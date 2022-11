Digiturk opustil Eutelsat. Všechny TRT kanály jen na 42E

DNES!

▲ Obr č. 1 - Textová informace beIN, která se vysílala o stěhování platformy Digiturk z Eutelsatu na Turksat



Volné transpondéry po Digiturku na pozici 7°E

Všechny programy TRT jen z pozice 42°E

Provozovatel turecké satelitní placená televize Digiturk dokončil přesměrování parabol u svých zákazníků ze satelitu Eutelsat 7C na domácí satelitní systém Türksat, který se nachází na orbitální pozici 42°E. Všechny programy Digiturku skončily na 7°E a nyní je najde zájemce jen na 42°E. Včetně televizních a rozhlasových programů veřejnoprávní TRT.Digiturk odstartoval v roce 1999 jako první digitální satelitní pay-tv služba v zemi. Svoji kompletní programovou nabídku nabízel ze satelitu Eutelsat na pozici 7°E a vybrané programy si mohli zákazníci abonovat i ze satelitu Turksat na pozici 42°E. Souběžná distribuce ze dvou satelitních systémů je příliš nákladná a provozovatel se rozhodl do budoucna poskytovat svoje služby jen z jedné orbitální pozice. Rozhodl se pro domácí (turecký) satelitní systém Türksat, který dnes na pozici 42°E tvoří tři telekomunikační družice - Türksat 3A Türksat 5B . Navíc na posledně vyjmenované družici je prvním zákazníkem, který zde šíří televizní programy.V závěru loňského roku byly na pozici 42°E pro potřeby platformy Digiturk aktivovány další vysílací transpondéry a vše nasvědčovalo tomu, že se chystá velká změna v distribuci programů k televizním divákům. Nově zaktivovaná kapacita sloužila pro zařazení programů, které operátor původně nabízel zákazníkům jen na původní družici Eutelsat.O změně satelitního systému byli zákazníci Digiturku informováni. Rovněž o chystaném konci této DTH služby na Eutelsatu se dozvěděli z volně vysílané statické obrazovky i ostatní satelitní diváci. Termín konce Digiturku na Eutelsatu byl stanoven na 15. listopad 2022 a tento termín byl dodržen.Digitürk je dominantním operátorem placené satelitní televize v Turecku. Vlastní ji katarská mediální skupina beIN Media Group, která v roce 2016 získala tureckou značku od Çukurova Holding (53 %) a Providence Equity (46,7 %). Platforma byla založena v roce 1999 jako první v segmentu digitálního televizního vysílání v Turecku. Od svého založení je vedoucí televizní platformou na trhu. Klientům nabízí více než 100 programů různých žánrů.Digiturk postupně na Eutelsatu navyšoval kapacitu - jednak pro rozšíření programové nabídky, tak i spuštění stanic ve vysokém rozlišení ( HDTV ). Těsně před svým odchodem od Eutelsatu využíval 15 transpondérů v evropském svazku na satelitu Eutelsat 7C. Tato kapacita je nyní volná a může být využita pro případně jiné zákazníky či přesměrována do jiných regionů (například do Afriky, kde je vysoká poptávka po kapacitě).Na pozici 7°E vedle družice Eutelsat 7C funguje také satelit Eutelsat 7B . Ten je využíván především pro šíření programů v perském jazyce do persky hovořících regionů prostřednictvím svazku Europa B (Evropa B).Odchod pay-tv platformy Digiturk z Eutelsatu mohl některým divákům zkomplikovat příjem turecké veřejnoprávní televize TRT. S vypnutím programů Digiturku skončily i veškeré volně vysílané programy TRT na pozici 7°E. Ty divákům zajišťoval provozovatel platformy Digiturk.Všechny stanice TRT nyní najde zájemce na nové pozici Digiturku - tedy na pozici 42°E. Programy jsou zde poskytovány v SD, HD i 4K rozlišení. Bohužel, program TRT 4K byl přesunut do tureckého svazku družice Turksat 4A a příjem v Čechách je již s parabolami menších rozměrů prakticky nemožný. Lepší příjmové podmínky jsou na středním Slovensku.(pokud není uvedeno jinak, jde o FTA vysílání):* Türksat 3A (42°E), freq. 11,054 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, west beam (západní svazek) - parabola od cca 60 cm- šířené programy:TRT Cocuk HD, TRT 1 HD, TRT Haber HD, TRT Spor HD, TRT Belgesel HD, TRT World HD, TRT Türk HD, TRT Müzik HD, TRT Kurdi HD* Türksat 3A (42°E), freq. 11,096 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, east beam (východní svazek) - parabola od cca 100 cm- šířené programy:TRT 1, TRT Haber, TRT Türk, TRT Müzik, TRT Cocuk, TRT Avaz HD, TRT Arabi HD, TRT Arabi, TRT Spor, TRT Kurdi* Türksat 4A (42°E), freq. 11,767 GHz, pol. V, SR 15000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, türkiye beam (turecký svazek) - parabola od cca 120 cm na středním Slovensku, v Čechách příjem nemožný- šířené programy:TRT 4K* Türksat 4A (42°E), freq. 11,794 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, türkiye beam (turecký svazek) - parabola od cca 120 cm na středním Slovensku, v Čechách příjem nemožný- šířené programy:TRT Cocuk HD, TRT 1 HD, TRT Spor HD, TRT Belgesel HD, TRT Müzik HD, TRT Spor* Türksat 4A (42°E), freq. 11,916 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, east beam (východní svazek) - parabola od cca 100 cm- šířené programy:TRT Eba TV Illkokul, TRT Eba TV Ortaokul, TRT Eba TV Lise* Türksat 4A (42°E), freq. 11,958 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, türkiye beam (turecký svazek) - parabola od cca 120 cm na středním Slovensku, v Čechách příjem nemožný- šířené programy:TRT 1, TRT Haber, TRT Türk, TRT 3 Spor HD, TRT Cocuk, TRT Belgesel, TRT 2 HD, TRT Müzik, TRT Spor Yildiz HD* Türksat 3A (42°E), freq. 12,083 GHz, pol. H, SR 13750, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, east beam (východní svazek) - parabola od cca 100 cm- šířené programy:TRT Eba TV Ilkokul HD, TRT Eba TV Ortaokul HD, TRT Eba TV Lise HD* Türksat 4A (42°E), freq. 12,422 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, east beam (východní svazek) - parabola od cca 100 cm- šířené programy:TRT Avaz Int HD (CA BISS)redakce