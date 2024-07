CANAL+ Action v srpnu: Tři tisíce let touhy či seriál Nesmrtelný

DNES!

▲ Obr č. 1 - Zažijte akci s CANAL+ Action. Záběr z vysílání. Ilustrační foto



Adrenalinový kanálv srpnu nabídne akční filmové hity Tři tisíce let touhy, Terminator Salvation nebo Pátrání a premiéru španělské série Nesmrtelný.Programová nabídka CANAL+ Action je k dispozici také na streamu CANAL+ www.canalplus.cz Večerní premiéry ve 20:054. srpna(Three Thousand Years of Longing, 2022)Vizuálně ohromující film režiséra George Millera zkoumá sílu příběhů a přání. Příběh sleduje Alitheu Biniie (Tilda Swinton), osamělou intelektuálku, která během své cesty do Istanbulu narazí na starožitnou láhev, z níž osvobodí džina (Idris Elba). Džin Alithee nabídne splnění tří přání výměnou za svobodu, ale varuje ji před nebezpečími spojenými s jejími přáními. Miller exceluje ve vytváření fantastických světů minulosti a mytologie plných barev, detailů a emocí v originálním moderním akčním pojetí. Vynikající výkony Tildy Swinton a Idrise Elby jen podtrhují skvělý scénář bohatý na filozofické úvahy o lidské touze, osamělosti a potřebě příběhů, které nás spojují a dávají životu hlubší smysl.24. srpna(Terminator Salvation, 2009)Terminator Salvation je čtvrtým filmem z akční série Terminátor, který režíroval McG. Děj se odehrává v postapokalyptickém roce 2018 a sleduje Johna Connora (Christian Bale), vůdce lidského odporu proti strojům, a jeho setkání s tajemným cizincem Marcusem Wrightem (Sam Worthington), který přestavuje klíč k budoucnosti lidstva. Christian Bale vnáší do role Johna Connora intenzitu a odhodlání, zatímco postava Sama Worthingtona dává prostor emocionálně se ponořit do hloubky jejího charakteru. Terminator Salvation pokračuje v akční sci-fi sérii a opět nabízí řadu originálních vizuálních efektů, napínavých momentů a atraktivních akčních scén.25. srpna(Searching, 2018)Režisér Aneesh Chaganty představuje v inovativním mysteriózním thrilleru z roku 2018 jedinečný způsob vyprávění. Celý příběh je vyprávěn prostřednictvím obrazovek zařízení, která denně používáme, jako jsou počítače, chytré telefony a tablety. Hlavní postava David Kim (John Cho) se ocitá v zoufalé situaci, když jeho šestnáctiletá dcera Margot (Michelle La) beze stopy zmizí. Po bezvýsledných snahách policie se David rozhodne vzít pátrání do vlastních rukou. Začne prohledávat digitální stopu své dcery - laptop, sociální sítě a jinou komunikaci, aby zjistil, co se mohlo stát. John Cho podává v roli otce, který je odhodlaný udělat pro nalezení své dcery cokoliv, silný a emotivní výkon. Pátrání je nejen technicky brilantní, ale i emociálně silný film, který pojednává o tématech rodičovské lásky, důvěry a moderního digitálního světa.PREMIÉRA SERIÁLU20. srpna(The Inmortal, 2023)Osmidílný španělský seriál z roku 2023 nabízí krimithriller z drogového prostředí. Příběh se odehrává v poslední dekádě 20. století, kdy gang Los Miami ovládl obchod s kokainem a noční život v Madridu.V čele gangu stojí El Inmortal, skutečný „nesmrtelný“ král města. Ústředním motivem seriálu je jeho příběh, který začíná na počátku 90. let, kdy je José Antonio Ortiz (Alex García) pouze drobným dealerem na okraji společnosti. Jeho ambice a neúprosná touha po moci ho však vedou k rychlému vzestupu na vrchol zločinecké hierarchie. Postava Josého Antonia je komplexní a fascinující - je to muž, který se nezastaví před ničím, aby dosáhl svého. Vizuální styl série je temný a intenzivní a mrazivou atmosférou skvěle doplňuje napínavý děj ze světa zločinu.redakce