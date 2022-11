ČT3 se rozloučí s diváky komedií Saturnin

DNES!

Česká televize dnes potvrdila, že její retro kanál ČT3 ukončí vysílání z úsporných důvodů v závěru letošního roku. Posledním titulem na stanici bude legendární komedie Saturnin.ČT3 je nejmladší programová služba v portfoliu veřejnoprávního vysílatele. Stanice začala vysílat 23. března 2020 v 9:00 hodin praktickými radami, inspirativními tématy a hosty v lifestylovém magazínu pro seniory "Život na třetí".Vysílání ČT3, které odstartovalo v době pandemie, bylo od počátku cíleno na nejohroženější skupinu diváků - na seniory. Programové schéma Trojky České televize bylo složeno z archivních pořadů Československé televize a České televize. Jednalo se zejména o seriály, filmy, hudební a zábavní pořady. Bohatý archív ČT tak našel širší uplatnění - na stávající stanice ČT se totiž archívní obsah nehodil.Vedle pořadů z archivu se diváci dočkali i speciálních pořadů, které vznikly pro tento program. Například zmíněný magazín Život na třetí či Zprávy ČT3. Nový kanál přinesl dočasný návrat hlasatelek na televizní obrazovky.ČT3 vysílala zpočátku jako prozatímní kanál a jen omezeně - od 9:00 do 17:25 hodin. Postupně vysílání rozšiřovala na stávající rozsah (ve všední dny od 5:59 do cca třetí hodiny ranní, o víkendech a svátcích od 9:00 do cca půlnoci). Stanice se také stala trvalou službou ČT.Na konci května letošního roku generální ředitel České televize Petr Dvořák oznámil výrazné škrty v provozu veřejnoprávního vysílatele. ČT propustila desítky zaměstnanců, omezila výrobu pořadů, prodala část vysílacích práv na nadcházející MS ve fotbale 2022 v Kataru a rozhodla se uzavřít ČT3. K těmto krokům byl nucen přistoupit z důvodu rostoucí inflace na straně jedné a koncesionářským poplatkem ve výši 135,- Kč, který se nezvýšil od roku 2008, na straně druhé.Programové schéma ČT3 se od letošního léta výrazně proměnilo - stanice se nyní zaměřuje více na akviziční tituly (seriály a filmy) a reprízy některých lifestylových magazínů ČT. Navíc program častěji poskytl vysílací prostor pro živé sportovní přenosy.ČT3 bude od ledna 2023 žít jen ve vzpomínkách diváků. Vedení ČT je připraveno obnovit vysílání "Čété trojky", pokud ji to ekonomická situace umožní.redakce