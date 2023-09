TV poplatek se má zvýšit na 160 korun, rozhlasový na 55 Kč

DNES!

Vyšší poplatky za televizi i rozhlas

▲ Obr č. 1 - Technika České televize (foto: Česká televize)



Rozšíření okruhu plátců koncesionářských poplatků

Ohlasy šéfů ČT a ČRo na návrhy novel zákonů

Vládní koalice předložila návrh na novelizaci zákonů o Českém rozhlas a České televizi a Zákona o výběru rozhlasových a televizních poplatků. K posílení nezávislosti médií veřejné služby a ke stabilizaci jejich financování se nynější kabinet zavázal ve svém programovém prohlášení.Koncesionářský televizní poplatek se podle návrhu má zvýšit ze stávajících 135 Kč měsíčně na 160 korun. K navýšení dojde po patnácti letech. Rozhlasový poplatek se má navýšit o desetikorunu - ze 45 korun na 55 Kč. Novela by měla vstoupit v platnost 1. ledna 2025.Po navýšení poplatků se zvýší příjmy ČT o 1,4 miliardy korun ročně (s přihlédnutím k osvobození od DPH) a v případě Českého rozhlasu se zvýší jeho příjmy o 0,6 miliardy Kč ročně.Česká televize aktuálně z koncesionářských poplatků vybere 5,7 miliardy a Český rozhlas 2 miliardy korun.S navýšením koncesionářských poplatků se rozšíří také okruh jejich plátců. Autoři novely tím míří na moderní spotřební elektroniku - tedy počítače, tablety a mobily, které umožňují přijímat televizní a rozhlasové vysílání (nejenom již set top boxy a televizory). Poplatku se budou moci vyhnout majitelé mobilních telefonů, které neumožňují připojení k internetu (a neumožňují ani přijímat DVB-T2/VKV/DAB). Budou muset doložit Čestné prohlášení, podobně jako nyní.Zároveň se mění způsob plateb právnických osob - nově by firmy platily dle počtu zaměstnanců, přičemž firmy do 5 zaměstnanců a živnostníci budou od platby osvobozeni.Vláda očekává, že s novelou zákona o poplatcích se zvýší počet koncesionářů o 230 tisíc.Návrhy zákonů o navýšení koncesionářských poplatků a redefinici plátce poplatků bedlivě sledovali šéfové veřejnoprávních médií - České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo).,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a doplňuje: „.“,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.redakce