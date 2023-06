Letní maraton koncertů a hudebních dokumentů na 3sat

DNES!

technické parametry:

Léto na 3sat

Sobota, 22.7.2023

Neděle, 23.7.2023

I v létě mohou televizní diváci sledovat velkou porci koncertů populární a rockové hudby v rámci cyklu Pop around the Clock, který opět přinese televizní staniceDiváci si s maratonem koncertů spojují 3sat především s posledním dnem roku - silvestrem. 3sat nabízí pohodu a relax u živé hudby i v létě. Letní cyklus s názvem Pop around the Clock Summer Edition nabídne 3sat v sobotu 22.7.2023 a začne v 6:45 hodin ráno. Divákům během 24 hodin nabídne záznamy živých koncertů hvězd jako například Foo Fighters, P!nk či Jamiroquai. Oproti silvestrovskému vydání je to letní obohaceno o hudební dokumentární filmy o profily hudebních stars.3sat vysílá zdarma ( FTA ) přes evropský satelitní systém Astra na pozici 19,2°E.satelit: Astra 1KR (19,2°E)frekvence: 11,347 GHzpolarizace: vertikálníSR: 22000FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 11150video PID: 6510 (MPEG-4/HD)audio PIDy: 6520, 6521, 6523, 6522 (AC3)CA systém: žádný (FTA)satelit: Astra 1N (19,2°E)frekvence: 11,347 GHzpolarizace: vertikálníSR: 22000FEC: 5/6norma: DVB-Smodulace: QPSKservice ID: 28007video PID: 210 (MPEG-2/SD)audio PIDy: 220, 221, 223, 225 (AC3)CA systém: žádný (FTA)06:40 Foo Fighters: Live at Wembley StadiumWembley Arena, Londýn, Velká Británie (2008)07:40 The Day the Rock Star Died: Michael HutchenceHudební doku film, autor: William Simpson08:00 Hard 'n' Heavy: The Story of Guns N' RosesHudební doku film, autor: John Piper09:00 Hard 'n' Heavy: The Story of KissHudební doku film, autor: John Piper09:45 Hard 'n' Heavy: The Story of Alice CooperHudební doku film, autor: John Piper10:25 The Day the Rock Star Died: David BowieHudební doku film, autor: William Simpson10:50 Wannabe - Die Spice Girls-Story: Girl PowerHudební doku film, autoři: Vari Innes und Alice McMahon-Major11:35 Wannabe - Die Spice Girls-Story: Auf Solo-PfadenHudební doku film, autoři: Vari Innes und Alice McMahon-Major12:20 Wannabe - Die Spice Girls-Story: Wieder vereintHudební doku film, autoři: Vari Innes und Alice McMahon-Major13:00 The Day the Rock Star Died: Whitney HoustonHudební doku film, autor: William Simpson13:25 The True Story of AdeleHudební doku film, autor: Finlay Bald14:05 The True Story of Lady GagaHudební doku film, autor: Carsten Obländer14:50 The Day the Rock Star Died: Amy WinehouseHudební doku film, autor: William Simpson15:15 Pop Around @ Bauhaus: The BossHossBauhaus Dessau, Německo (2023) (premiéra)16:15 Pop Around @ Bauhaus: JuliBauhaus Dessau, Německo (2023) (premiéra)17:15 Katy Perry: The Prismatic World TourAllphones Arena, Sydney, Austrálie (2014) (premiéra)18:15 P!nk: I'm Not DeadWembley Arena, Londýn, Velká Británie (2006) (premiéra)19:15 Isle of Wight Festival 2023Seaclose Park, Newport, Velká Británie (2023) (premiéra)20:15 Herbert Grönemeyer: Das ist los Tour 2023Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Německo (2023) (premiéra)22:15 Sam Smith: Live at the Royal Albert HallRoyal Albert Hall, Londýn, Velká Británie (2022) (premiéra)23:35 Harry Styles: Live in ManchesterBBC Studios, Manchester, Velká Británie (2017) (premiéra)00:20 Pop Around @ Bauhaus: AlmaBauhaus Dessau, Německo (2023) (premiéra)01:20 Pop Around @ Bauhaus: Davina MichelleBauhaus Dessau, Německo (2023) (premiéra)02:20 Jamiroquai: Live in VeronaArena di Verona, Verona, Itálie (2002)03:20 The True Story of Punk: Die GeburtHudební doku film, autor: Derik Murray04:05 The True Story of Punk: Die WelleHudební doku film, autor: Derik Murray04:50 The True Story of Punk: HardcoreHudební doku film, autor: Derik Murray05:30 The True Story of Punk: Das ErbeHudební doku film, autor: Derik Murray06:30 konec pásma Pop around the Clock Summer Editionredakce