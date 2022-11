19,2E: Arte, ONE, Phoenix a Tagesschau 24 skončily v SD, pokračují v HD

DNES!

▲ Obr č. 1 - Statická obrazovka na MPEG-2/SD pozici stanice Arte



▲ Obr č. 2 - Statická obrazovka na MPEG-2/SD pozici stanice One



▲ Obr č. 3 - Statická obrazovka na MPEG-2/SD pozici stanice Tagesschau24



▲ Obr č. 4 - Statická obrazovka na MPEG-2/SD pozici stanice Phoenix



Technické parametry:

Televizní programy německé veřejnoprávní televize ARD (ONE a Tagesschau 24), Phoenix a německo-francouzský kulturní kanál arte ukončily svoji MPEG2/SD distribuci na evropském satelitním systému Astra na pozici 19,2°E. Tyto programy pokračují ze stejného systému v HD.Všechny čtyři uvedené programy měly skončit v MPEG-2 v zastaralém SD rozlišení již na konci roku 2020. Z důvodu pandemie byla distribuce těchto stanic prodloužena o téměř dva roky.V květnu letošního roku byl oznámen definitivní termín vypnutí zmíněných programů k 15.11.2022. Televizní diváky těchto programů v MPEG-2/SD od 15.9.2022 vysílatelé informovali o chystaném záměru ukončit SD distribuci v polovině listopadu.Od dnešního dne se na všech čtyřech stanicích v MPEG-2/SD distribuci vysílá statická obrazovka s informací o ukončení staré distribuce (frekvence 10,743 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK). Programy je možné ze satelitního systému Astra na pozici 19,2°E možné přijímat i nadále a to zcela zdarma ( FTA ) v MPEG-4 v technicky kvalitnější distribuci - v HD rozlišení. Pro příjem je ale nutný novější set top box či televizor s podporou MPEG-4 a HD. Řada německých domácností proto musela vyměnit své zastaralé přijímací zařízení za novější, které umožní přijímat nejenom tyto programy a v lepší technické kvalitě ale především i další stanice, které se vysílají v MPEG-4.Konec MPEG-2/SD distribuce uvedených programů se dotklo menšího procenta diváků a provoz takové distribuce byl již ekonomicky nerentabilní.Stanice Phoenix, One, Tagesschau a arte mohou přijímat i diváci v Česku a na Slovensku díky volnému (FTA) vysílání a pokrytí území satelitním signálem. Pro příjem postačí parabola od průměru 60 cm.satelit: Astra 1L (19,2°E)frekvence: 11,053 GHzpolarizace: horizontálnísymbol rate: 22000 ksymb/sFEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKsatelit: Astra 1N (19,2°E)frekvence: 11,582 GHzpolarizace: horizontálnísymbol rate: 22000 ksymb/sFEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKsatelit: Astra 1N (19,2°E)frekvence: 11,494 GHzpolarizace: horizontálnísymbol rate: 22000 ksymb/sFEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKredakce