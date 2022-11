TV Nova spustila v HbbTV projekt Kvíz/Otázka

DNES!

▲ Obr č. 1 - TV Nova s novinkou v HbbTV - projekt Kvíz/Otázka (foto: TV Nova)



TV Nova je průkopníkem technologie HbbTV a my neustále pracujeme na tom, abychom prostředí červeného tlačítka zdokonalovali a vytvářeli pohodlné, a hlavně zajímavé prostředí pro naše diváky. Proto jsme vyvinuli s naším technologickým partnerem Českými radiokomunikacemi funkci Kvíz/Otázka, která diváky vtáhne přímo do vysílání

Jsem ráda, že se nám podařilo spustit i upgrade MAX REACH ještě před koncem roku a nabídnout tak našim obchodním partnerům další efektivní způsob zásahu

▲ Obr č. 2 - TV Nova s novinkou v HbbTV - projekt Kvíz/Otázka (foto: TV Nova)







Skupina Nova přichází s dalšími přelomovými novinkami v oblasti HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) neboli červeného tlačítka, a posouvá tak tuto technologii zase o velký kus dopředu. Uvedla TV Nova.Jedná se o funkci Kvíz/Otázka, která umožňuje dotazovat se diváků v lineární vrstvě během vysílání. Současně byla spuštěna nadstavba behaviorálního cílení MAX REACH o tak zvané frequency boosting.,“ shrnuje Iva Dohnálková, Business Development manažerka HbbTV, a dodává: „.“Skupina Nova představuje úplnou novinku v HbbTV -fungující v lineární vrstvě, která může souviset s daným pořadem. Pilot probíhal na stanici Nova FUN v pořadu Love Island ve formě stripu s otázkou, zda další bombshell, která dorazí do vily, by měla být žena, nebo muž. Na dotaz odpovědělo 11 % respondentů, což představuje velkou míru interakce u pilotního dotazu. Dotazníky jako takové mohou být umístěny v pořadu ve formě kampaně na čas nebo ve formě switch inu (po přepnutí na stanici). Formát Kvíz/Otázka představuje velký obchodní potenciál, který si klient může objednat a zefektivnit tak svoji kampaň. Kvíz/Otázka může také sloužit jako rychlý průzkum.Dále Skupina Nova dokázala úspěšně upgradovat cílení MAX REACH (frequency boosting), která cílí na zařízení, jež neviděla určitý obsah ve stanovené frekvenci. K docílení frekvence dochází podle stanoveného KPI. Pilot proběhl na self-promo kampani Voyo Originálu Gumy a na self-promo kampani O mě se neboj a dopadl nad očekávání skvěle.Technologie HbbTV neboli červené tlačítko představuje výhody propojení televizního vysílání a internetu. Diváci s HbbTV se tak prostřednictvím červeného tlačítka dostanou k dalšímu zajímavému obsahu. Jedním kliknutím na dálkovém ovladači si může spustit nejen aplikaci Voyo, aplikaci SOCIAL TV, televizní program, archiv TV Nova, počasí anebo živé vysílání TN Live či stanici Nova Lady.HbbTV je jednou z nejrychleji se vyvíjejících technologií. V současnosti vidí červené tlačítko na stanicích Skupiny Nova téměř 2,4 milionů diváků a svůj zásah stále zvyšuje.Více informací bude prezentováno na HbbTV Sympozium 9.-10. listopadu 2022, kterou bude spolu moderovat Iva Dohnálková, Business Development manažerka HbbTV. TV Nova se se svými přihlášenými projekty dostala do shortlistu jako jediná společnost z ČR, a to ve čtyřech kategoriích.Data: ATO-Nielsen Admosphere září 2022.redakce