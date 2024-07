Satelitní televizi Direct One získá konkurenční DIGI Hungary

DNES!



▲ Obr č. 1 - Streamovací služba Direct NOW (foto: M7 Group

Maďarská satelitní placená televize Direct One změní během několika měsíců svého majitele. Společnost CANAL+ Luxembourg tuto DTH službu prodá provozovateli maďarské DIGI TV.Společnost DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., dceřiná firma 4iG Group, podepsala se satelitním operátorem Canal+ Luxembourg S.ar.l. a maďarskými dceřinými společnostmi Eviso Hungary Kft. a Canal+ Distribution Hungary Kft. dohodu o převzetí maďarské satelitní platformy Direct One a případně i získání kabelové televize v závislosti na souhlasu s místními úřady. Výše transakce nebyla uvedena.S převzetím Direct One získá společnost 4iG celkem 155 tisíc zákazníků. Změna vlastníka nebude mít dopad na abonenty Direct One, kterým budou dodávány služby v nezměněném rozsahu. Transakce se netýká online zákazníků Direct One.Dokončení transakce se očekává během čtvrtého kvartálu 2024 po schválení maďarským antimonopolním úřadem GVH.Satelitní televizenabízí zákazníkům více než 119 lokálních a mezinárodních programů v SD, HD a UHD rozlišení, včetně kanálů s prémiovými filmy a seriály.Direct One je značka satelitní televize, kterou v únoru 2021 zavedla společnost CANAL+ zhruba 14 měsíců po akvizici středoevropských satelitních platforem freeSAT, UPC Direct a Focus Sat od společnosti Liberty Global. Vzhledem k tomu, že maďarská platforma nemohla dále využívat značku UPC, bylo rozhodnuto o přejmenování na Direct One.Společnost CANAL+ působí v Česku a na Slovensku prostřednictvím společnosti M7 Group, která provozuje satelitní platformy. Dále v Rumunsku pod původní značkou. Nedávno firma přejmenovala svoji DTH službu HD Austria naredakce