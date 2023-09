Navýšení koncesionářských poplatků se nezamlouvá ani soukromým rádiím

DNES!

Zvýšení koncesionářských poplatků a jejich rozšíření o další okruhy jejich plátců se nelíbí ani soukromým rozhlasovým stanicím sdružených v APSV (Asociace Provozovatelů Soukromého Vysílání).Plán ohledně zvýšení koncesionářského televizního a rozhlasového poplatku a rozšíření jejího okruhu plátců představilo ministerstvo kultury 5. září 2023.," uvedla ve svém prohlášení APSV.Zároveň připomněla prohlášení Martina Baxy z loňského roku, kdy prohlašoval, že "."," prohlásila APSV.APSV zdůrazňuje, že se nejedná o přijetí nějaké místní vyhlášky s lokálním dopadem. Navrhované změny mají dopad na každého občana a podnikatele v Česku. Podle APSV měla proběhnou komplexní a odborná debata. "," konstatuje APSV.Asociace dále tvrdí, že ministerstvo kultury nepředložilo žádnou věrohodnou analýzu efektivnosti a přiměřenosti prostředků a investic veřejnoprávních médií pocházejících z koncesionářských poplatků. APSV se domnívá, že "i stávající výše koncesionářského poplatku postačuje k financování velmi široké programové nabídky včetně nových stanic, investic do nových technologií a zřizování nových digitálních stanic (a to bez jakékoliv analýzy efektivity s ohledem na přínos pro posluchače) a dokonce i on-line obsahu."APSV chybí koncept role veřejnoprávních médií a obsahu veřejné služby. Platná zákonná úprava nijak nedefinuje obsah veřejné služby. Pouze technicky vymezuje její rozsah a formy šíření.Představená novela vedle navýšení a rozšíření plateb počítá se zachováním stávajícího rozsahu reklamy, respektive částečně rozšiřuje zdroj financování veřejnoprávních médií z reklamy, sponzoringu a dalších obchodních sdělení. APSV upozorňuje, že si tak veřejnoprávní média nechávají od občanů, daňových poplatníků, zaplatit za stejnou věc dvakrát. Soukromá rádia se musela "".APSV odmítá předložený návrh jako celek a vyzvala Vládu ČR, "aby byl návrh stažen z meziresortního řízení a Vláda ČR zahájila skutečnou debatu o roli veřejnoprávních médií v technologicky i společensky měnícím se mediálním prostředí."Členy APSV jsou například celoplošné Frekvence 1, Rádio Impuls, regionální či nadregionální stanice jako Evropa 2, Country rádio, Rádio Blaník, Rádio Proglas a řadu dalších stanic. Celkem je v APSV 35 rozhlasových programů.Předložené návrhy novely zákonů počítají s tím, že od roku 2025 se zvýší koncesionářský poplatek ze stávajících 135 Kč na 160 Kč měsíčně, rozhlasový ze 45 na 55 Kč měsíčně. K navýšení tv poplatku navíc dojde po patnácti letech, mezitím se výrazně zvýšila inflace (zejména v posledních letech), vzrostly ceny energií, náklady na výrobu pořadů a poplatků za vysílací práva. Vedle zvýšení tv a rozhlasových daní (koncesionářských poplatků) se má rozšířit počet plátců (redefinice toho, kdo má platit poplatek). Nově se bude vztahovat i na počítače, telefony, tablety či notebooky, které jsou schopné přijímat televizní a rozhlasové pořady. Domácnost bude stále platit za jeden přístroj, firmy nad pět zaměstnanců za každý přístroj. Malé firmy (do pěti zaměstnanců) a živnostníci mají být od plateb osvobozeni.Záměry ministerstva kultury a Vlády ČR se nelíbí ani AKTV (Asociaci komerčních televizí).redakce