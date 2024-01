Prima v HbbTV spustila novou aplikaci Prima LIFESTYLE

DNES!

Jsme rádi, že přicházíme s touto novinkou, o níž jsme uvažovali dlouhou dobu. Rozšiřujeme tak portfolio služeb, které v HbbTV divákům dlouhodobě poskytujeme

▲ Obr č. 1 - HbbTV aplikace Prima LIFESTYLE (foto: FTV Prima)



Jsme nadšeni, že můžeme představit aplikaci Prima LIFESTYLE, kde svým televizním divákům nabídneme obsah zaměřený na cvičení, horoskopy, návody či recepty v podobě personalizovaných zážitků. Cílem je zprostředkovat inovativní zážitek ze zábavy, který je synergicky propojen s magazínovým portfoliem skupiny Prima

Chceme maximálně využít potenciál svého videoobsahu, který připravujeme pro lifestylové online magazíny jako Prima ŽENY či FRESH. V rámci HbbTV si chceme nejdříve otestovat, o jaký obsah bude největší zájem, a podle výsledků nabídku dále upravíme. Věříme, že aplikace v HbbTV bude úspěšná, takže se s jejím novým logem budou diváci TV Prima setkávat stále častěji

Pod červeným tlačítkem teď mohou diváci sledovat výběr videí z lifestylových webů Primy. Nabídka videí se bude postupně rozšiřovat. Pro zimní fitness sezonu se partnerem aplikace stal InSPORTline. Informoval dnes o tom FTV Prima.,“ říká Kateřina Srbová, HbbTV manažerka skupiny Prima. Aplikace využívá stejné prvky jako prima+, vychází ze stejné grafiky a diváci by měli vnímat, že jsou stále „na Primě“, i když konzumují různé typy obsahu. Pro přehrání obsahu v lifestylové aplikaci není vyžadováno přihlášení. V případě, že uživatelé registraci na prima+ mají, mohou naopak plynule přejít do aplikace Prima LIFESTYLE. Novou aplikaci diváci naleznou pod dlaždicí Prima LIFESTYLE po stisknutí červeného tlačítka na všech kanálech Prima.,“ říká Hung Nguyen, zástupce ředitele online a ředitel online technologií. Ředitel online zpravodajství Tomáš Večeřa k tomu doplňuje: „.“Skupina Prima patří v HbbTV mezi lídry na trhu. Zajišťuje stabilní návštěvnost bonitní cílové skupiny. Červené tlačítko na kanálech Prima měsíčně vidí 2,28 milionu diváků a téměř 550 tisíc jich vstupuje do aplikace Prima. Nejsledovanějším obsahem jsou seriály vlastní tvorby a prima+ ORIGINALS. HbbTV prochází neustálým zdokonalováním, například formát červeného tlačítka s vylepšenou možností cílení umožňuje zacílit na zařízení, která splňují stanovenou podmínku, tedy na zařízení, která viděla, nebo neviděla TV spot klienta.redakce