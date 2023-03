TivúSat: Satelit je pro nás 10 až 15x levnější než pozemní vysílání

DNES!

▲ Obr č. 1 - Platforma TivúSat vysílá přes Eutelsat. Ilustrační foto (foto: YouTube/Eutelsat)



TivúSat vydělává. I když je zdarma

▲ Video č. 1 - Zástupce platformy TivúSat vysvětluje proč vysílají přes Eutelsat. Video je v angličtině s anglickými titulky (video: YouTube/Eutelsat)



Distribuce televizních programů přes satelit je pro TivúSat cenově výhodná. Je 10 až 15x levnější než šíření programů prostřednictvím pozemních vysílačů.Popsal Luca de Bartolo, zástupce DTH platformy TivúSat ve video prezentaci pro francouzského satelitního operátora Eutelsat. Právě družice Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E šíří programovou nabídku TivúSat od svého spuštění v roce 2009.Výběr satelitní pozice pro spuštění služby TivúSat byl poměrně snadný - podle tehdejších odhadů mělo 8 až 10 milionů italských domácností nasměrovanou parabolu na evropský slot 13°E.Zástupce TivúSat dále ve videu uvedl, že při startu DTH služba nabízela 26 programů, nyní jich je přes 130 (a stále přibývají další), z toho 60 v HD rozlišení a sedm v Ultra HD. Zhruba 13 procent italských domácností má TivúSat, což představuje 6 až 7 milionu diváků.TivúSat je bezplatná satelitní televize. Nevybírají se od diváků žádné měsíční či roční poplatky. Pro diváka je to jednorázová investice a vstupenka k široké nabídce italských, zahraničních a mezinárodních programů v SD, HD i 4K rozlišení. I přesto, že služba je pro diváky zdarma, je provoz pro zakladatele, veřejnoprávní Rai a privátní skupiny Mediaset a Cairo Communication, ziskový. Jednoduše získává peníze od vysílatelů a výrobců přijímacích zařízení.," uvedl Luca de Bartolo, Sales and Marketing Director satelitní platformy TivúSat.Ve srovnání s pozemním vysílání je satelitní distribuce pro TivúSat cenově velmi výhodná.," říká Luca de Bartolo, Sales and Marketing Director satelitní platformy TivúSat.Proč satelitní distribuce? Jednoduše kvůli komplikovaným oblastem Itálie.," dodal Luca de Bartolo.redakce