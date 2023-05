Seriály, filmy, sport. To vše nově na Spektrum Home

3dny

▲ Obr č. 1 - Spektrum Home - programové schéma a žánry (foto: parabola.cz, prezentace AMC)



O ještě větší divácký zájem začala bojovat televizní stanice Spektrum Home, vlastněná společností AMC Networks International. Programové schéma s lifestylovými programy bylo rozšířeno o další žánry, které mají oslovit další divácké skupiny.Všechny změny na Spektrum Home souvisí s březnovým vstupem do neplaceného vysílání - pozemního multiplexu. Provozovatel stanice, společnost AMC Networks International, který se doposud věnoval segmentu placené televize, se rozhodl nepřehlížet početnou skupinu diváků, kteří sledují vysílání na klasickou pozemní anténu. Jeden ze svých programů, Spektrum Home, se proto rozhodl umístit do pozemního vysílání.Kanál Spektrum Home se vstupem do terestriky se výrazně proměnil. Vedle původních pořadů věnované úpravě interiéru a exteriéru domácností a domovů se v programovém schématu objevují i pořady, které diváci znají (mohou znát) z ostatních placených stanic z portfolia skupiny AMC Networks. Jde o gastronomické pořady, seriály, filmy a sportovní přenosy. Původní žánry stanice z pohledu vysílacího času nadále v programu dominují.Spektrum Home divákům nabízí například premiérovou osmou řadu úspěšného zombie seriálu Fear the Walking Dead, kterou jinak vysílá filmový kanál AMC. Ve vysílání Spektrum Home se objevují i gastronomické pořady, které mohou diváci nonstop sledovat na TV Paprika, filmy, které se objevují na stanicích Film+ a již zmíněné stanici AMC, přenosy ze závodů Formule 1, kterou vysílají sportovní stanice Sport1 a Sport2.Se vstupem do pozemního vysílání a podstatného rozšíření dostupnosti programu Spektrum Home se provozovateli otevírají nové možnosti a to jak po stránce propagace vlastních placených programů, tak i případně odvysílání sportovních přenosů k širšímu publiku, což ocení nejenom diváci ale i sponzoři sportovních utkání.Spektrum Home je od března dostupný v SD kvalitě české celoplošné DVB-T2 síti 23 ( multiplex 23 ) u operátora Czech Digital Group (CDG), vlastněný Českými Radiokomunikacemi. Na Slovensku Spektrum Home zdarma v pozemním vysílání není. Obsahově pestřejší vysílání mohou tamní diváci sledovat v placených nabídkách televizních operátorů.redakce