V Polsku odstartoval kanál TVP Nauka

DNES!

▲ Obr č. 1 - TVP Nauka, záběr z příjmu (foto: satkurier.pl)



▲ Obr č. 2 - Logo stanice TVP Nauka (foto: satkurier.pl)



Distribuce a dostupnost programu TVP Nauka

TVP s vysokým počtem lineárních kanálů

Další tématický kanál ve svém portfoliu má polský veřejnoprávní vysílatel TVP (Telewizja Polska). V pondělí 3. října 2022 spustil nový bezplatný kanál TVP Nauka. Jak již název napovídá, stanice se zaměřuje na populárně-naučné pořady.Před zahájením pravidelného vysílání proběhlo také zkušební. Stanice TVP Nauka se poprvé divákům představila během testovacího provozu v pátek 12. srpna 2022. V rámci testů bylo na webu tvp.pl šířeno vysílání „Noc Perseidów” z Astronomické observatoře v Truszczyně.Start projektu TVP Nauka byl dlouhodobě známý - spuštění bylo ohlášeno již v roce 2020.je lineární kanál prezentující obsah založený na faktech a vědeckých důkazech, budující stálé a loajální publikum, naplňující poslání veřejnoprávních médií. Vysílání je rozděleno do tematických pásem vysílaných každý den. Cílovou skupinou jsou diváci starší 14 let.Podle vysílatele se diváci stanice budou moci účastnit vědeckých akcí, seznámit se s úspěchy polských a světových vědců v oblasti vědy, věd o živé přírodě, techniky, ekologie, medicíny, věd o Zemi a společenských věd. Dokumentární filmy a pořady popularizující poznání přiblíží krásu a tajemství světa kolem nás. Dokumentování a prezentování jedinečné polské přírody má být jedním z hlavních cílů kanálu. Na stanici se budou konat také vědecké debaty, které představí různorodost názorů a střetávání pohledů v oblastech výzkumu.Pro diváky stanice připravila také vědecký kvíz „Giganci nauki” (Giganti nauky). V pásmu celovečerních filmů se představí vědeckofantastická kinematografie a životopisné filmy o osobnostech ze světa vědy. V pásmu "Věda a umění" stanice představí umělce, jejichž díla jsou inspirována vědeckým výzkumem a objevy.V roce 2023 oslavíme 550. výročí narození Mikuláše Koperníka, jednoho z nejslavnějších polských vědců. Při této příležitosti TVP Nauka, stejně jako další polské televizní stanice, představí jeho úspěchy. Televize TVP Nauka zahájí oslavy "Roku Koperníka" v neděli 1. ledna 2023 vysíláním "Velikáni vědy", které se zaměří na Mikuláše Koperníka.Stanice TVP Nauka je od svého spuštění dostupná všem polským domácnostem v dosahu testovacího DVB-T2/HEVC multiplexu TVP na 20. pozici v LCN. Stanici najdou ve své nabídce také zákazníci vybraných kabelových sítí. Bohužel, doposud program do své nabídky nezařadila žádná z polských satelitních platforem.Polská veřejnoprávní televize TVP má bezkonkurenční počet lineárních kanálů. Vedle hlavních stanicprovozuje také regionální, zpravodajskou, kulturní kanál(+TVP Kultura2), dokumentární stanici o historii(+ TVP Historia2), dokumentární program, ženský kanál, sportovní, seriálový, zábavní, dětský(+ TVP ABC2), HD kanál, zpravodajský kanál do zahraničí v angličtiněa do diváky v zahraničís využitím informací: satkurier.pl redakce