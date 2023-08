Pro chvíle pohody a zábavy: hry v HbbTV

DNES!

▲ Obr č. 1 - Nabídka her v HbbTV aplikaci FTV Prima



TV Prima

▲ Obr č. 2 - Hra Tetris v HbbTV aplikaci FTV Prima



▲ Obr č. 3 - Hra Jen počkej, zajíci v HbbTV aplikaci FTV Prima



Retro Music Television a Óčko TV

▲ Obr č. 4 - Hra Jen počkej, zajíci v HbbTV aplikaci FTV Prima



TV Markíza

▲ Obr č. 5 - Hra Hadík v HbbTV aplikaci TV Markíza



TV JOJ

▲ Obr č. 6 - Nabídka her v HbbTV aplikaci TV JOJ



▲ Obr č. 7 - Hra Rapid drift v HbbTV aplikaci TV JOJ



▲ Obr č. 8 - Hra Numeroso v HbbTV aplikaci TV JOJ



Čekáte na svůj oblíbený pořad v televizi? Volný čas můžete vyplnit nejenom procházením programové nabídky ostatních stanic či televizních archivů ale také se zabavit některou z her na televizní obrazovce, které jsou dostupné divákům skrze červené tlačítko (HbbTV) a příslušných aplikací provozovatelů televizních stanic.Aby si divák zahrál některou z her, nepotřebuje herní konzoli ani počítač. Postačí televizor nebo set top box s podporou HbbTV, satelitní (Astra, 23,5°E) nebo pozemní vysílání a samozřejmě i internetové připojení.Z českých stanic nabízí nejširší nabídku her v HbbTV televizní skupina Prima. V její aplikaci se aktuálně nachází celkem pět her - "Tetris", "Super Candy 2", "Solitaire", "Jen počkej, zajíci" a "Puzzle". Jednotlivé hry asi netřeba zvlášť představovat. Čtenáři je znají z počítače nebo herních konzolí. Hry trénují postřeh diváka i jeho uvažování.Za zmínku stojí především hra Jen počkej, zajíci, která se díky Primě a její aplikaci dostává opět k divákům, kteří tuto hru, kde vlk sbírá vajíčka od nosnic, možná dlouho sháněli. Retro z 80. let se vrací k divákům.Pod červeným tlačítkem se na hudební stanicích Retro Music Television i programů Óčko nacházejí rovněž hry. Jde o "Super Candy 2" a "Solitaire", které najde zájemce i v HbbTV aplikaci televize Prima.Z nabídky her v HbbTV na českých stanicích je to všechno. Provozovatelé ostatních stanic nenabízejí žádné hry v aplikaci přes červené tlačítko. Další zajímavou nabídku her nabízejí slovenské stanice.Začněme u televizní skupiny Markíza. Její HbbTV služba nabízí celkem čtyři hry "hadík", "Super Candy 2", "brickama" a "Save the fish"."Super Candy 2" je totožná hra, která je dostupná v HbbTV aplikaci stanic TV Prima, Retro Music TV a Óčko. "brickama" je místní název pro hru Tetris. "hadík" je hra Had. Smyslem je konzumovat ovoce, které je při cestě. Po každém přídělu vitamínů se had prodlužuje a manipulace s hadem je složitější.Největší nabídku her v HbbTV nabízí televizní skupina JOJ. V současné době zde najde herní fanoušek celkem 32 her! A to je velká porce zábavy, relaxace pro dlouhé hodiny.Jaké hry jsou v nabídce? "Jumpoon", "Rapid drift", "Star fighter", "Kings of solitaire", "Nut war", "Snow battle", "Space dog", "Flying gomes", "Bobble dobble", "Let it surf", "Laser mazer", "Flying Fish", "Drink crush", "2048 Maniac", "Urban Ninja", "Lunar lander", "Store keeper", "K-141 Kursk", "The Berlin wall", "Wal venture", "Flying Fish 2", "Numeroso", "Diamond mine", "Tacks", "Tarmac race", "Battle of Jutland", "n-slide", "Unblock it", "Zebra Crossing", "Coctail Party", "Rampart heroes", "Quadrix".Nabídka her HbbTV aplikace JOJ nabízí hry různých typů - arkádovky, závodní, adventuru, karetní či puzzle.Obecně nemáte rádi hry ale rádi luštíte matematické kvízy? V takovém případě Vás může zaujmout hra s názvem Numeroso (viz. obrázek č. 8), což je klasické Sudoku.Martin Vyleťal