CANAL+ Action v září: Klangor, Bully the Kid či víkend s Tomem Cruisem

Premiéry seriálů

Středeční filmové klasiky

Víkend s Tomem Cruisem

Adrenalinová televizní stanice CANAL+ Action připravila i na devátý měsíc pestrou nabídku pořadů. Diváci se mohou těšit na současné seriály v české a slovenské premiéře, každou středu večer na filmovou klasiku a nabídne také víkend s Tomem Cruisem.Všechny tituly ze stanice CANAL+ Action jsou také dostupné v aplikaci CANAL+ na webu www.canalplus.cz (2021)Polský seriál z produkce CANAL+ nabízí dramatický thriller s napínavou a temnou zápletkou. Děj začíná v malém polském pobřežním městečku, kde se za záhadných okolností ztratí náctiletá dcera vězeňského psychologa Rafala Wejmana. Současně uniká z vězení mentálně postižený vrah Emil Knapik, který byl dříve Wejmanovým pacientem. Policie pod vedením komisařky Danky Schulze, bývalé Wejmanovy milenky, kvůli nedostatku důkazů tápe ve vyšetřování. A tak se Wejman rozhodne pátrat na vlastní pěst. Tato tragédie ale spustí u Wejmanů rodinnou krizi.Děj seriálu je plný nečekaných zvratů a napětí. Klangor díky skvěle napsanému scénáři a zpracování s výbornými hereckými výkony patří k velmi kvalitní současné seriálové tvorbě, která zaujme diváky hledající mysteriózní a psychologicky náročné dramatické příběhy.První díl seriálu Klangor stanice CANAL+ Action divákům zprostředkuje 5. září 2023.(2022)Americký westernový seriál tvůrce Michaela Hirsta nově zpracovává příběh slavného Billyho Kida od roku 1871. Děj začíná sledováním dvanáctiletého Billyho McCartyho a jeho rodiny irských přistěhovalců, kteří opouštějí New York a vydávají se na západ, aby našli nové příležitosti. Výpravné dobrodružství se zakládá na skutečném životě Billyho Kida, od jeho skromných začátků jako kovboje a pistolníka až po jeho klíčovou roli ve válce v Lincoln County. Tvůrčí přístup scenáristy Michaela Hirsta a kvalitní herecké výkony vytváří z postavy Billyho Kida zajímavou legendární postavu Divokého západu. Příběh, který sleduje historické události i významné momenty Billyho života, je plný akce, dobrodružství a emocí a fanoušky westernového žánru osloví osudy zajímavých postav, které jsou založeny na historických faktech. Hlavní roli ztvárnil britský herec Tom Blyth, který se objeví také v nových Hunger Games: Baladě o ptácích a hadech.Na první díl seriálu se mohou diváci těšit 28. září 2023.(1995)Klasika Vražda prvního stupně přináší drsný pohled na temnou část minulosti americké kriminality a vězeňského systému. Děj nás zavádí do roku 1938, kdy je Henry Young poslán za drobný zločin - krádež pěti dolarů - do vězení Alcatraz. Spolu s dalšími vězni chystá útěk, ale dozorci plán odhalí. Young je umístěn na samotku. Místo povolených 19 dnů stráví na samotce bez světla, tepla a hygienických prostředků tři nelítostné roky. Nelidská izolace přivede Younga téměř k šílenství. Po propuštění na svobodu spáchá vraždu. Mladý obhájce James Stamphill se snaží dokázat, že podmínky ve vězení Alcatraz by k psychickému zhroucení přivedlo každého člověka, a proto Young nenese za svůj čin plnou zodpovědnost.Film je založen na skutečné události. Skvělý herecký výkon Kevina Bacona v roli Henryho Younga po boku Garyho Oldmana a Christiana Slatera postavě dodávají autenticitu a emociální hloubku. Vražda prvního stupně se zabývá nejen konkrétním kriminálním případem, ale také širším tématem lidského utrpení a porušovaní lidských práv.Snímek Vražda prvního stupně uvede CANAL+ Action dne 13. září 2023.(1975)Tři dny Kondora patří mezi klasické politické filmy 70. let. Příběh se odehrává v prostředí CIA, kde mladý literární vědec Joe Turner (Robert Redford) pracuje v literárním oddělení. Tam kvůli náznakům úniku informací ze zpravodajských služeb zkoumá brakovou literaturu. Joe se jednoho dne vrátí z oběda a objeví všechny své kolegy zavražděné. Hrozí mu nebezpečí a musí utéct před neznámými nepřáteli. Za pomoci krásné fotografky Kathy (Faye Dunaway) se snaží odhalit pravdu a zachránit si svůj život. Režisér Sydney Pollack vytvořil silný politický thriller, který je inspirován knihou Jamese Gradyho Šest dní Kondora. Film se zabývá politickými intrikami a temnými stránkami zpravodajských služeb, což mu dodává relevantnost i po mnoha letech od jeho vzniku. Vedle vynikajících výkonů Roberta Redforda a Fay Dunaway stojí za zmínku také profesionální zabiják v podání legendárního švédského herce Maxe von Sydowa.Film Tři dny Kondora přinese stanice 20. září 2023.(1986)Vtipná britská komedie akcentuje vynikající výkon herce a komika Johna Cleese (jednoho ze šesti členů komediální skupiny Monty Python) v hlavní roli ředitele Briana Stimpsona. Stimpson je až k posedlosti přesný, což z něj dělá temnou postavu školy, kde vše kontroluje a řídí pomocí hodin a rozhlasu. Když má Stimpson jedinečnou příležitost stát se předsedou konference ředitelů středních škol, vydává se na cestu. Bohužel se mu nic nedaří podle plánu. Jede pozdě, zmešká vlak, zažívá neuvěřitelné situace, které mu brání být na místě na čas.Klasická komedie Profesore, jdete pozdě! je plná absurdních situací, zábavných dialogů a britského humoru.Na komedii Profesore, jdete pozdě! se mohou diváci těšit 27. září.Od 16. do 17. září 2023 chystá CANAL+ Action filmy s Tomem Cruisem.(2012)Napínavý akční film s Tomem Cruisem v hlavní roli bývalého vojenského vyšetřovatele Jacka Reachera. Příběh začíná střelbou do lidí v parkovacích garážích, která má za následek pět nevinných obětí. Detektiv Emerson brzy jako podezřelého identifikuje bývalého vojenského snajpra Jamese Barra, který tvrdí, že je nevinný. Znovu vyšetřuje vraždy, které byly spáchány při jeho vojenské misi v Iráku.Jack Reacher, který je vyšetřovatelem mimo službu, je Barrem povolán na scénu. Navzdory odporu státního zástupce, rodiny a detektiva Emersona se Jack rozhodne vyřešit případ sám. Postupně se dostává k důkazům, které ho vedou k poznání, že situace není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá.Akční thriller dává vyniknout skvělému výkonu Toma Cruise v roli tvrdého a chytrého Jacka Reachera, který k vyšetřování využívá svých vojenských dovedností. Film nabízí zápletku plnou nečekaných zvratů, akčních scén a deduktivního myšlení protagonisty.(2016)Akční film s Tomem Cruisem vrací na scénu bývalého vojenského policistu Jacka Reachera. Jack má rád vyřizování neobvyklých a složitých zločinů s armádními souvislostmi. Když je jeho bývalá kolegyně Susan Turnerová obviněna ze špionáže, rozhodne se jí pomoci a odhalit pravdu.Při vyšetřování se ocitne v nebezpečí, když se dozvídá o existenci své dcery, o které neměl ani tušení. Musí čelit mnoha nepřátelům, kteří ho chtějí zastavit za každou cenu.Tom Cruise excelentně ztvárňuje charismatického akčního hrdinu, který nenechá nic náhodě a bojuje za spravedlnost. Film nabízí akční scény, napětí i dobrodružství přinášející adrenalinovou jízdu plnou nebezpečí a intrik.Stanice CANAL+ Action je dostupná na satelitní platformách Skylink , Magenta TV SAT (dříve T-Mobile SAT TV ), Magio Sat a DIGI SK, dále na OTT, IPTV službách a kabelové tv Skylink Live TV, Magenta TV, Magio TV, DIGI SK a také na SVOD platformě CANAL+.redakce