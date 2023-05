ČTÚ spustil nový nástroj. Pomůže divákům s příjmem TV

DNES!

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dnes 9. května 2023 uvedl nový vizualizační nástroj na VPortalu - vportal.ctu.cz. Nově lze například zobrazit pokrytí jednotlivých televizních vysílačů či zjistit, odkud pocházejí stížnosti na signál a s jakým výsledkem je ČTÚ řešil.Přibyla také kategorie rozvojová kritéria, kde lze přehledně vyfiltrovat, jak jednotliví operátoři plní své závazky z aukcí a pokrývají signálem mobilních služeb dříve nepokrytá nebo hůře pokrytá místa. Informoval o tom ČTÚ.Řady vylepšení se dočkalo zobrazení pokrytí televizním signálem. Nově je lépe zobrazen terén, tedy lze na mapě pohodlně identifikovat místa, kde je např. signál horší kvůli poloze v údolí. VPortal nově nabízí seznam všech aktivních televizních vysílačů a je možné si prohlédnout dosah každého z nich. Součástí VPortalu se také staly výsledky Úřadem provedeného měření pokrytí a zobrazit je možno i stížnosti diváků - jak to, odkud pocházejí, tak i to, s jakým výsledkem byly vyřešeny.Nový modul „Rozvojová kritéria“ nabízí možnost zobrazit, jak jednotliví operátoři (držitelé přídělů rádiových kmitočtů) plní závazky z aukcí z let 2017 a 2020, týkající se pokrytí signálem mobilních služeb. Jedná se jak o pokrytí obcí, spadajících mezi tzv. „bílá místa“, tak o zlepšení pokrytí ve městech či na železničních či silničních koridorech. Na stránkách portálu je detailně a přehledně uvedeno, do jakého data musí být jaké závazky splněny, a lze jednoduše vyčíst, jak si operátor v současnosti s požadovaným pokrytím stojí.redakce