Začal boj o vysílací práva na český hokej

Vyhlášení tendru bohužel zpozdil podnět podaný spolumajitelem HC Dynamo Pardubice, panem Petrem Dědkem na smlouvu mezi BPA a APK LH k ÚOHS. K tomuto podnětu jsme od úřadu obdrželi stanovisko až v lednu tohoto roku, tender byl vyhlášen hned v únoru

Zájemce musí mít dostatečné zkušenosti (alespoň 3 roky) a know-how pro výrobu kvalitních přenosů z utkání ELH a jejich vysílání. To zájemce doloží čestným prohlášením obsahující popis jeho zkušeností s výrobou a vysíláním přenosů ze sportovních akcí odpovídajících rozsahem a kvalitou ELH (reference)

Přenosy z nejvyšší české hokejové ligy (ELH) se od další sezóny 2023/24 mohou přestěhovat na jinou stanici nebo také zůstat u stávajících vysílatelů. V současné době probíhá tendr na vysílací práva na nadcházejících pět sezón.Marketingová společnost BPA vypsala v únoru tendr na prodej vysílacích práv na nejvyšší českou hokejovou ligu (Tipsport Extraliga) pro nadcházejících pět sezón - tedy od 2023/24 až po sezónu 2027/28. Tendr rozhodne, zda se česká hokejová liga bude stěhovat na jiné stanice, případně dojde k nějakým změnám ve vysílání přenosů.O práva pro další sezóny usilují vedle stávajících vysílatelů - veřejnoprávní České televize a placené O2 TV také francouzská skupina CANAL+.Tak jednoduché to ale není. Majitel vysílacích práv si ale musí přenosy z hokejové ligy (EHL) zajistit na vlastní náklady.," potvrdil webu parabola.cz Petr Nitsche, vedoucí hokejového oddělení.Prakticky to znamená, že zájemce o práva musí být technicky vybaven - vlastnit kamerový systém i zajistit odbavení televizních přenosů prostřednictvím režie. A vzhledem k tomu, že zhruba za půl roku má nový majitel vysílacích práv na nejvyšší českou hokejovou ligu vysílat první přenosy, vše vypadá, že tendr byl připraven pro stávající vysílatele. Kdo jiný může tak rychle se připravit na vysílání hokejových zápasů? Jednoduše ti, kdo ligu nyní vysílají. BPA ale tvrdí, že tendr byl vyhlášen později z určitých důvodů.," vysvětlil webu parabola.cz Petr Nitsche, vedoucí hokejového oddělení BPA.V současné době probíhá nabídková fáze tendru na mediální práva k českému hokeji. Zájemcům o práva BPA zašle poklady k jednotlivým kategoriím a balíčkům, o které se chtějí zájemci ucházet. Od 5. do 28. dubna 2023 bude probíhat hodnotící fáze. BPA vyhodnotí podané nabídky ze strany všech zájemců. Účastníci tendru budou nejpozději v poslední den informováni o tom, zda v tendru uspěli či neuspěli. Následně bude s úspěšnými zájemci probíhat jednání o detailních podmínkách a dojde k samotnému podpisu smlouvy.Zajímavostí je, že práva budou nabízena exkluzivně na dobu pěti let v celkem třech kategoriích - v první jsou práva na FTA pay-tv a streamované vysílání v Česku, ve druhé pro televizní a streamované vysílání na Slovensku. Třetí kategorie je pro sázkové kanceláře v Česku a na Slovensku.Další čtvrtý a pátý balíček se týká jen nejlepších momentů, sestřihů pro ČR a SR a televizních práv pro zahraničí. Zde se může jednat o výhradní i neexkluzivní vysílání.V tendru budou mít váhu i některá kritéria. Krom platné vysílací licence musí zájemce doložit i odbornou a technickou způsobilost. "," uvádí se v kritériích tendru.Majitel práv má podle kritérií zajistit i "dostatečnou propagaci ELH v rámci zpravodajství vysílaném na FTA TV stanici".Martin Vyleťal