BBC Earth chce do nabídek dalších operátorů

▲ Obr č. 1 - BBC Earth (foto: BBC Studios/BBC Earth)



Jednáme s více operátory ohledně zařazení programu BBC Earth

Dokumentární kanál BBC Earth chce významně rozšířit svoji dostupnost na českém a slovenském trhu prostřednictvím balíčků operátorů placené televize. Na území bývalé federace je program poskytován již přes 5 let.Pod ikonickou značkou BBC se v Česku a na Slovensku dlouhodobě poskytuje mezinárodní zpravodajský kanál(dříve BBC World News), který je možné přijímat zcela zdarma ze satelitu. Vedle zpravodajského programu byla na trhu dostupná ještě jedna stanice BBC Prime, později přejmenovaná na BBC Entertainment, zaměřená na výběr zábavních pořadů z knihovny BBC. Vysílání BBC Prime bylo lokalizováno do češtiny - pořady byly opatřeny tzv. skrytými titulky. Vysílání bylo ukončeno na konci roku 2015. BBC se rozhodla zaměřit na jiné své značky - BBC First, BBC Brit a BBC Earth. A právě poslední jmenovaný se nyní snaží dostat k dalším divákům v Česku a na Slovensku.Startu stanices českou lokalizací významně přispěla společnost Slovak Telekom (ST), jež si zároveň zajistila čtyřletou exkluzivitu a dostupnost na slovenských platformách Magio TV/Magio Sat a DIGI SK a české Magenta TV/SAT (dříve T-Mobile TV/SAT).Po skončení exkluzivity si stanice hledá cesty k televizním divákům. Od září je program dostupný v OTT službě Lepší.TV a o dva měsíci později se stanice objevila v televizních balíčcích košického operátora Antik Telecom. A to je zatím výčet operátorů s témto program konečný. Nicméně by se to v dohledné době mělo změnit.Kanál BBC Earth má již zastoupení na českém a slovenském trhu. Distribucí stanice a marketingem byla pověřena pražská společnost Channels.," uvedla webu parabola.cz Eva Sedláčková ze společnosti Channels. Bližší informace k rozšíření distribuce z důvodu probíhajících jednání zatím nemůže poskytnout.BBC Earth přináší fascinující přírodopisné dokumentární filmy lokalizované do češtiny a to buď formou dabingu (50%) nebo titulků (50%).Skupina ST v říjnu představila další novinku BBC Studios - službu. Ta divákům nabízí britský humor a dramata. BBC First funguje jako VOD služba.Vedle lineárních kanálů BBC News a BBC Earth a videa na požádání BBC First je divákům v Česku a na Slovensku nově dostupná služba. Služba nabízí posluchačů, Apple Podcast dřívější přístup a poslech k řadě nejoblíbenějších titulů BBC a poslech bez reklam. Podrobnosti zde Martin Vyleťal