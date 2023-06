Většina čtenářů je pro další sportovní tv stanice

DNES!

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů (foto: parabola.cz)



Na českém a slovenském trhu by měly odstartovat další televizní kanály se sportovním zaměřením. Myslí si to čtenáři webu parabola.cz v nedávno uzavřeném průzkumu.Většina hlasujících (57,2 procent) uvedla, že by na českém a slovenském trhu měly začít vysílat další sportovní stanice. Z toho 29,9% se domnívá, že jen v případě, pokud stanice si zajistí zajímavý (atraktivní) obsah. Dalších 27,3 procenta uvedlo, že sportu na televizní obrazovce není nikdy dost.Téměř čtvrtina hlasujících (24,2%) si myslí, že další sportovní stanice již nejsou potřeba - všechno podstatné již nabízejí stávající kanály. A zbývajících 18,6 procenta uvádí, že sportovních tv stanic je na českém a slovenském trhu příliš, což je ostatně i pravda. Podle nedávného reportu na českém a slovenském trhu působí kolem 20 sportovních stanic. Přesné číslo svým způsobem nelze uvést, neboť některé stanice jsou tzv. eventové a vysílají jen v době souběhu jiného sportu na hlavním programu. Takto to funguje například na stanicích CANAL+ Sport, kdy hlavní přenos z Premier League (v sezóně) běží na hlavním programu a další souběžně hrané zápasy se vysílají na programech CANAL+ Sport 2 až 6.Anketa webu parabola.cz probíhala od 27. května do 16. června 2023 a zúčastnilo se ji 462 čtenářů.Sport diváky zajímá a baví. Svědčí o tom zájem společnosti Perinvest, která chystá spuštění nového sportovního programu A11 Sport. Chce začít vysílat již v létě. Půjde o druhý program pod značkou (hlavičkou) A11, vedle stávajícího celoplošného programu A11, který vznikl rebrandem (přejmenováním) ze stanice Náš region TV (předtím Regionální televize CZ).A nemusí se jednat o poslední sportovní stanici. Také česká komerční skupina Prima chystá rozšíření svého portfolia a dokonce o tři nové televizní programy. Jaký nabídnou obsah? To je stále tajemstvím provozovatele. Bližší podrobnosti hodlá včas oznámit. Mezitím mohou čtenáři tipovat v otevřeném hlasování - nové anketní otázce. Hlasovat můžete na titulní stránce v levém sloupci.redakce