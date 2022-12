Silvestr s tv koncerty a živou hudbou

DNES!

3sat

Česká televize - ČT art

▲ Obr č. 1 - ABBA: Koncert, odvysílá ČT art (foto: SVT Bild)



Česká televize - ČT1

▲ Obr č. 2 - Pocta Karlu Gottovi, odvysílá ČT1 (foto: Martin Kubica)



Nova

TV Relax

Óčko Star

RTVS - Jednotka

RTVS - Dvojka

ZDF, Das Erste

V poslední den roku 2022 přinesou domácí i zahraniční televizní stanice nabídku koncertů, živé hudby a hudebních dokumentů. Diváci budou mít opět z čeho vybírat.Tradiční maraton koncertů o Silvestra vysílá kulturní kanál 3sat. Během 24 hodin nabídne stanice výběr koncertů interpretů pop a rockové scény. Většinu koncertů nabídne 3sat poprvé. Podrobnosti zde Nejenom 3sat ale i další stanice připravily bohatý hudební program. Na jaké tituly se mohou diváci těšit?Poslední den roku a první hodiny nového jsou na programu ČT art tradičně věnovány hudbě a koncertům. ČT pro své diváky připravila opět bohatou nabídku. Hned ve 20:00 hodin přinese koncert fenomenální britské zpěvačky Amy Winehouse. Následovat budou největší hity bratří Gibbů zahrané na koncertě v roce 1997 v Las Vegas kapely Bee Gees.Hodinu před příchodem Nového roku artový kanál ČT odvysílá sestřih z triumfálního turné skupiny ABBA v USA a z londýnské Wembley Arény v roce 1979. Dvacet minut po půlnoci (1.1.2023) přinese stejný programový okruh veřejnoprávního vysílatele historický koncert Rolling Stones: Havana Moon z března 2016. Půjde o reprízu z pátku 30.12.2022.Ve čtvrt na tři ráno bude hudební jízda na ČT art pokračovat americkým hudebním dokumentem o hvězdné kariéře "královny soulu". Dokument představí první pěvecké úspěchy, které zaznamenala Aretha Franklin. Ve tři hodiny ráno stejný kanál nabídne reprízu narozeninového galakoncertu z Ostravy Marie Rottrové z roku 2012.Několik desítek zpěváků a zpěvaček vzdali letos hold Karlu Gottovi, hudební legendě, kterého miluje nejen naše republika. Jeho největší hity v podání známých interpretů přinese Jednička ČT o Silvestra ve 22:05 hodin. Záznam skončí krátce před půlnocí.Hity Karla Gotta zazní v podání Lucie Bílé, Marka Ztraceného, Moniky Absolonové, Ondřeje Brzobohatého, Michala Davida, Václava Noid Bárty, Charlotty Elly Gottové, Richarda Krajča, Jiřího Suchého, Hany Zagorové a mnoha dalších.Televizní skupina Nova zařadila do vysílání záznamy dvou koncertů populární hudby. Oba již vysílala. První začne v prvních minutách Nového roku 2023. Půjde o záznam koncertu Marka Ztraceného z roku 2020.Po skončení v 1:45 hodin přijde na řadu koncert k oslavě kulatin Michala Davida - Mejdan roku z roku 2010.Na Silvestra připravil provozovatel televizní stanice Relax "To nejlepší z Megakoncertů rádia ČAS". Na výběr toho nejlepšího se mohou diváci podívat v prvním bloku, který začíná ve 14:40 hodin a končí v 18:55 hodin. Druhý blok startuje ve 20:25 hodin a končí 5 minut před 23. hodinou.Záznam jednoho koncertu odvysílá také Óčko Star. O půlnoci ze Silvestra na Nový rok začne koncert rockové kapely Red Hot Chili Peppers.První televizní okruh RTVS nabídne 40 let s legendární skupinou Elán. "Klasika... alebo 40 rokov s Elánom" (repríza z 27.12.2022).Slovenská Dvojka chystá do vysílání o Silvestra tři koncerty. V 19:40 hodin to bude koncert legendárního zpěváka Prince. Pět minut po 21. hodině na diváky čeká dokument, biografie zpěvačky Whitney houston (2017). A posledních 75 minut roku 2022 bude patřit koncertu populární hudební skupiny Prodigy z roku 2011.Ve vysílání druhého veřejnoprávního programu ZDF nemůže o Silvestru chybět tradiční "Willkommen 2023" (20:15 až 0:45 hodin), silvestrovská show vysílaná živě z Braniborské brány. Tentokrát se mohou diváci těšit na živá vystoupení řady umělců německé a mezinárodní hudební scény - například Scorpions, DJ BoBo, Malik Harris, Münchener Freiheit, Kamrad, YouNotUs, Alex Christensen, Jupiter Jones, Laurell, Moncrieff, Aura Dione, Calum Scott a dalších.Ve stejnou dobu (od 20:15 do 0:20 hodin) na Silvestra nabídne velkou show na závěr roku také první německý veřejnoprávní kanál Das Erste. Show s názvem "Die große Silvester Show" (Velká silvestrovská show) nabídne řadu hostů německé a mezinárodní hudební scény. Vystoupí například Chris de Burgh, Marianne Rosenberg, Michelle, Gitte Haenning, Nathan Evans, Spider Murphy Gang, Alexander Eder, Beatrice Egli, Bliss, Marquess, Glasperlenspiel, Kerstin Ott, DJ Herzbeat feat. Sonia Liebing, Marie Reim a řada dalších interpretů.Oproti ZDF je silvestrovská show na programu Das Erste předtočena.redakce