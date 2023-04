M7 Group kupuje zbývající akcie SPI International

DNES!

Společnost SPI International má za sebou dlouhou historii poskytování špičkového obsahu divákům po celém světě a my se těšíme, až ji posuneme do nové etapy jejího rozvoje. Erwan i Jeroen mají v oboru bohaté zkušenosti, takže pevně věřím, že společnosti SPI přinesou i nadále velké úspěchy

Jsme odhodláni stavět na silných základech společnosti a využívat kolektivních zkušeností skupiny CANAL+ k tomu, abychom i nadále poskytovali divákům poutavý a relevantní obsah

Společnosti CANAL+ Group a M7 Group se rozhodly uplatit svoji kupní opci na zbývajících 30% akcií filmové a distribuční společnosti SPI International a získat tak plnou kontrolu nad společností.Lucemburská společnost M7 Group v České republice a na Slovensku provozuje satelitní platformy Skylink a freeSAT a OTT platformu Skylink Live TV. Je provozovatelem a poskytovatelem programů CANAL+ Sport a CANAL+ Action.S účinností k 12.4.2023 opustili své pracovní pozice v SPI International pan Berk Uziyel a pan Loni Farhi. Na jejich pozice nastoupili Erqan Luherne a Jeroen Bergman.Pan Luherne, ředitel pro obchodní integraci společnosti Canal+ International, a pan Bergman, člen představenstva skupiny M7 Group odpovědný za obsah a obchodní rozvoj, budou nadále úzce spolupracovat s CANAL+ Group a M7 Group, aby i nadále poskytovali divákům po celém světě vysoce kvalitní obsah a zároveň podporovali inovace, růst a strategické synergie v rámci CANAL+ Group.Pan Luherne, ředitel obchodní integrace pro Canal+ International, jmenovaný výkonným ředitelem SPI INTERNATIONAL, strávil ve skupině CANAL+ Group více než 18 let na mnoha pozicích souvisejících s rozvojem aktivit skupiny na mezinárodní úrovni (zejména v Africe a Asii). Pan Luherne byl dříve generálním ředitelem společnosti Canal+ Myanmar, ředitelem marketingu a obchodního rozvoje společnosti Canal+ International, ředitelem obchodního rozvoje subjektu Canal+ ve Vietnamu.Pan Bergman, nyní člen představenstva skupiny M7 Group odpovědný za obsah a obchodní rozvoj, se ohlíží za svou dlouholetou kariérou v mediálním a telekomunikačním průmyslu, včetně 20 let ve společnosti Liberty Global, kde byl zodpovědný za veškeré programování a akvizice obsahu. Před společností Liberty působil jako obchodní ředitel nizozemské kabelové společnosti Casema (nyní Ziggo). Od roku 2019 řídil Jeroen obchodní aktivity Film1 a Filmbox v Nizozemsku pro společnost SPI International.Od svého založení se společnost SPI INTERNATIONAL stala předním poskytovatelem v oblasti médií a vysílání, a to zejména díky odhodlání, kreativitě a vedení svého týmu a zakladatelů, kterým byli Loni Farhi a Berk Uziyel.," uvedl Hans Troelstra, generální ředitel společnosti M7 Group.," řekli pan Erwan Luherne a pan Jeroen Bergman.redakce