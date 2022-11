Britské kanály ITV2 HD, ITV3 HD a ITV4 HD přešly na FTA

DNES!

▲ Obr č. 1 - Program ITV (foto: ITV)



Příjem na platformě Sky UK

Příjem na platformě Freesat UK

Příjem na pozemní službě Freeview

technické parametry - ITV2 HD:

technické parametry - ITV3 HD:

technické parametry - ITV4 HD:

Provozovatel britské placené televizní služby Sky potvrdil, že programy ITV2 HD, ITV3 HD a ITV4 HD přešly na trvalé FTA vysílání ze satelitního systému Astra na pozici 28,2°E.Znamená to, že tématické programy ITV v HD rozlišení již nejsou dostupné ze satelitu jen abonentům Sky UK. Původní myšlenkou bylo poskytovat technicky kvalitnější HD distribuci jen abonentům televizní služby. SD verze kanálů ITV byla poskytována FTA.K vypnutí CA systému Videoguard u programůdošlo v úterý 1. listopadu 2022. V tento den stanice ITV3 oslavila 18 let svého provozu a ITV4 17. narozeniny. Distribuce všech programů ITV v HD rozlišení je poskytována ze satelitu Astra 2G (28,2°E) z britského svazku, což znamená, že hlavní zóna pokrytí je nasměrovaná na britské ostrovy. Příjem je možný i v některých lokalitách ve střední Evropě s parabolami velkých rozměrů. Příjmové podmínky se liší podle lokality příjmu s ohledem na skutečnost, že střední Evropa není v hlavních zónách pokrytí.Původně Sky UK nabízela svým abonentům programy ITV a Channel 4 ve vysokém rozlišení ( HDTV ) jako konkurenční výhodu před volně vysílanou nabídkou (FTA). Diváci, kteří chtěli tyto programy sledovat v HD si proto museli pořídit předplatné Sky UK.Po migraci ITV2 HD, ITV3 HD a ITV4 HD na FTA vysílání, platforma Sky UK bude tyto programy poskytovat na pozicích 118, 119 a 120. Verze v SD rozlišení jsou umístěny na předvolbách 816, 817 a 818.Přechod na FTA HD vysílání se týká jen programů ITV. Britský vysílatel Channel 4 hodlá i nadále poskytovat své programyčivýhradně na placené televizi, včetně Sky UK.Platforma Freesat UK zatím nepotvrdila, zda programy ITV2, ITV3 a ITV4 zařadí v HD rozlišení do své nabídky.Kapacita pro šíření HD programů v pozemním vysílání je omezená po rozhodnutí o uvolnění části pásma pro mobilní sítě páté generace (5G). V současné době není volná žádná dodatečná kapacita pro šíření více programů v HD rozlišení ve Velké Británii.satelit: Astra 2G (28,2°E)frekvence: 11,053 GHzpolarizace: horizontálníSR: 23000FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKsvazek: UK beam (britský svazek)satelit: Astra 2G (28,2°E)frekvence: 11,097 GHzpolarizace: vertikálníSR: 23000FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKsvazek: UK beam (britský svazek)satelit: Astra 2G (28,2°E)frekvence: 11,068 GHzpolarizace: vertikálníSR: 23000FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKsvazek: UK beam (britský svazek)zdroj: satkurier.pl redakce