD programů bylo také v pořádku.Podporovány jsou formáty EXT4, EXT3, EXT2, NTFS a FAT32. Přijímač umožňuje současně nahrávat maximálně 10 kódovaných programů z obou tunerů (z jednoho transpondéru je omezení na 5 kódovaných programů).To platí pro softcam OScam a image Open ATV 6.4 se starým dobrým Pythonem 2.x. Bohužel novější Python 3.x na kterém jsou založeny novější verze Open ATV vykazují s provozem OScamu nestabilitu (samovolné pády po několika hodinách provozu) a nahrávat je možné současně cca max. tři kódované programy.Tento problém je diskutován na fórech na internetu. Bohužel tento problém nikdo neřeší a nevěřím, že by se tím někdo z Open ATV týmu zabýval.Všechny nahrávky máte vždy dekódované. K dispozici je také funkce časového posunu - Timeshift. Programování záznamů je možné buď ručně přes časovač nebo přímo pomocí EPG.Převíjení záznamů na pevném disku tam a zpět je v rychlostech 2x, 4x, 8x, 16x, 32x a 64x a 128x. Zpomalené přehrávání je v rychlostech 1/2x, 1/4x a 1/8x. Navíc je možné si v záznamu vytvářet záložky a pohybovat se mezi nimi.Převíjení SD, HD a UHD záznamů je v pořádku. Pro rychlý přesun lze použít i numerická tlačítka na dálkovém ovládání, vhodné pro přeskakování reklamy. Názvy záznamů lze přejmenovat dodatečným pluginem, záznam lze také stříhat a poté přenášet po síti kam potřebujete.V přijímači je vestavěna jedna čtečka dekódovacích karet univerzálního dekodéru a dva CI sloty pro vložení dekódovacích modulů. Dekodér je již v tomto image softwarově oživen, používá se softcam OScam, který je již nakonfigurovaný jen na čtení karet.Bez problémů pracují naše dekódovací karty ICE Irdeto Skylink a karty ICE Irdeto freeSAT.Pokud ručně změníte konfiguraci OScamu, tak vám pojedou také karty Irdeto slovenské veřejnoprávní televize STVR (RTVS) a Conax karty Antik SAT.Funkcionalita dekódovacích karet v univerzálním dekodéru není garantovaná ze strany dovozce ani prodejce. Přijímač má k dispozici dva CI/CI+ sloty pro dekódovací moduly, to je jistě nadstandardní záležitost.Z dekódovacích modulů pro příjem satelitní televize Skylink jsem vyzkoušel dekódovací moduly Mascom Irdeto CI+ (výrobce SMIT), modul Skylink Viaccess CAM701 a bezkartový modul Nagra CAM803.Moduly pracovaly bez potíží. Pozor, pro zprovoznění dekódovacího modulu Nagra CAM803 je nutné v menu přijímače zvolit CI+ rozhraní (podpora CI+ je již v image nainstalována). Ve standardním CI rozhraní tento modul nepracuje.Vyzkoušel jsem také původní dekódovací modul DIGI Nagra s vloženou kartou pro satelitní platformu DIGI SK. Modul pracoval bez problémů, bohužel nebylo možné zadat PIN kód, tudíž programy vyžadující PIN nefungovaly (programy se sledovat dají, ale musí se použít taková malá finta). Tento modul umožňoval nahrávat až čtyři programy současně z jednoho transpondéru.S novým bezkartovým dekódovacím modulem DIGI Nagra problémy s PIN kódem odpadají.Nahrávky u všech modulů jsou samozřejmě nešifrované. Současně se tak dá nahrávat z různých satelitních pay tv platforem pro které máte k dispozici dekódovací karty a moduly.Konkrétní kombinaci dvou modulů je třeba vždy vyzkoušet. A vždy doporučuji přiřadit konkrétního providera nebo jednotlivé programy k příslušnému modulu, aby věděl, co má dekódovat. To se provádí v menu přijímače u daného modulu. Opět zde není žádná garance, že vám všechny kombinace různých modulů budou bez problémů fungovat.AB PULSe 4K Rev. II. je rychlý high endový dvoutunerový UHD satelitní přijímač. Pro potřeby nahrávání lze do přijímače vložit 2,5“ pevný HDD (SSD) disk bez rozdělávání přijímače a lze také nahrávat na micro SD kartu.Můžete nahrávat současně několik programů ze dvou různých frekvencí. Přijímač umožňuje také příjem programů vysílaných v režimu multistream. Díky použitému výkonnému HW si přijímač hravě poradí s přehráváním multimediálním souborů s velmi vysokým datovým tokem, tak jako s funkcí PIP (obraz v obraze) až dvou UHD programů.Stabilita přijímače byla po celou dobu testování zcela bezproblémová. Přijímač má kromě vestavěného universálního dekodéru k dispozici dva CI/CI+ sloty pro vložení dekódovacích modulů.Za zapůjčení přijímače děkuji společnosti AB-COM, s.r.o.Tento satelitní přijímač je možné zakoupit na e-shopu distributora:Doporučená maloobchodní cena: 3816,- CZK s DPH nebo 159 € s DPHIng. Martin Švehlík