DAB: Multiplexy, frekvence a jejich budoucí provozovatelé

DNES!

▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)



aukční blok region minimální cena (v Kč) vítěz tendru aukčního bloku vydražená cena (v Kč) B celá ČR 1.050.000 Czech Digital Group 26.350.000 C celá ČR 1.050.000 RTI cz 25.650.000 R1 PHA, STC 270.000 PLAY.CZ 6.660.000 R2 PHA, STC 270.000 Broadcast Services 5.580.000 R3 KVA, UST, LIB, KHR, PAR 230.000 Fiera touch 230.000 R4 KVA, UST, LIB 130.000 Czech Digital Group 1.020.000 R5 KVA, UST, LIB 130.000 PLAY.CZ 1.190.000 R6 LIB, KHR 90.000 TELEKO digital 360.000 R7 VYS, PAR, JMO, OLO, MOS, ZLI 420.000 TELEKO digital 1.180.000 R8 OLO, JMO, ZLI 220.000 PLAY.CZ 580.000 R9 OLO, MOS, ZLI 220.000 Broadcast Services 3.580.000 R10 MOS, ZLI 160.000 PLAY.CZ 340.000 R11 JCE, PLZ 110.000 PLAY.CZ 3.320.000 R12 JCE, PLZ-SUS 70.000 JOE Media 70.000 R13 PHA 130.000 Fiera touch 130.000 R14 PHA 130.000 JOE Media 130.000 R15 PHA 130.000 Czech Digital Group 1.060.000 R16 PHA 130.000 GG OMIKRON 130.000 R17 JMO 110.000 Broadcast Services 200.000 R18 JMO 110.000 GG OMIKRON 110.000 R19 MOS 110.000 GG OMIKRON 110.000 R20 JCE 60.000 Fiera touch 60.000 R21 KHR 50.000 PLAY.CZ 140.000 R22 PAR 50.000 Broadcast Services 50.000 R23 PLZ 50.000 Czech Digital Group 910.000 R24 PLZ-PLZ 40.000 JOE Media 130.000 R25 VYS 40.000 Fiera touch 45.000 R26 VYS 40.000 Broadcast Services 80.000 R27 KVA 20.000 JOE Media 130.000

▲ Tabulka č. 1 - Tendr na aukční bloky v České republice



Kraj Uživaná zkratka Kraj Užívaná zkratka Jihočeský kraj JCE Pardubický kraj PAR Jihomoravský kraj JMO Plzeňský kraj PLZ Karlovarský kraj KVA Plzeňský kraj - část Klatovy PLZ-PLZ Kraj Vysočina VYS Plzeňský kraj - část Sušice PLZ-SUS Královéhradecký kraj KHR Praha PHA Liberecký kraj LIB Středočeský kraj STC-N,STC-S Moravskoslezský kraj MOS Ústecký kraj UST Olomoucký kraj OLO Zlínský kraj ZLI

▲ Tabulka č. 2 - Zktatky regionů použitých v tabulce č. 1



Multiplex B

▲ Obr č. 2 - DAB multiplex B (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) České Budějovice 10C 43 115 Jáchymov 11B 40 65 Liberec 11B 40 65 Plzeň 11B 43 305 Plzeň - Radeč 11B 40 50 Sušice 11B 40 50 ústí nad Labem 11B 40 185 Votice 10C 40 60 Brno 7C 43 305 Brno - Hády 7C 40 55 Jeseník 11B 40 120 Jihlava 7B 43 130 Mikulov 7C 40 30 Ostrava 11D 43 120 Pardubice 11A 43 145 Valašské Meziříčí 11D 40 35 Zlín 7C 43 65 Praha 11D 43 165 Praha - město 11D 43 185 Trutnov 11D 40 55

Multiplex C

▲ Obr č. 3 - DAB multiplex C (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Praha 8D 43 165 Praha - město 8D 43 185 Votice 8D 40 60 Brno 9B/9D 43 305 Brno - Hády 9B/9D 40 55 České Budějovice 9B/9D 43 115 Jáchymov 9B/9D 40 65 Jeseník 9B/9D 40 120 Jihlava 9B/9D 43 130 Liberec 9B/9D 40 65 Mikulov 9B/9D 40 30 Ostrava 9B/9D 43 120 Pardubice 9B/9D 43 145 Plzeň 9B/9D 43 305 Plzeň - Radeč 9B/9D 40 50 Sušice 9B/9D 40 50 Trutnov 9B/9D 40 55 Ústí nad Labem 9B/9D 40 185 Valašské Meziřící 9B/9D 40 35 Zlín 9B/9D 43 65

Multiplex R1

▲ Obr č. 4 - DAB multiplex R1 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Praha 8B 43 165 Praha - město 8B 43 185 Votice 8B 40 60

Multiplex R2

▲ Obr č. 5 - DAB multiplex R2 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Praha 8C 43 165 Praha - město 8C 43 185

Multiplex R3

▲ Obr č. 6 - DAB multiplex R3 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Jáchymov 7D 40 65 Liberec 7D 40 65 Pardubice 7D 43 145 Trutnov 7D 40 55 Ústí nad Labem 7D 40 185

Multiplex R4

▲ Obr č. 7 - DAB multiplex R4 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Jáchymov 7B 40 65 Liberec 7B 40 65 Ústí nad Labem 7B 40 185

Multiplex R5

▲ Obr č. 8 - DAB multiplex R5 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Jáchymov 10C 40 65 Liberec 10C 40 65 Ústí nad Labem 10C 40 185

Multiplex R6

▲ Obr č. 9 - DAB multiplex R6 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Liberec 7C 40 65 Trutnov 7C 40 55

Multiplex R7

▲ Obr č. 10 - DAB multiplex R7 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Brno 10D 43 305 Brno - Hády 10D 40 55 Jeseník 10D 40 120 Jihlava 10D 43 130 Mikulov 10D 40 30 Ostrava 10D 43 120 Pardubice 10D 43 145 Valašské Meziříčí 10D 40 35 Zlín 10D 43 65

Multiplex R8

▲ Obr č. 11 - DAB multiplex R8 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Brno 7A 43 305 Brno - Hády 7A 40 55 Jeseník 7A 40 120 Mikulov 7A 40 30 Zlín 7A 43 65

Multiplex R9

▲ Obr č. 12 - DAB multiplex R9 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Jeseník 9C 40 120 Ostrava 9C 43 120 Valašské Meziříčí 9C 40 35 Zlín 9C 43 65

Multiplex R10

▲ Obr č. 13 - DAB multiplex R10 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Ostrava 5A 43 120 Valašské Meziříčí 5A 37 35 Zlín 5A 40 65

Multiplex R11

▲ Obr č. 14 - DAB multiplex R11 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) České Budějovice 11C 43 115 Plzeň 11C 43 305 Plzeň - Radeč 11C 40 50 Sušice 11C 40 50

Multiplex R12

▲ Obr č. 15 - DAB multiplex R12 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Sušice 9C 40 50

Multiplex R13

▲ Obr č. 16 - DAB multiplex R13 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Praha - město 5C 43 185

Multiplex R14

▲ Obr č. 17 - DAB multiplex R14 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Praha - město 6A 43 185

Multiplex R15

▲ Obr č. 18 - DAB multiplex R15 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Praha - město 6B 43 185

Multiplex R16

▲ Obr č. 19 - DAB multiplex R16 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Praha - město 6C 43 185

Multiplex R17

▲ Obr č. 20 - DAB multiplex R17 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Brno 10A 43 305 Brno - Hády 10A 40 55 Mikulov 10A 40 30

Multiplex R18

▲ Obr č. 21 - DAB multiplex R18 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Brno - Hády 12A 40 55 Mikulov 12A 40 30

Multiplex R19

▲ Obr č. 22 - DAB multiplex R19 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) ? ? ? ?

Multiplex R20

▲ Obr č. 23 - DAB multiplex R20 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Votice 9A 40 60

Multiplex R21

▲ Obr č. 24 - DAB multiplex R21 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Trutnov 10B 40 55

Multiplex R22

▲ Obr č. 25 - DAB multiplex R22 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Pardubice 9A 43 145

Multiplex R23

▲ Obr č. 26 - DAB multiplex R23 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Plzeň 6B 43 305 Plzeň - Radeč 6B 40 50 Sušice 6B 40 50

Multiplex R24

▲ Obr č. 27 - DAB multiplex R24 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Plzeň 12B 43 305 Plzeň - Radeč 12B 40 50

Multiplex R25

▲ Obr č. 28 - DAB multiplex R25 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Jihlava 6B 43 130

Multiplex R26

▲ Obr č. 29 - DAB multiplex R26 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Jihlava 6C 43 130

Multiplex R27

▲ Obr č. 30 - DAB multiplex R27 (foto: ČTÚ)



Vysílač Blok ERP max (dBW) Výška AS nad zemí (m) Jáchymov 6A 40 65

Česko udělalo v tomto týdnu významný krok k rozvoji digitálního pozemního rozhlasového vysílání ve standardu DAB. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vyhlásil výsledek tendru na provozovatele jednotlivých multiplexů. Vedle dvou nových celoplošných DAB sítí bude v ČR fungovat ještě 27 regionálních a multiregionálních sítí.Celkem tedy bude na domácím trhu fungovat 30 vysílacích DAB sítí. Jednu celoplošnou DAB síť již delší dobu provozuje veřejnoprávní Český rozhlas (ČRo). V hlavním městě by mělo fungovat celkem 9 DAB sítí (tři celoplošné a 6 regionálních). V Brně 7 DAB sítí (3 celoplošné a 4 regionální).Nové celoplošné DAB sítě dostaly označení "B" a "C". První z nich bude provozovat společnost, vlastněná Českými Radiokomunikacemi, druhou (C) bude obsluhovat firma, která se tak stane novým provozovatelem celoplošného vysílání u nás. Zajímavostí je, že o provoz obou celoplošných sítí byl v nedávno uzavřeném tendru obrovský zájem. Svědčí o tom vyvolávací cena, která byla "jen" něco málo přes milion korun. Nakonec se příděly frekvencí na tyto celoplošné sítě vysoutěžily za astronomických více než 26, resp. 25 milionů korun.Velký zájem účastníků tendru byl vedle celoplošných sítí také o vysílání na území Prahy a v multi regionech. Regionální síť R1 (pokryje Prahu a střední Čechy) se vydražila za rekordních 6,66 milionů korun, přitom vyvolávací cena byla "jen" 270 tisíc. Podobně se úspěšně vysoutěžil provozovatel na R2 (opět pokryje hlavní město a střední Čechy) za 5,58 milionů korun. Vyvolávací cena byla stejná (270 tisíc).V tendru byly mimořádně úspěšné firmy, které za všechny získané aukční bloky zaplatily vyvolávací ceny. Úspěšná byla i firma, která u jednoho aukčního bloku připlatila jen 5 tisíc (aukční blok R25).Celoplošné multiplexy B a C musí provozovatelé do 18 měsíců od data právní moci rozhodnutí o udělení přídělu zajistit pokrytí alespoň pro 50 procent obyvatel ČR a současně zajistit pokrytí alespoň 50% délky dálnic. Do 30 měsíců zajistit pokrytí alespoň pro 80% obyvatel ČR a minimálně 80% délky dálnic.Regionální sítě (R1 až E27) musí jejich provozovatelé spustit do 24 měsíců s pokrytím alespoň 40% obyvatel na území, do 48 měsíců pokrývat alespoň 70% obyvatel na území pro které je určen předmětný příděl pro regionální síť.Kmitočtové příděly jsou pro všechny subjekty platné do 31.12.2040.Jaké programy se budou v jednotlivých multiplexech vysílat už bude na rozhodnutí provozovatelů multiplexů.V některých regionech má držitel přídělu možnost si zvolit pro provozování své sítě jeden ze dvou definovaných kmitočtových bloků. Současně platí, že souběžné využívání obou bloků na jednom území není povoleno. Držitel přídělu může během trvání oprávnění využívaný kmitočtový blok dle potřeby měnit.Poznámka k síti R9: Vysílače nesmí zarušovat vysílání na území Slovenska.Poznámka k síti R18: Vysílače nesmí zarušovat vysílání na území Slovenska.Poznámka k síti R19: Pro tuto síť se nepodařilo mezinárodně zkoordinovat technické parametry pro žádný vysílač.Poznámka k síti R25: Vysílač nesmí zarušovat vysílání na území Slovenska.redakce