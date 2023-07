Srpen na CANAL+ Action: Seriál Dívka a noc či film Smrtelné stroje

DNES!



▲ Obr č. 1 - Canal+ Action uvede seriál Dívka a noc (foto: CANAL+/ M7 Group

Premiéra seriálu

▲ Obr č. 2 - Canal+ Action uvede film Spojenec (foto: CANAL+/M7 Group)



Filmové novinky v programu CANAL+ Action

▲ Obr č. 3 - Canal+ Action uvede film Americký gangster (foto: CANAL+/M7 Group)



▲ Obr č. 4 - Canal+ Action odvysílá film Veřejní nepřátelé (foto: CANAL+/M7 Group)



▲ Obr č. 5 - Canal+ Action nabídne film Smrtelné stroje (foto: CANAL+/M7 Group)



V osmém měsíci roku 2023 připravil provozovatel adrenalinového programu CANAL+ Action řadu nových titulů. Diváci se mohou těšit na premiéru seriálu Dívka a noc a novinky mezi akčními filmy. Dne 11. srpna také na stanicích CANAL+ Sport a CANAL+ Action startuje nová sezóna anglické fotbalové Premier League.(2022)Příběh seriálu Dívka a noc se odehrává v prestižním univerzitním kampusu na jihu Francie. Hlavní dějovou linkou je tragédie, která spojuje tři přátele. Tajemství smrti mladé dívky, která byla jedné noci unesena, začne vyvstávat z minulosti a vyvolávat mezi přáteli napětí. Seriál Dívka a noc se pohybuje mezi současností a minulostí a postupně odhaluje šokující pravdy spojené s pohřešovanou dívkou, která byla pohřbena ve zdi tehdejšího gymnázia. Seriál je plný mysteriózního napětí, dramatických zvratů a nečekaných odhalení, které diváky drží v napětí až do závěrečného vyvrcholení. Seriál byl natočen podle stejnojmenného francouzského bestselleru Guillauma Mussa.Seriál Dívka a noc uvede CANAL+ Action dne 1. srpna 2023.(Inside Man, 2006)V čase nejrušnějšího provozu přichází do banky skupinka malířů. Netrvá dlouho a všechny důležité průmyslové kamery jsou vyřazeny z chodu a začátku velké bankovní loupeže už nic nebrání. Lupiči mají vše pečlivě naplánované. Z odposlechu je slyšet jakýsi podivný evropský jazyk a zloději požadují dva autobusy a dopravní letadlo. Všechny rukojmí donutí převléknout se do stejných kombinéz, jaké mají na sobě, aby tak dokonale zmátli zásahovou jednotku. K loupeži je přivolán rafinovaný a inteligentní policejní vyjednavač Keith Frazier, kterému postupně dochází, že se nejedná o obyčejné přepadení banky. Vzápětí se do hry vkládá i předseda představenstva banky Arthur Case, který má obavy z odhalení obsahu své trezorové schránky, nacházející se právě v přepadené pobočce. Proto neváhá uplatnit svůj vliv a na místo činu poslat velmi ambiciózní a bezskrupulózní právničku Madeline Whiteovou. Režisér Spike Lee obsadil do hlavních rolí herecká esa Denzela Washingtona, Clivea Owena a Judie Foster.V premiéře mohou diváci snímek Spojenec vidět 4. srpna 2023.(American Gangster, 2007)Americký gangster režiséra Ridleyho Scotta z roku 2007 je fascinující a napínavý kriminální příběh ze světa organizovaného zločinu 70. let v New Yorku. Předností filmu je skvělý výkon hlavních herců. Denzel Washington ztvárňuje Franka Lucase, charismatického, ale nebezpečného černošského gangstera, který se snaží vybudovat vlastní impérium drog. Vynikající hereckou práci zde předvádí Russell Crowe jako Richie Roberts, policista se zvláštním morálním kodexem. Tento film se zakládá na skutečném příběhu o mocenských hrách, chamtivosti a korupci a zároveň o lidské vůli a touze po moci. Ridley Scott dokázal vytvořit zcela autentickou atmosféru 70. let a prostředí newyorského podsvětí.Titul Americký gangster uvede CANAL+ Action poprvé 11. srpna 2023.(Public Enemies)Napínavý akční film popisuje příběh slavného gangstera Johna Dillingera, který je v roce 1933 propuštěn z vězení. Díky svému šarmu a sympatiím veřejnosti se Dillinger stává známým, přestože je zapleten do velkých zločinů, zejména bankovních loupeží. Chudé chrání a s rukojmími zachází s respektem.Dillinger se setkává s Billie, poloviční Francouzkou a indiánkou, do které se zamiluje. Zatímco se Dillinger vrací do Chicaga, agent Melvin Purvis je pověřen úkolem dopadnout ho a založit speciální úřad pro potírání nebezpečných zločinců, předchůdce FBI. Purvis se svým týmem Dillingera pečlivě sleduje a snaží se ho dostihnout. Film nabízí vhled do období velké hospodářské krize a kriminality, která s ní souvisí. Zobrazuje osobnost Dillingera, jeho styk s veřejností a vztahy s ostatními zločinci. Zároveň sleduje i úsilí agenta Purvise a jeho týmu k dopadení zločince. V hlavních rolích excelují Johnny Depp, Marion Cottillard a Christian Bale.CANAL+ Action uvede film Veřejní nepřátelé dne 13. srpna 2023.(Mortal Engines)Akční sci-fi film režiséra Christiana Riverse je natočen podle stejnojmenné knihy spisovatele Philipa Reeva. Příběh se odehrává v postapokalyptickém světě, ve kterém obrovské pohyblivé stroje bojují o přežití a zdroje. Hlavní města se proměnila v ohromné predátorské stroje na kolech, které polykají menší města a získávají tak suroviny a potravu. Největší a nejmocnější z těchto strojů je Londýn. Příběh se zaměřuje na tajemnou dívku se zjizvenou tváří Hester Shawovou (Hera Hilmar), která se ocitne v Londýně poté, co bylo její domovské město pohlceno. Hester má nevyřízené účty s vládcem Londýna Thaddeusem Valentinem (Hugo Weaving). Hester drží v rukou mocný předmět, který by mohl ovlivnit osudy světa, Thaddeus se snaží tento předmět získat. Mezi autory scénáře ambiciózního projektu patří i významný filmař Peter Jackson.Televizní stanice CANAL+ Action přinese divákům film Smrtelné stroje poprvé 20. srpna 2023.redakce