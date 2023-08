Televizní archívy - kde hledat na HbbTV

DNES!

Česká televize

▲ Obr č. 1 - Hbb TV aplikace České televize, iVysílání, listování v tv programu s možností přehrávání pořadů



▲ Obr č. 2 - Hbb TV aplikace České televize, iVysílání, sekce Archív



TV Nova

▲ Obr č. 3 - Hbb TV aplikace TV Nova, rubrika Pořady



TV Prima

▲ Obr č. 4 - Hbb TV aplikace TV Prima, prima+



Televize Seznam

TV Noe

▲ Obr č. 5 - Hbb TV aplikace TV Noe, Videotéka



RTVS

▲ Obr č. 6 - Hbb TV aplikace RTVS, Archív



TV Markíza

▲ Obr č. 7 - Hbb TV aplikace TV Markíza, Videoarchív



TV JOJ

Další obsah na vyžádání mohou sledovat diváci satelitního a pozemního vysílání skrze funkce červeného tlačítka (HbbTV). Řada televizních společností poskytuje svým divákům bohatou nabídku video obsahu - včetně televizního archívu již odvysílaných pořadů.Pro zpětné zhlédnutí již odvysílaných pořadů není nutné předplatné OTT či IPTV platformy. Stejnou (či podobnou) funkci poskytuje svým divákům satelitního či terestrického vysílání řada hlavních vysílatelů. A stačí k tomu relativně málo - zdroj satelitního ( Astra 3B , 23,5°E) či pozemního signálu, televizor nebo set top box s funkcí HbbTV a internetové připojení.Přinášíme krátký pohled na to, co a jaké televizní stanice nabízejí své videotéky přes červené tlačítko. Mějte na paměti, že rozsah dostupné videotéky se bude lišit v závislosti na tom, zda ji sledujete na domácí nebo zahraniční stanici. Důvodem jsou omezená vysílací práva pro jednotlivé pořady.Nejširší nabídku videotéky poskytuje Česká televize (ČT) prostřednictvím aplikace iVysílání. Divákům je dostupný obsah již odvysílaných pořadů (jen takových, na které má vysílací práva pro internetové vysílání), včetně případných bonusových materiálů, které nebyly odvysílány v klasickém éteru. Archív se neustále rozšiřuje i o pořady, které byly zdigitalizovány jen pro potřeby iVysílání.Výhodou iVysílání je zejména archív, který není omezen jen na posledních 7 dní. Divák se v kalendáři (a vysílání) může vracet v čase a hledat pořady z předchozích měsíců a let.Uživatele potěší, že pro sledování video obsahu není nutná žádná registrace.Televize Nova nabízí svým divákům v HbbTV archív celých dílů již odvysílaných pořadů vlastní produkce a vybraných akvizičních pořadů. Pokud jste nestihli svůj oblíbený seriál / pořad, můžete přes červené tlačítko sledovat svůj obsah kdykoliv.Pro využívání video archívu není ani v tomto případě nutná žádná registrace.Začátkem letošního roku spustila FTV Prima svoji vlastní streamovací platformu prima+. Ta je zcela dostupná divákům na různých typech zařízení, včetně možnosti sledování skrze červené tlačítko.prima+ je dostupná ve třech různých tarifech. Ve verzi FREE je k dispozici jen archív odvysílaných pořadů v SD rozlišení. Nutná je registrace na stránkách provozovatele. V placených tarifech je nabídka širší, včetně předpremiérového obsahu.Registrace je nutná.Vlastní HbbTV aplikaci s video obsahem nabízí i televize Seznam. Divákům je k dispozici omezená nabídka vybraných pořadů vlastní produkce televize Seznam plus ukázky (části dílů) seriálů konkurenčních televizí Nova a Prima.Video archív obsahuje také celé dokumentární filmy a filmy různých žánrů, které nepocházejí z klasického vysílání tv Seznam.Také křesťanská televize nabízí svoji HbbTV aplikaci. Její součástí je také Videotéka, která umožňuje sledovat vybrané pořady vlastní tvorby. Divák může vyhledat pořad podle data (datumu) vysílání či podle abecedy.Veřejnoprávní vysílatel RTVS nabízí v HbbTV aplikaci vedle živého vysílání také přístup k archívu odvysílaných pořadů na programech Jednotka a Dvojka. K dispozici je zpětné zhlédnutí pořadů z posledních sedmi dní. Z Česka nebylo možné z archívu sledovat téměř žádný pořad.Videoarchív poskytuje i televize Markíza. Umožňuje vyhledávání pořadů podle počátečního písmene nebo podle názvu (vyhledávání). V nabídce jsou jak vybrané pořady vlastní produkce, tak i některé akviziční tituly na které má Markíza práva na internetové vysílání.Pod červeným tlačítkem jsme u televize JOJ žádný archív nenašli, jen přístup k živému vysílání programů JOJ, JOJ PLUS a WAU . Z Česka žádný archív pořadů není dostupný.redakce