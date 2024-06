Jaromír Glisník končí ve funkci předsedy představenstva M7 Group

DNES!



▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)

▲ Obr č. 2 - OTT služba Skylink Live TV. Ilustrační foto



V lucemburské mediální společnosti M7 Group , členu skupiny CANAL+, dojde brzy k personální změně. Ve funkci předsedy představenstva M7 Group skončí Jaromír Glisník.Na konci června skončí funkční období v představenstvu společnosti M7 Group Jaromíru Glisníkovi, který odejde na zasloužený odpočinek a dál se bude věnovat svým projektům.nastoupil do satelitního byznysu a společnosti TRADE and TECHNOLOGY v roce 2007. V té době se firma zaměřovala především na poskytování přístupu k televizním programům bez měsíčních poplatků. Pod jeho vedením se na dekódovacích kartách rozšířila placená nabídka televizních programů, doplnila se i bezplatná nabídka o slovenské stanice a také programy TV Nova. Operátor postupně začal nabízet první kanály ve vysokém rozlišení ( HDTV ) a přijal značku Skylink, pod kterou působí doposud.V roce 2011 společnost M77 Group (dnes M7 Group) postupně koupila tehdejší konkurenční platformy CS Link a Skylink. Televizní nabídka bez měsíčních poplatků skončila a nový majitel začal vybírat servisní poplatky. Zavedení poplatků souviselo i s novými požadavky provozovatelů komerčních stanic, kteří vyžadovali tzv. distribuční poplatky za každého zákazníka.Skylink postupně zavedl nové systémy podmíněného přístupu Irdeto, Viaccess Orca a nejnověji Nagra MA, které nahrazují původní zastaralý systém CryptoWorks.Vedle satelitní televize vyvinul operátor také svoji internetovou televizi pod značkou Skylink Live TV, na které divákům nabízí klasické "digitální funkce" jako je přetáčení pořadů, pozastavení či opakované sledování pořadů. Vedle stanic známých ze satelitní distribuce nabídl i v OTT některé další stanice, spustil tematické videotéky dodavatelů obsahu.Na konci roku 2018 majitel Skylinku koupil konkurenční platformy freeSAT (Česká republika, Slovensko), UPC Direct (dnes Direct One, Maďarsko) a Focus Sat (Rumunsko). Na konci května 2019 majitele všech platforem koupila francouzská skupina CANAL+. Na trhu spustila nové značkové kanály CANAL+ Sport a CANAL+ Action a také vlastní streamovací platformu CANAL+. Zároveň si zajistila vysílací práva pro atraktivní ostrovní Premier League či ženské tenisové turnaje WTA. Některý obsah dál prodává televizním operátorům v České republice a na Slovensku.Jaromír Glisník po celou dobu působení v satelitním byznysu bedlivě naslouchal všem čtenářům a zákazníkům. Reagoval jak na kritické připomínky, tak i nápady a náměty, které mohou nabízené služby posunout o krok dál. Řadu poznatků zapracoval do rozvoje poskytovaných služeb. Měl velkou trpělivost i s "věčně" nespokojenými zákazníky, kterým vše vysvětloval a snažil se pomoci s televizní službou.Spolupráce webu parabola.cz s panem Glisníkem byla a je vynikající. Vždy se snažil odpovědět na dotazy hned. Ve dne, večer, víkend, svátek či i v době své dovolené. Zkrátka se snažil udělat pro druhého maximum.Kariéra Jaromíra Glisníka v představenstvu M7 Group na konci tohoto měsíce skončí. Pro neznámější tvář společnosti M7 Group tak skončí vysoké pracovní nasazení pro projekty a služby, které každodenně využívají miliony televizních diváků a to nejenom v Česku a na Slovensku ale také v Maďarsku či Rumunsku.Redakce webu parabola.cz tímto děkuje za vynikající spolupráci Jaromírovi Glisníkovi a přeje mu hodně zdraví a dalších úspěchů v jeho projektech.redakce