Silvestrovské koncerty na 3sat: Sting, a-ha, Jennifer Lopez či Oasis

DNES!

▲ Obr č. 1 - Pop around the clock (foto: 3sat)



technické parametry:

Silvestr 2022 na 3sat

Sobota, 31.12.2022

Neděle, 01.01.2023

Poslední den roku 2022 bude na stanicipatřit koncertům. Jak se již stalo tradicí, připravili provozovatelé německých, rakouských a švýcarských vysílatelů ARD, ZDF, ORF a SRG SSR pestrý výběr záznamů živých koncertů předních interpretů pop-rockové scény.Blok s názvem "Pop around the clock" přinese přesně 24 hodin nonstop koncertů zábavní hudby různých žánrů - od popu, přes funk, soul, disco, r&b, přes rock až po hard rock. To vše začne v poslední den letošního roku - tedy 31.12.2022 - v 5:45 hodin ráno koncertem. Půjde o záznam koncertu z Durhamu (Velká Británie) z roku 2009. Krátce před půlnocí se příznivci hard rockové formacedočkají záznamu koncertu z roku 1991. Do Nového roku 2023 mohou diváci vstoupit koncertem, který na 3sat začne čtvrt hodiny před půlnocí. Blok koncertů zábavní hudby skončí sériíKromě dvou výjimek (koncertu AC/DC a Sarah Connor) půjde o premiérové koncerty na 3sat různého data (od roku 1976 až po rok 2021).Bez vstupenky a letenky tak mohou diváci během pouhých 24 hodin navštívit přední světová pódia a rovněž se vrátit v čase. To vše zcela zdarma. Jedinou "vstupenkou" je k tomuto zážitku naladit si program 3sat, který se vysílá volně do celé Evropy prostřednictvím evropského satelitního systému Astra na pozici 19,2°E v HD i SD rozlišení. Příjem je bezproblémový s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm) i v Česku a na Slovensku.Zábavní hudbu na 3sat vystřídá na Nový rok koncerty vážné hudby a opery.satelit: Astra 1KR (19,2°E)frekvence: 11,347 GHzpolarizace: vertikálníSR: 22000FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 11150video PID: 6510 (MPEG-4/HD)audio PIDy: 6520, 6521, 6523, 6522 (AC3)CA systém: žádný ( FTA satelit: Astra 1N (19,2°E)frekvence: 11,347 GHzpolarizace: vertikálníSR: 22000FEC: 5/6norma: DVB-Smodulace: QPSKservice ID: 28007video PID: 210 (MPEG-2/SD)audio PIDy: 220, 221, 223, 225 (AC3)CA systém: žádný (FTA)05.45 Sting: A Winter´s NightDurham Cathedral, Durham, Velká Británie (2009) (premiéra)06.30 Rod Stewart: It Had to Be YouSony Studios, New York City, USA (2002) (premiéra)07.15 Carly Simon: A Moonlight SerenadeQueen Mary 2, USA/Velká Británie (2005) (premiéra)08.00 Neil Diamond: Thank You AustraliaSydney Sports Ground, Sydney, Austrálie (1976) (premiéra)08.45 Creedence Clearwater Revival: Live at The Royal Albert HallLondýn, Velká Británie (1970) (premiéra)09.30 Supertramp: Live in ParisPavillon de Paris, Paříž, Francie (1979) (premiéra)10.45 Fleetwood Mac: The DanceWarner Brothers Studios Burbank, Kalifornie, USA (1997) (premiéra)12.00 a-ha:True NorthSvmmehallen Concert Hall, Bod, Norsko (2021) (premiéra)12.45 Peter Gabriel: Live in AthensLycabettus Hill Theatre, Atheny, Řecko (1987) (premiéra)14.00 Bruce Springsteen: Live in BarcelonaPalau Sant Jordi Arena, Barcelona, Španělsko (2002) (premiéra)15.00 John Mayer: Where the Light IsNokia Theatre L.A., Los Angeles, USA (2007) (premiéra)15.40 Johannes Oerding: Live am KalkbergBad Segeberg, Německo (2019) (premiéra)16.40 Queen & Adam Lambert: Summer Sonic - Live in TokyoSummer Sonic Festival, Chiba, Marine Stadium, Japonsko (2014) (premiéra)18.00 Céline Dion: Taking Chances World TourTD Garden, Boston, USA a Bell Centre, Montreal; Kanada (2008) (premiéra)19.15 Sarah Connor: Herz Kraft Werke - LiveBarclaycard Arena, Hamburg, Německo (2019)20.15 Herbert Grönemeyer: Mensch - LiveSchalke Arena, Gelsenkirchen, Německo (2003) (premiéra)21.30 The Rolling Stones: Licked Live in NYCMadison Square Garden, New York, USA (2003) (premiéra)22.45 AC/DC: Live at DoningtonDonington Park, Leicestershire, Velká Británie (1991)23.45 Jennifer Lopez: Let´s Get LoudRoberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico (2001) (premiéra)00.40 Jamiroquai: Live in VeronaArena di Verona, Verona, Itálie (2002) (premiéra)01.40 Foo Fighters: Live at WembleyWembley Stadium, Londýn, Velká Británie (2008) (premiéra)02.40 Oasis: Live at BarrowlandsBarrowland Ballroom, Glasgow, Skotsko (2001) (premiéra)03.40 Pop Around @ Bauhaus - Livemusik mit SigridBauhaus Dessau, Německo (2022) (premiéra)04.40 Pop Around @ Bauhaus: Livemusik mit Von wegen LisbethBauhaus Dessau, Německo (2022) (premiéra)(do 05.45 hodin)redakce