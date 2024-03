Octagon SF8008 Combo Supreme - linuxový combo UHD přijímač s podporou T2-MI a multistreamů

DNES!

▲ Obr č. 1 - Octagon SF8008 Combo Supreme, přední pohled (foto: výrobce)



▲ Obr č. 2 - Octagon SF8008 Combo Supreme, pravoboční pohled (foto: výrobce)



▲ Obr č. 3 - Octagon SF8008 Combo Supreme, zadní pohled (foto: výrobce)



▲ Obr č. 4 - Octagon SF8008 Combo Supreme, namontovaný M.2 NVMe SSD disk (foto: výrobce)



Popis přijímače

▲ Obr č. 5 - Octagon SF8008 Combo Supreme, dálkové ovládání (foto: výrobce)



▲ Obr č. 6 - Octagon SF8008 Combo Supreme, seznam programů



▲ Obr č. 7 - Octagon SF8008 Combo Supreme, single EPG



Příjem programů a chování přijímače

▲ Obr č. 8 - Octagon SF8008 Combo Supreme, multi EPG



▲ Obr č. 9 - Octagon SF8008 Combo Supreme, podrobné informace o pořadu



▲ Obr č. 10 - Octagon SF8008 Combo Supreme, tunery



▲ Obr č. 11 - Octagon SF8008 Combo Supreme, hledání signálu



▲ Obr č. 12 - Octagon SF8008 Combo Supreme, PIP UHD



▲ Obr č. 13 - Octagon SF8008 Combo Supreme, Transcoding setup



▲ Obr č. 14 - Octagon SF8008 Combo Supreme, příjem REBEL TV v DVB-T2



Multimédia



▲ Obr č. 15 - Octagon SF8008 Combo Supreme, příjem BBC One HD na satelitu Astra 2E (28,2°E)



▲ Obr č. 16 - Octagon SF8008 Combo Supreme, příjem Cine 34 HD v MIS ( Eutelsat 9B

▲ Obr č. 17 - Octagon SF8008 Combo Supreme, příjem France 24 HD v modulaci 16APSK (Eutelsat 9B)



▲ Obr č. 18 - Octagon SF8008 Combo Supreme, příjem Nova BH v T2-MI (Eutelsat 33F)



Spolupráce s vestavěným univerzálním dekodérem

▲ Obr č. 19 - Octagon SF8008 Combo Supreme, prohlížeč pluginů



▲ Obr č. 20 - Octagon SF8008 Combo Supreme, Youtube přehrávač



▲ Obr č. 21 - Octagon SF8008 Combo Supreme, test rychlosti připojení k internetu



Spolupráce s vestavěným pevným diskem

▲ Obr č. 22 - Octagon SF8008 Combo Supreme, záznamy na SSD



▲ Obr č. 23 - Octagon SF8008 Combo Supreme, informace o systému



Závěr

V dnešní recenzi se podíváme na inovovaný model značky Octagon, který nese název. Značka Octagon je na našem trhu populární a pro zákazníky znamená spolehlivé linuxové satelitní přijímače.Původní model Octagon SF8008 se stal již legendou a výrobce se rozhodnul tento přijímač inovovat.Octagon SF8008 Combo Supreme je opět kombinovaný linuxový UHD přijímač, který umožňuje příjem satelitního vysílání v normách DVB-S/S2/S2X a pozemního digitálního a kabelového vysílání v normách DVB-T/T2 a DVB-C.Přijímač umožňuje příjem SD, HD a UHD programů v kompresích MPEG-2, MPEG-4/H.264 a HEVC/H.265. Přijímač pracuje ve video rozlišení až 2160p (tzv. 4K) a podporuje technologie HDR10 a HLG. Operačním systémem je oblíbená Enigma 2.Srdcem přijímače zůstává čtyřjádrový 64bitový procesor Hisilicon Hi3798MV200 od firmy Huawei. Taktovací frekvence procesoru je 1,6 GHz s výkonem 15000 DMIPS, paměť Flash 8 GB (eMMC) a RAM 1 GB (DDR4).Přijímač umožňuje příjem satelitních programu také v režimu multistream (MIS), ale i v režimu T2-MI. Právě ladění programů vysílaných v T2-MI přímo z menu linuxového přijímače s Enigmou 2 je poměrně výjimečné. To je záležitostí několika málo přijímačů.Octagon SF8008 Supreme přichází ale i světovou novinkou v oblasti satelitních přijímačů - rozhraní M.2 pro vestavění pevného disku M.2 NVMe SSD do přijímače. Tím se značně rozšiřují nahrávací možnosti přijímače. Nadále je možné nahrávání na externí USB pevný disk, flash disk nebo na vzdálené datové úložiště (NAS).Přijímač má k dispozici jednu čtečku vestavěného univerzálního dekodéru, má podporu pro hybridní televizní vysílání HbbTV a je k dispozici také funkce HDMI CEC (současné ovládání přijímače a TV). Umožňuje přehrávat širokou škálu multimediálních AV souborů včetně videí s extrémně vysokým datovým tokem. Přijímač má také nové vestavěné WI-FI 1200 Mbit/s (původní model měl rychlost jen 300 Mbit/s.)Nechybí ani rozhraní Bluetooth ve verzi 5.1 a samozřejmosti je i vestavěná gigabitová LAN. K dispozici je také funkce PIP (obraz v obraze).Přijímač Octagon SF8008 Combo Supreme je napájen externím napájecím adaptérem 12V/2A.Přijímač je vyráběn v černém provedení s rozměry 220 x 125 x 40 mm (W x H x D). Na předním panelu se nachází čtyřmístný sedmi segmentový displej a tlačítko pro zapnutí/vypnutí přijímače.Na pravém boku přijímače nacházíme čtečku vestavěného univerzálního dekodéru a jeden USB 3.0 port.Na zadním panelu je jeden F konektor satelitního tuneru, jeden IEC konektor hybridního tuneru, digitální optický audio výstup S/PDIF, jeden USB 2.0 port, vstup pro micro SD kartu, tlačítko „recovery“, kolébkový vypínač a konektor pro připojení externího napájecího adaptéru.Analogové AV výstup je realizován v podobě jack konektoru. Rovněž v podobě jack konektoru je proveden servisní port RS232. A nesmíme zapomenout na dva vstupy, kde jsou namontované antény pro vestavěný WI-FI adaptér.Dále je zde ještě HDMI 2.0a konektor pro připojení k vaší LCD nebo OLED TV a síťové rozhraní Ethernet 1 Gbps.Součástí balení je stručný instalační průvodce, HDMI kabel a napájecí adaptér 12V/2A.Tak jako původní model měl dvě varianty, tak i model Supreme najdete na trhu ve variantě TWIN (2x satelitní tuner) nebo Combo (1x satelitní tuner a 1x hybridní tuner). Obě varianty jsem měl možnost testovat.Do přijímače jsem nahrál alternativní image Open ATV 6.4. Image z dílny týmu Open ATV považuji pro tuto značku přijímače za nejlepší a jsou podporované výrobcem. Image jsem musel mírně modifikovat, aby plně podporoval HW tohoto přijímače. Originální verze podporuje jen HW staršího modelu SF8008.K dispozici je novější stabilní image Open ATV 7.3, který pracuje s Pythonem 3.11.2 a ne všechny pluginy jsou zde dostupné. Verze 7.4 a 7.5 jsou beta a jsou vhodné pouze pro vývojáře.Přijímač umožňuje uložit do paměti neomezené množství televizních a radiových programů. Vyhledávání kanálů je rychlé, a i přepínání mezi programy je cca 2-3 sekundy.Opět se nejprve podíváme na satelitní část přijímače. V modelu Supreme je oproti původnímu modelu SF8008 použit nový typ satelitního tuneru Availink AVL62X1. Satelitní tuner dokázal naladit programy v plném rozsahu symbolových rychlostí SR 1-45 Msym/s a to v obou normách DVB-S i DVB-S2 (QPSK/8PSK).Citlivost/selektivita použitého satelitního tuneru byla výborná. Nemůžeme zde čekat jiné výsledky než u minule testovaného modelu Gigablue UHD Trio 4K Pro, který používá naprosto identické tunery.Ladění transpondéru jak s vysokou, tak nízkou přenosovou rychlostí bylo bezproblémové. Přijímač umožňuje naladit i programy vysílané v nové normě DVB-S2X (v této normě aktuálně není vysílán žádný stabilní program a norma je používána výhradně pro přenosové kanály).Přijímač umožňuje i příjem programů vysílaných v režimu multistream (MIS) a T2-MI. I zde jsou výsledky naprosto identické s minule testovaným přijímačem Gigablue UHD Trio 4K Pro. Prostě přijímač naladil vše co měl.Druhý tuner v přijímači je typ ATBM 7821, jedná se o hybridní tuner určený pro příjem pozemního digitálního vysílání. Tuner naladil všechny pozemní digitální multiplexy dostupné v mé lokalitě příjmu v normě DVB-T2.V přijímači je použitý oblíbený procesor Hisilicon, což znamená, že přijímač má perfektní obraz na HDMI výstupu. Analogový AV výstup jsem netestoval a dnes u linuxových přijímačů již prakticky nebývá nikde osazován.Dálkové ovládání je prakticky podobné jako u staršího modelu Octagon SF8008, ale má jiné rozložení tlačítek. Má pěkná velká tlačítka, která se dobře mačkají a disponuje i slušným úhlem používání dálkového ovladače.Zvuková stopa se ukládá na danou předvolbu a samozřejmě lze uložit levý nebo pravý audio kanál. Přijímač má i vestavěný OSD teletext. České a slovenské znaky se zobrazují v pořádku, stačí si jen navolit správnou znakovou sadu pro teletext.Elektronický programový průvodce je v Enigmě 2 perfektní. Informační lišta obsahuje informace o běžícím a následném pořadu. Podrobné informace o pořadu nejsou nijak oříznuty. Vše je otázku skinu, který se rozhodnete používat.Přijímač umí zobrazit EPG na několik dní dopředu, pokud je provider vysílá. Načítání informací je bleskové, EPG data se ukládají automaticky do flash paměti přijímače. Displej přijímače nám zobrazuje trvale hodiny, jeho jas lze nastavit v menu přijímače. Šikovný prodejce Vám jistě nabídne již zdarma předinstalovaný přijímač, kde se na displeji bude v běžném režimu zobrazovat číslo programu a v pohotovostním stavu hodiny.Lze nainstalovat také funkci FastScan pro rychlé vyhledávání programů satelitního operátora Skylink . Přijímač samozřejmě umožňuje příjem IPTV vysílání.Přijímač podporuje funkci mutiboot, lze nainstalovat až 4 image současně a přepínat mezi nimi.Doba startu přijímače (bootování) je cca 35 sekund. Na editaci programů v PC používám program Dreamset. Pro komunikaci přes FTP lze použít libovolného FTP klienta.Ventilačních otvory jsou na všech stranách přijímače. Zahřívání přijímače je minimální. Napájení přijímače je pomocí externího napájecího adaptéru 12V/2A.Bez problémů jsou funkční populární pluginy jako Archívy CZSK, filmová databáze ČSFD, stahování piconů apod. Samozřejmostí je podpora hybridního televizního vysílání HbbTV. Přehrávač videí z Youtube je vhodné používat z pluginu Chromium 2.K dispozici je také funkce hardware transcoding. Ta umožňuje streamování programů po LAN s kompresí MPEG-4 nebo HEVC s voleným video rozlišením a datovým tokem.Octagon 8008 Combo Supreme umí zobrazit fotografie ve formátu JPEG nebo BMP a přehrát hudbu ve formátu MP3. Přijímač přehraje AV soubory typů avi, divx, xvid, mov, mkv, ts, wmv, mpeg-4 a flv. Protože přijímač podporuje kodek HEVC/H.265, tak lze přehrát videa s tímto kodekem do rozlišení 2160p. Vyzkoušel jsem řadu testovacích videí v HEVC s různým video rozlišením, všechny videa přijímač přehrál.Přijímač si také bez problému poradil s testovacími MKV soubory s vysokým datovým tokem jako např. „Jellyfish-200 - Mbps 10bit.mkv“ v rozlišení 4K (při vyšší rychlosti již obraz nebyl plynulý).Samozřejmě záleží, na jakém video a audio kodeku je soubor vytvořen. Tedy ne všechny soubory přehrajete úspěšně. Funkční je i přehrávání DTS audia.V image Open ATV je také k dispozici funkce PIP (obraz v obraze). Díky silného HW a použitím procesoru Hisilicon je možné zobrazovat v režimu PIP nejen SD nebo HD programy, ale dokonce i dva UHD programy.Můžete si také nainstalovat multimediální prostředím KODI, kde je již používaný originální přehrávač KODI.V Octagonu SF8008 Combo Supreme je vestavěna jedna čtečka dekódovacích karet univerzálního dekodéru. Dekodér je třeba softwarově oživit, používá se ARM architektura. Otestoval jsem softcam OScam, který je však třeba řádně nakonfigurovat.Pod vhodnou verzí OScamu fungují bez problémů naše dekódovací karty ICE/Irdeto Skylink, ICE Irdeto freeSAT, karty Irdeto RTVS a karty Conax Antik Sat . Nahrávky jsou samozřejmě nešifrované.Tradiční omezení je u současného nahrávání kódovaných programů. Pokud použijete image Open ATV 6.4, kde se používá programovací jazyk Python 2.7.18, tak můžete nahrávat dva kódované programy současně a na třetí kódovaný program se dívat a řadu dalších volně vysílaných programů nahrávat.Image Open ATV se používá stejné jako u modelu SF8008. Nicméně starší verze 6.4 nepodporuje nové tunery co jsou v modelu Supreme použity. Proto jsem provedl úpravu image tak, aby byly k dispozici i nové verze tunerů.Samozřejmě jsem mohl použít novější image Open ATV 7.3 založené na Pythonu 3.11.2, což je poslední stabilní verze pro tento přijímač, nicméně zde jsou problémy se softcamem OScam a spolupráci s čtečkou dekódovacích karet. OScam se chová nestabilně a lze nahrávat jen jeden kódovaný program.Při nahrávání jste samozřejmě omezeni jedním satelitním transpondérem, nicméně můžete používat pro současné nahrávání ještě hybridní tuner. Takže např. je možné současně nahrávat ČT1 HD z pozemního digitálního vysílání a program CS Film ze satelitu.Nevýhodou tohoto přijímače je absence CI slotu. Vestavěný dekodér není certifikovaný, tedy provoz dekódovacích karet je bez jakékoliv záruky.Pro garantovaný příjem programů Skylink jsou aktuálně na trhu satelitní přijímače Kaon MZ-52 a MZ-104 s vestavěným bezkartovým dekodérem Nagravision nebo je k dispozici bezkartový dekódovací modul CAM803 Nagravison.Do Octagonu SF8008 Combo Supreme je možné vestavět M.2 SSD NVMe disk (není součástí balení). Vestavění disku je tak na zákazníkovi nebo na prodejci. Díky prodejci těchto přijímačů firmě Pluton elektroprodejna jsem dostal k dispozici na testy i NVMe SSD disk Patriot P300 s kapacitou 256 GB.Spolupráce SSD disku s přijímačem byla zcela bezproblémová. Samozřejmě nahrávat můžete také na flash disk nebo externí USB HDD disk. Podporovány jsou formáty EXT4, EXT3, EXT2, NTFS a FAT32.Převíjení záznamů na pevném disku tam a zpět je v rychlostech 2x, 4x, 8x, 16x, 32x a 64x a 128x. Zpomalené přehrávání je v rychlostech 1/2x, 1/4x a 1/8x. Tyto rychlosti lze změnit přes menu. Navíc je možné si v záznamu vytvářet záložky a pohybovat se mezi nimi.Názvy záznamů lze přejmenovat dodatečným pluginem, záznam lze také stříhat a poté přenášet po síti kam potřebujete. K dispozici je také funkce časového posunu - Timeshift.Octagon SF8008 Combo Supreme je výborný UHD kombinovaný přijímač, který umožňuje příjem satelitních programů v normě DVB-S2X a také příjem pozemních digitálních programů v normě DVB-T2/HEVC. Přijímač navíc umožňuje příjem programů vysílaných v režimu multistream (MIS) a T2-MI.Nevýhodou přijímače je absence CI slotu pro vložení dekódovacího modulu. Světovou premiérou je možnost vestavět M.2 NVMe SSD disk do tohoto přijímače. To doposud u žádné satelitního přijímače nebylo možné.Díky použitému procesoru Hisilicon má přijímač možnost přehrávat velké množství multimediálních souborů ve video rozlišení až 4K. Obrazová kvalita je excelentní.Prodejce těchto přijímačů firma Pluton elektroprodejna nabízí tento přijímač svým obchodním partnerům i koncovým zákazníkům buď přímo v jejich kamenné prodejně nebo prostřednictvím e-shopu zde:Maloobchodní cena: 3150,- KčFirma Pluton elektroprodejna dodává linuxové přijímače také na základě přání zákazníka v jejich standardní úpravě CZ EDITION, kde v přijímači je již nainstalován alternativní image s řadou užitečných pluginů a podporou různých dekódovacích karet nebo dle individuálních požadavků tzv. na míru. Samozřejmostí u tohoto prodejce je také poprodejní zákaznická softwarová a technická podpora.Ing. Martin Švehlík