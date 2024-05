Prima COOL SK odstartuje herním magazínem Re-play

DNES!

▲ Obr č. 3 - Sídlo české skupiny FTV Prima v pražských Strašnicích (foto: FTV Prima)



Program stanice Prima COOL SK na první vysílací týden.

Pondělí, 27.05.2024

Úterý, 28.05.2024

Středa, 29.05.2024

Čtvrtek, 30.05.2024

Pátek, 31.05.2024

Sobota, 01.06.2024

Neděle, 02.06.2024

Pondělí, 03.06.2024

Český kanál Prima COOL začne brzy oficiálně vysílat také na Slovensku. Lokální verzi programu spustí společnost FTV Prima v pondělí 27. května 2024.Od svého spuštění má býtdostupná na Slovensku prostřednictvím satelitu, kabelových a pozemních sítí a internetových platforem.Technické testy distribuce Prima COOL SK již probíhají na kapacitě satelitní platformy Skylink na satelitu Astra 3B Startovací programové schéma Prima COOL SK jsme již zveřejnili. Nyní nabízíme čtenářům pohled na konkrétní první vysílací týden slovenské verze televize Prima COOL. Vysílání odstartuje v pondělí 27.5. ve 14:20 hodin herním magazínem Re-play.Oficiální programová nabídka Primy pro slovenský trh bude obsahovat tři stanice - vedle zmíněného kanálu nabízí vysílatel také program Prima PLUS , který se v den startu představí pod názvem Prima SK. Na Slovensku také působí zpravodajská televize CNN Prima NEWS. Na podzim chce provozovatel spustit program Prima LOVE SK, slovenskou mutaci českého ženského programu Prima LOVE.14.20 Re-playHerný magazín o novinkách na počítačovej scéne. Recenzie, rozhovory, novinky, triky, preview... Presne to, čo máte radi a na čo čakáte. Hrajte s nami!14.45 Cyklosalon.tvTýždenník zo sveta bicyklov i príbuzných približovadiel, pre začiatočníkov, hobíkov i profi cyklistov! Informácie o nových modeloch, trasách na výlet aj do práce, ako jazdiť bezpečne, ako sa o svoj bicykel starať aj čo si vziať na seba a so sebou. Cyklosalon.tv sú aj vzrušujúce výzvy, zaujímavé súťaže, mimoriadne výhry a nevšední hostia! Či ste len praktický užívateľ, výletník alebo ste cyklistikou priamo posadnutí, Cyklosalon.tv vám poskytne aktuálne informácie, zábavu aj pocit bezpečia.15.15 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.16.00 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.16.45 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.17.40 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.18.30 Top Gear II (1)Najslávnejší motoristický magazín sveta, ktorý pravidelne sleduje tristo miliónov divákov. Vizuálne pôsobivé predstavenie vozidiel je sprevádzané odľahčeným komentárom, ktorý zaujme nielen technických nadšencov. Preteky auta s rýchlovlakom, futbal s autami a mnoho ďalších šialených nápadov. A k tomu všetkému nesúrodá, a zároveň skvele sa doplňujúca trojica vtipných moderátorov. Britský magazín (2008). Účinkujú: J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a ďalší19.25 Hvězdná brána I (1)Děti bohů 1/2 Jack O’Neill je opäť na čele tímu, ktorý prejde hviezdnou bránou. Tentokrát musí znova vyhľadať Daniela, aby spoločne dopadli cudzích výtržníkov, ktorí unášajú ľudí zo všetkých kútov vesmíru. Dobrodružný sci-fi seriál USA/Kanada (1997). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a ďalší20.15 Prima PartičkaObľúbená a nespútaná Partička! Sledujte show, ktorá srší humorom, improvizáciou a neskutočnými momentmi, za ktorými budú tentokrát stáť Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Jakub Kohák a Michal Novotný spoločne so špeciálnymi hosťami!21.05 Mikýřova hysteorie českých dějinČo si povedali Jan Hus a Jan Žižka medzi troma očami? A zvolal vojvodca z Trocnova „oko za oko“? A čo na to Jákl? Štvrtý diel Mikýřovej hysteórie českých dejín odkrývajúci pozadie pádu dôchodkyne Libušky Ajmovej.21.40 Nečum na mě showTalk show, ktorá ironizuje všetko, vrátane seba samej. Moderátorom programu je plyšová bábka Adolfeen, nová hviezda českej internetovej scény. Adolfeen si pozýva známe osobnosti českého šoubiznisu, a na nikom z nich nenechá nitku suchú.22.05 Top Gear II (1)Najslávnejší motoristický magazín sveta, ktorý pravidelne sleduje tristo miliónov divákov. Vizuálne pôsobivé predstavenie vozidiel je sprevádzané odľahčeným komentárom, ktorý zaujme nielen technických nadšencov. Preteky auta s rýchlovlakom, futbal s autami a mnoho ďalších šialených nápadov. A k tomu všetkému nesúrodá, a zároveň skvele sa doplňujúca trojica vtipných moderátorov. Britský magazín (2008). Účinkujú: J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a ďalší23.00 Hvězdná brána I (1)Děti bohů 1/2 Jack O’Neill je opäť na čele tímu, ktorý prejde hviezdnou bránou. Tentokrát musí znova vyhľadať Daniela, aby spoločne dopadli cudzích výtržníkov, ktorí unášajú ľudí zo všetkých kútov vesmíru. Dobrodružný sci-fi seriál USA/Kanada (1997). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a ďalší23.50 Prima PartičkaObľúbená a nespútaná Partička! Sledujte show, ktorá srší humorom, improvizáciou a neskutočnými momentmi, za ktorými budú tentokrát stáť Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Jakub Kohák a Michal Novotný spoločne so špeciálnymi hosťami!00.35 Mikýřova hysteorie českých dějin01.10 Nečum na mě show01.40 Policie v akci02.25 Policie v akci03.05 Autosalon.tv04.00 Autosalon.tv04.50 Závěr vysílání07.40 Re-playHerný magazín o novinkách na počítačovej scéne. Recenzie, rozhovory, novinky, triky, preview... Presne to, čo máte radi a na čo čakáte. Hrajte s nami!08.10 Cyklosalon.tvTýždenník zo sveta bicyklov i príbuzných približovadiel, pre začiatočníkov, hobíkov i profi cyklistov! Informácie o nových modeloch, trasách na výlet aj do práce, ako jazdiť bezpečne, ako sa o svoj bicykel starať aj čo si vziať na seba a so sebou. Cyklosalon.tv sú aj vzrušujúce výzvy, zaujímavé súťaže, mimoriadne výhry a nevšední hostia! Či ste len praktický užívateľ, výletník alebo ste cyklistikou priamo posadnutí, Cyklosalon.tv vám poskytne aktuálne informácie, zábavu aj pocit bezpečia.08.40 Top Gear II (1)Najslávnejší motoristický magazín sveta, ktorý pravidelne sleduje tristo miliónov divákov. Vizuálne pôsobivé predstavenie vozidiel je sprevádzané odľahčeným komentárom, ktorý zaujme nielen technických nadšencov. Preteky auta s rýchlovlakom, futbal s autami a mnoho ďalších šialených nápadov. A k tomu všetkému nesúrodá, a zároveň skvele sa doplňujúca trojica vtipných moderátorov. Britský magazín (2008). Účinkujú: J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a ďalší09.30 Hvězdná brána I (1)Děti bohů 1/2 Jack O’Neill je opäť na čele tímu, ktorý prejde hviezdnou bránou. Tentokrát musí znova vyhľadať Daniela, aby spoločne dopadli cudzích výtržníkov, ktorí unášajú ľudí zo všetkých kútov vesmíru. Dobrodružný sci-fi seriál USA/Kanada (1997). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a ďalší10.20 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.11.05 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.11.50 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.12.45 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.13.40 Prima Pauza: Partička13.45 Mikýřova hysteorie českých dějinČo si povedali Jan Hus a Jan Žižka medzi troma očami? A zvolal vojvodca z Trocnova „oko za oko“? A čo na to Jákl? Štvrtý diel Mikýřovej hysteórie českých dejín odkrývajúci pozadie pádu dôchodkyne Libušky Ajmovej.14.20 Prima PartičkaObľúbená a nespútaná Partička! Sledujte show, ktorá srší humorom, improvizáciou a neskutočnými momentmi, za ktorými budú tentokrát stáť Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Jakub Kohák a Michal Novotný spoločne so špeciálnymi hosťami!15.05 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.15.55 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.16.40 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.17.35 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.18.30 Top Gear II (2)Najslávnejší motoristický magazín sveta, ktorý pravidelne sleduje tristo miliónov divákov. Vizuálne pôsobivé predstavenie vozidiel je sprevádzané odľahčeným komentárom, ktorý zaujme nielen technických nadšencov. Preteky auta s rýchlovlakom, futbal s autami a mnoho ďalších šialených nápadov. A k tomu všetkému nesúrodá, a zároveň skvele sa doplňujúca trojica vtipných moderátorov. Britský magazín (2008). Účinkujú: J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a ďalší19.25 Hvězdná brána I (2)Děti bohů 2/2 O’Neall a jeho tím nájdu Shari a všetkých známych v zajatí národa Jaffov. Tí slúžia ako hostitelia pre mimozemskú civilizáciu. Treba všetkých zachrániť a vrátiť sa späť na Zem. Dobrodružný sci-fi seriál USA/Kanada (1997). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a ďalší20.15 Partička XXLObľúbená a nespútaná Partička! Sledujte show, ktorá srší humorom, improvizáciou a neskutočnými momentmi, za ktorými tentokrát budú stáť Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Igor Chmela a Michal Novotný spoločne so špeciálnymi hosťami!21.25 Bodyguardi (1)Špatný muž Veľký Šéf poverí Bodyguardov zdanlivo jednoduchou úlohou - doviezť na filmovú premiéru slávneho Herca. Pre našich Bodyguardov však žiadna úloha nie je jednoduchá, pretože si dokážu skomplikovať aj tú najbanálnejšiu prácu. Táto akcia sa zvrtne vo chvíli, keď hercovi omylom odstrelia hlavu... Hrajú: P. Bjelac, A. Ernest, S. Tofi. Réžia: D. Laňka, M. Müller21.50 Top Gear II (2)Najslávnejší motoristický magazín sveta, ktorý pravidelne sleduje tristo miliónov divákov. Vizuálne pôsobivé predstavenie vozidiel je sprevádzané odľahčeným komentárom, ktorý zaujme nielen technických nadšencov. Preteky auta s rýchlovlakom, futbal s autami a mnoho ďalších šialených nápadov. A k tomu všetkému nesúrodá, a zároveň skvele sa doplňujúca trojica vtipných moderátorov. Britský magazín (2008). Účinkujú: J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a ďalší22.45 Hvězdná brána I (2)Děti bohů 2/2 O’Neall a jeho tím nájdu Shari a všetkých známych v zajatí národa Jaffov. Tí slúžia ako hostitelia pre mimozemskú civilizáciu. Treba všetkých zachrániť a vrátiť sa späť na Zem. Dobrodružný sci-fi seriál USA/Kanada (1997). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a ďalší23.40 Partička XXLObľúbená a nespútaná Partička! Sledujte show, ktorá srší humorom, improvizáciou a neskutočnými momentmi, za ktorými tentokrát budú stáť Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Igor Chmela a Michal Novotný spoločne so špeciálnymi hosťami!00.50 Bodyguardi (1)01.10 Policie v akci01.55 Policie v akci02.40 Autosalon.tv03.30 Autosalon.tv04.25 Závěr vysílání07.55 Re-playHerný magazín o novinkách na počítačovej scéne. Recenzie, rozhovory, novinky, triky, preview... Presne to, čo máte radi a na čo čakáte. Hrajte s nami!08.25 Cyklosalon.tvTýždenník zo sveta bicyklov i príbuzných približovadiel, pre začiatočníkov, hobíkov i profi cyklistov! Informácie o nových modeloch, trasách na výlet aj do práce, ako jazdiť bezpečne, ako sa o svoj bicykel starať aj čo si vziať na seba a so sebou. Cyklosalon.tv sú aj vzrušujúce výzvy, zaujímavé súťaže, mimoriadne výhry a nevšední hostia! Či ste len praktický užívateľ, výletník alebo ste cyklistikou priamo posadnutí, Cyklosalon.tv vám poskytne aktuálne informácie, zábavu aj pocit bezpečia.08.55 Top Gear II (2)Najslávnejší motoristický magazín sveta, ktorý pravidelne sleduje tristo miliónov divákov. Vizuálne pôsobivé predstavenie vozidiel je sprevádzané odľahčeným komentárom, ktorý zaujme nielen technických nadšencov. Preteky auta s rýchlovlakom, futbal s autami a mnoho ďalších šialených nápadov. A k tomu všetkému nesúrodá, a zároveň skvele sa doplňujúca trojica vtipných moderátorov. Britský magazín (2008). Účinkujú: J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a ďalší09.50 Hvězdná brána I (2)Děti bohů 2/2 O’Neall a jeho tím nájdu Shari a všetkých známych v zajatí národa Jaffov. Tí slúžia ako hostitelia pre mimozemskú civilizáciu. Treba všetkých zachrániť a vrátiť sa späť na Zem. Dobrodružný sci-fi seriál USA/Kanada (1997). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a ďalší10.40 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.11.25 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.12.10 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.13.05 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.14.00 Prima Pauza: Partička14.05 Partička XXLObľúbená a nespútaná Partička! Sledujte show, ktorá srší humorom, improvizáciou a neskutočnými momentmi, za ktorými tentokrát budú stáť Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Igor Chmela a Michal Novotný spoločne so špeciálnymi hosťami!15.15 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.16.00 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.16.40 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.17.35 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.18.30 Top Gear II (3)Najslávnejší motoristický magazín sveta, ktorý pravidelne sleduje tristo miliónov divákov. Vizuálne pôsobivé predstavenie vozidiel je sprevádzané odľahčeným komentárom, ktorý zaujme nielen technických nadšencov. Preteky auta s rýchlovlakom, futbal s autami a mnoho ďalších šialených nápadov. A k tomu všetkému nesúrodá, a zároveň skvele sa doplňujúca trojica vtipných moderátorov. Britský magazín (2008). Účinkujú: J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a ďalší19.25 Hvězdná brána I (3)Nepřítel je uvnitř Na základni SGC je skrytý nepriateľ. A aj keď by za neho mnohí považovali prebehnutého Jaffu Teal’ca, situácia je oveľa zložitejšia. Podarí sa pozemšťanom objaviť, kto bol infikovaný Goa’uldom a potom ho aj zachrániť, než sa Goa’uld zmocní jeho tela i mysle? Dobrodružný sci-fi seriál USA/Kanada (1997). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a ďalší20.15 Prima PartičkaObľúbená a nespútaná Partička je späť. Sledujte show, ktorá srší humorom, improvizáciou a neskutočnými momentami, za ktorými budú aj tentokrát stáť Michal Suchánek, Richard Genzer, Dano Dangl a Igor Chmela. A tentokrát navyše so špeciálnymi hosťami! P21.00 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy a koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.21.55 Top Gear II (3)Najslávnejší motoristický magazín sveta, ktorý pravidelne sleduje tristo miliónov divákov. Vizuálne pôsobivé predstavenie vozidiel je sprevádzané odľahčeným komentárom, ktorý zaujme nielen technických nadšencov. Preteky auta s rýchlovlakom, futbal s autami a mnoho ďalších šialených nápadov. A k tomu všetkému nesúrodá, a zároveň skvele sa doplňujúca trojica vtipných moderátorov. Britský magazín (2008). Účinkujú: J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a ďalší22.50 Hvězdná brána I (3)Nepřítel je uvnitř Na základni SGC je skrytý nepriateľ. A aj keď by za neho mnohí považovali prebehnutého Jaffu Teal’ca, situácia je oveľa zložitejšia. Podarí sa pozemšťanom objaviť, kto bol infikovaný Goa’uldom a potom ho aj zachrániť, než sa Goa’uld zmocní jeho tela i mysle? Dobrodružný sci-fi seriál USA/Kanada (1997). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a ďalší23.35 Prima PartičkaObľúbená a nespútaná Partička je späť. Sledujte show, ktorá srší humorom, improvizáciou a neskutočnými momentami, za ktorými budú aj tentokrát stáť Michal Suchánek, Richard Genzer, Dano Dangl a Igor Chmela. A tentokrát navyše so špeciálnymi hosťami!00.25 Autosalon.tv01.15 Policie v akci02.00 Policie v akci02.40 Autosalon.tv03.35 Autosalon.tv04.25 Závěr vysílání07.40 Re-playHerný magazín o novinkách na počítačovej scéne. Recenzie, rozhovory, novinky, triky, preview... Presne to, čo máte radi a na čo čakáte. Hrajte s nami!08.10 Cyklosalon.tvTýždenník zo sveta bicyklov i príbuzných približovadiel, pre začiatočníkov, hobíkov i profi cyklistov! Informácie o nových modeloch, trasách na výlet aj do práce, ako jazdiť bezpečne, ako sa o svoj bicykel starať aj čo si vziať na seba a so sebou. Cyklosalon.tv sú aj vzrušujúce výzvy, zaujímavé súťaže, mimoriadne výhry a nevšední hostia! Či ste len praktický užívateľ, výletník alebo ste cyklistikou priamo posadnutí, Cyklosalon.tv vám poskytne aktuálne informácie, zábavu aj pocit bezpečia.08.40 Top Gear II (3)Najslávnejší motoristický magazín sveta, ktorý pravidelne sleduje tristo miliónov divákov. Vizuálne pôsobivé predstavenie vozidiel je sprevádzané odľahčeným komentárom, ktorý zaujme nielen technických nadšencov. Preteky auta s rýchlovlakom, futbal s autami a mnoho ďalších šialených nápadov. A k tomu všetkému nesúrodá, a zároveň skvele sa doplňujúca trojica vtipných moderátorov. Britský magazín (2008). Účinkujú: J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a ďalší09.30 Hvězdná brána I (3)Nepřítel je uvnitř Na základni SGC je skrytý nepriateľ. A aj keď by za neho mnohí považovali prebehnutého Jaffu Teal’ca, situácia je oveľa zložitejšia. Podarí sa pozemšťanom objaviť, kto bol infikovaný Goa’uldom a potom ho aj zachrániť, než sa Goa’uld zmocní jeho tela i mysle? Dobrodružný sci-fi seriál USA/Kanada (1997). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a ďalší10.15 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.11.00 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.11.45 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.12.35 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.13.30 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy a koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.14.25 Prima PartičkaObľúbená a nespútaná Partička je späť. Sledujte show, ktorá srší humorom, improvizáciou a neskutočnými momentami, za ktorými budú aj tentokrát stáť Michal Suchánek, Richard Genzer, Dano Dangl a Igor Chmela. A tentokrát navyše so špeciálnymi hosťami!15.15 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.16.00 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.16.45 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.17.40 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.18.30 Top Gear II (4)Najslávnejší motoristický magazín sveta, ktorý pravidelne sleduje tristo miliónov divákov. Vizuálne pôsobivé predstavenie vozidiel je sprevádzané odľahčeným komentárom, ktorý zaujme nielen technických nadšencov. Preteky auta s rýchlovlakom, futbal s autami a mnoho ďalších šialených nápadov. A k tomu všetkému nesúrodá, a zároveň skvele sa doplňujúca trojica vtipných moderátorov. Britský magazín (2008). Účinkujú: J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a ďalší19.25 Hvězdná brána I (4)Emancipace Na prieskume cudzej planéty sa tím SG1 stretáva s mongolským kmeňom, ktorý má veľmi striktné zákony, čo sa týka žien, ich vzhľadu a správania. Následne je Sam unesená zo svojho stanu a zvyšok SG1 sa ju vydáva zachrániť. Podarí sa im ju nájsť včas? Dobrodružný sci-fi seriál USA/Kanada (1997). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a ďalší20.15 Partička XXLObľúbená a nespútaná Partička! Sledujte show, ktorá srší humorom, improvizáciou a neskutočnými momentmi, za ktorými aj tentokrát budú stáť Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Igor Chmela a Michal Novotný spoločne so špeciálnymi hosťami!21.20 Fotr na tripuPepa Vrtal alias Fotr na tripu, jeho dcéry Leontínka a Jozefínka plus pes a Ssangyong Torres, dobrodružná partia na novej ceste do Južnej Kórey za netradičnými zážitkami!22.00 Top Gear II (4)Najslávnejší motoristický magazín sveta, ktorý pravidelne sleduje tristo miliónov divákov. Vizuálne pôsobivé predstavenie vozidiel je sprevádzané odľahčeným komentárom, ktorý zaujme nielen technických nadšencov. Preteky auta s rýchlovlakom, futbal s autami a mnoho ďalších šialených nápadov. A k tomu všetkému nesúrodá, a zároveň skvele sa doplňujúca trojica vtipných moderátorov. Britský magazín (2008). Účinkujú: J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a ďalší22.55 Hvězdná brána I (4)Emancipace Na prieskume cudzej planéty sa tím SG1 stretáva s mongolským kmeňom, ktorý má veľmi striktné zákony, čo sa týka žien, ich vzhľadu a správania. Následne je Sam unesená zo svojho stanu a zvyšok SG1 sa ju vydáva zachrániť. Podarí sa im ju nájsť včas? Dobrodružný sci-fi seriál USA/Kanada (1997). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a ďalší23.40 Partička XXLObľúbená a nespútaná Partička! Sledujte show, ktorá srší humorom, improvizáciou a neskutočnými momentmi, za ktorými aj tentokrát budú stáť Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Igor Chmela a Michal Novotný spoločne so špeciálnymi hosťami!00.45 Fotr na tripu01.25 Policie v akci02.05 Policie v akci02.50 Autosalon.tv03.40 Autosalon.tv04.30 Závěr vysílání07.35 Re-playHerný magazín o novinkách na počítačovej scéne. Recenzie, rozhovory, novinky, triky, preview... Presne to, čo máte radi a na čo čakáte. Hrajte s nami!08.05 Cyklosalon.tvTýždenník zo sveta bicyklov i príbuzných približovadiel, pre začiatočníkov, hobíkov i profi cyklistov! Informácie o nových modeloch, trasách na výlet aj do práce, ako jazdiť bezpečne, ako sa o svoj bicykel starať aj čo si vziať na seba a so sebou. Cyklosalon.tv sú aj vzrušujúce výzvy, zaujímavé súťaže, mimoriadne výhry a nevšední hostia! Či ste len praktický užívateľ, výletník alebo ste cyklistikou priamo posadnutí, Cyklosalon.tv vám poskytne aktuálne informácie, zábavu aj pocit bezpečia.08.30 Top Gear II (4)Najslávnejší motoristický magazín sveta, ktorý pravidelne sleduje tristo miliónov divákov. Vizuálne pôsobivé predstavenie vozidiel je sprevádzané odľahčeným komentárom, ktorý zaujme nielen technických nadšencov. Preteky auta s rýchlovlakom, futbal s autami a mnoho ďalších šialených nápadov. A k tomu všetkému nesúrodá, a zároveň skvele sa doplňujúca trojica vtipných moderátorov. Britský magazín (2008). Účinkujú: J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a ďalší09.25 Hvězdná brána I (4)Emancipace Na prieskume cudzej planéty sa tím SG1 stretáva s mongolským kmeňom, ktorý má veľmi striktné zákony, čo sa týka žien, ich vzhľadu a správania. Následne je Sam unesená zo svojho stanu a zvyšok SG1 sa ju vydáva zachrániť. Podarí sa im ju nájsť včas? Dobrodružný sci-fi seriál USA/Kanada (1997). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a ďalší10.10 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.10.55 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.11.40 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.12.30 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.13.25 Fotr na tripuPepa Vrtal alias Fotr na tripu, jeho dcéry Leontínka a Jozefínka plus pes a Ssangyong Torres, dobrodružná partia na novej ceste do Južnej Kórey za netradičnými zážitkami!14.05 Partička XXLObľúbená a nespútaná Partička! Sledujte show, ktorá srší humorom, improvizáciou a neskutočnými momentmi, za ktorými aj tentokrát budú stáť Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Igor Chmela a Michal Novotný spoločne so špeciálnymi hosťami!15.10 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.15.55 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.16.40 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.17.35 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.18.30 Top Gear II (5)Najslávnejší motoristický magazín sveta, ktorý pravidelne sleduje tristo miliónov divákov. Vizuálne pôsobivé predstavenie vozidiel je sprevádzané odľahčeným komentárom, ktorý zaujme nielen technických nadšencov. Preteky auta s rýchlovlakom, futbal s autami a mnoho ďalších šialených nápadov. A k tomu všetkému nesúrodá, a zároveň skvele sa doplňujúca trojica vtipných moderátorov. Britský magazín (2008). Účinkujú: J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a ďalší19.25 Hvězdná brána I (5)Mezi světlem a tmou Po presune bránou na ďalšiu misiu sa tím SG1 ocitá v nepreniknuteľnej tme. Tam čelia prepadnutiu a jedeného z útočníkov zabijú. Zvláštne je, že pripomínajú pravekých ľudí. Pokračujú v prieskume a nachádzajú ženu, ktorá vyzerá inak - modernejšie. Sledujú pokus o jej záchranu zo strany iných obyvateľov planéty a stretávajú sa s čistými. Tí ich odvádzajú do krajiny svetla, kde už nevládne noc. Dobrodružný sci-fi seriál USA/Kanada (1997). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a ďalší20.15 Prima PartičkaObľúbená a nespútaná Partička je späť. Sledujte show, ktorá srší humorom, improvizáciou a neskutočnými momentami, za ktorými budú aj tentokrát stáť Michal Suchánek, Richard Genzer, Dano Dangl a Igor Chmela. A tentokrát navyše so špeciálnymi hosťami! P21.05 Hausbot Petra HorkéhoMiroslav Zikmund Legendárny cestovateľ Miroslav Zikmund v roku 2018 oslávil neuveriteľné 99. narodeniny. Pred koncom roka 2017 vyšla jeho posledná kniha Století Miroslava Zikmunda, o ktorej vyhlásil, že mu robí veľkú radosť práve tým, že už žiadnu ďalšiu nebude musieť písať. Podobne sa snaží držať stranou médií. Pre náš program urobil výnimku a poskytol rozhovor. S Petrom Horkým sa tak zišli v legendárnej knižnici a hovorili možno trochu netypicky o tom, čo sa nepodarilo, čo bolo inak, než si s Jiřím Hanzelkom naplánovali. Celý rozhovor sa teda točí okolo „plánov B”, ktoré neplánovane priniesol život... Český dokumentárny seriál (2018)21.25 Těžká dřinaToto nie je iba nejaká špinavá práca, toto je naozaj ťažká drina! Návrat kultu, ktorý nám umožňuje netradičný vhľad do miest, kde sa fakt tvrdo maká.22.00 Top Gear II (5)Najslávnejší motoristický magazín sveta, ktorý pravidelne sleduje tristo miliónov divákov. Vizuálne pôsobivé predstavenie vozidiel je sprevádzané odľahčeným komentárom, ktorý zaujme nielen technických nadšencov. Preteky auta s rýchlovlakom, futbal s autami a mnoho ďalších šialených nápadov. A k tomu všetkému nesúrodá, a zároveň skvele sa doplňujúca trojica vtipných moderátorov. Britský magazín (2008). Účinkujú: J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a ďalší22.55 Hvězdná brána I (5)Mezi světlem a tmou Po presune bránou na ďalšiu misiu sa tím SG1 ocitá v nepreniknuteľnej tme. Tam čelia prepadnutiu a jedeného z útočníkov zabijú. Zvláštne je, že pripomínajú pravekých ľudí. Pokračujú v prieskume a nachádzajú ženu, ktorá vyzerá inak - modernejšie. Sledujú pokus o jej záchranu zo strany iných obyvateľov planéty a stretávajú sa s čistými. Tí ich odvádzajú do krajiny svetla, kde už nevládne noc. Dobrodružný sci-fi seriál USA/Kanada (1997). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a ďalší23.40 Prima PartičkaObľúbená a nespútaná Partička je späť. Sledujte show, ktorá srší humorom, improvizáciou a neskutočnými momentami, za ktorými budú aj tentokrát stáť Michal Suchánek, Richard Genzer, Dano Dangl a Igor Chmela. A tentokrát navyše so špeciálnymi hosťami!00.30 Hausbot Petra HorkéhoMiroslav Zikmund Legendárny cestovateľ Miroslav Zikmund v roku 2018 oslávil neuveriteľné 99. narodeniny. Pred koncom roka 2017 vyšla jeho posledná kniha Století Miroslava Zikmunda, o ktorej vyhlásil, že mu robí veľkú radosť práve tým, že už žiadnu ďalšiu nebude musieť písať. Podobne sa snaží držať stranou médií. Pre náš program urobil výnimku a poskytol rozhovor. S Petrom Horkým sa tak zišli v legendárnej knižnici a hovorili možno trochu netypicky o tom, čo sa nepodarilo, čo bolo inak, než si s Jiřím Hanzelkom naplánovali. Celý rozhovor sa teda točí okolo „plánov B”, ktoré neplánovane priniesol život... Český dokumentárny seriál (2018)00.50 Těžká dřina01.25 Policie v akci02.05 Policie v akci02.50 Autosalon.tv03.40 Autosalon.tv04.30 Závěr vysílání07.35 Re-playHerný magazín o novinkách na počítačovej scéne. Recenzie, rozhovory, novinky, triky, preview... Presne to, čo máte radi a na čo čakáte. Hrajte s nami!08.00 Cyklosalon.tvTýždenník zo sveta bicyklov i príbuzných približovadiel, pre začiatočníkov, hobíkov i profi cyklistov! Informácie o nových modeloch, trasách na výlet aj do práce, ako jazdiť bezpečne, ako sa o svoj bicykel starať aj čo si vziať na seba a so sebou. Cyklosalon.tv sú aj vzrušujúce výzvy, zaujímavé súťaže, mimoriadne výhry a nevšední hostia! Či ste len praktický užívateľ, výletník alebo ste cyklistikou priamo posadnutí, Cyklosalon.tv vám poskytne aktuálne informácie, zábavu aj pocit bezpečia.08.30 Top Gear II (5)Najslávnejší motoristický magazín sveta, ktorý pravidelne sleduje tristo miliónov divákov. Vizuálne pôsobivé predstavenie vozidiel je sprevádzané odľahčeným komentárom, ktorý zaujme nielen technických nadšencov. Preteky auta s rýchlovlakom, futbal s autami a mnoho ďalších šialených nápadov. A k tomu všetkému nesúrodá, a zároveň skvele sa doplňujúca trojica vtipných moderátorov. Britský magazín (2008). Účinkujú: J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a ďalší09.25 Hvězdná brána I (5)Mezi světlem a tmou Po presune bránou na ďalšiu misiu sa tím SG1 ocitá v nepreniknuteľnej tme. Tam čelia prepadnutiu a jedeného z útočníkov zabijú. Zvláštne je, že pripomínajú pravekých ľudí. Pokračujú v prieskume a nachádzajú ženu, ktorá vyzerá inak - modernejšie. Sledujú pokus o jej záchranu zo strany iných obyvateľov planéty a stretávajú sa s čistými. Tí ich odvádzajú do krajiny svetla, kde už nevládne noc. Dobrodružný sci-fi seriál USA/Kanada (1997). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a ďalší10.10 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.10.50 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.11.40 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.12.30 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.13.25 Hausbot Petra HorkéhoMiroslav Zikmund Legendárny cestovateľ Miroslav Zikmund v roku 2018 oslávil neuveriteľné 99. narodeniny. Pred koncom roka 2017 vyšla jeho posledná kniha Století Miroslava Zikmunda, o ktorej vyhlásil, že mu robí veľkú radosť práve tým, že už žiadnu ďalšiu nebude musieť písať. Podobne sa snaží držať stranou médií. Pre náš program urobil výnimku a poskytol rozhovor. S Petrom Horkým sa tak zišli v legendárnej knižnici a hovorili možno trochu netypicky o tom, čo sa nepodarilo, čo bolo inak, než si s Jiřím Hanzelkom naplánovali. Celý rozhovor sa teda točí okolo „plánov B”, ktoré neplánovane priniesol život... Český dokumentárny seriál (2018)13.50 Těžká dřinaToto nie je iba nejaká špinavá práca, toto je naozaj ťažká drina! Návrat kultu, ktorý nám umožňuje netradičný vhľad do miest, kde sa fakt tvrdo maká.14.20 Prima PartičkaObľúbená a nespútaná Partička je späť. Sledujte show, ktorá srší humorom, improvizáciou a neskutočnými momentami, za ktorými budú aj tentokrát stáť Michal Suchánek, Richard Genzer, Dano Dangl a Igor Chmela. A tentokrát navyše so špeciálnymi hosťami!15.10 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.15.55 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.16.40 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.17.35 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.18.30 Top Gear II (6)Najslávnejší motoristický magazín sveta, ktorý pravidelne sleduje tristo miliónov divákov. Vizuálne pôsobivé predstavenie vozidiel je sprevádzané odľahčeným komentárom, ktorý zaujme nielen technických nadšencov. Preteky auta s rýchlovlakom, futbal s autami a mnoho ďalších šialených nápadov. A k tomu všetkému nesúrodá, a zároveň skvele sa doplňujúca trojica vtipných moderátorov. Britský magazín (2008). Účinkujú: J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a ďalší19.25 Hvězdná brána I (6)První přikázání Tím SG1 bol vyslaný na cudziu planétu nájsť tím SG9. Daniela prepadne muž, ktorý predtým zrejme prešiel bránou. Po tom, ako ho Jack vypočúva zistí, že Connor hľadá členov svojho tímu. Dobrodružný sci-fi seriál USA/Kanada (1997). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a ďalší20.15 Prima PartičkaObľúbená a nespútaná Partička je späť. Sledujte show, ktorá srší humorom, improvizáciou a neskutočnými momentami, za ktorými budú aj tentokrát stáť Michal Suchánek, Richard Genzer, Dano Dangl a Igor Chmela. A tentokrát navyše so špeciálnymi hosťami! P21.00 K.o.miciImprovizačná show pre milovníkov nevšednej a bláznivej zábavy. Majstri skečov a stand-up komíci v ringu útočia na vaše bránice v disciplínach ako sú scénky, vtipné slovné smeče, rap battle alebo stand up. Bojujú do posledného smiechu. Komu dá Ondrej Urban v úlohe moderátora nakoniec K.O.?21.45 Top Gear II (6)Najslávnejší motoristický magazín sveta, ktorý pravidelne sleduje tristo miliónov divákov. Vizuálne pôsobivé predstavenie vozidiel je sprevádzané odľahčeným komentárom, ktorý zaujme nielen technických nadšencov. Preteky auta s rýchlovlakom, futbal s autami a mnoho ďalších šialených nápadov. A k tomu všetkému nesúrodá, a zároveň skvele sa doplňujúca trojica vtipných moderátorov. Britský magazín (2008). Účinkujú: J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a ďalší22.40 Hvězdná brána I (6)První přikázání Tím SG1 bol vyslaný na cudziu planétu nájsť tím SG9. Daniela prepadne muž, ktorý predtým zrejme prešiel bránou. Po tom, ako ho Jack vypočúva zistí, že Connor hľadá členov svojho tímu. Dobrodružný sci-fi seriál USA/Kanada (1997). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a ďalší23.25 Prima PartičkaObľúbená a nespútaná Partička je späť. Sledujte show, ktorá srší humorom, improvizáciou a neskutočnými momentami, za ktorými budú aj tentokrát stáť Michal Suchánek, Richard Genzer, Dano Dangl a Igor Chmela. A tentokrát navyše so špeciálnymi hosťami!00.15 K.o.mici01.00 Policie v akci01.40 Policie v akci02.25 Autosalon.tv03.20 Autosalon.tv04.10 Závěr vysílání07.45 Re-playHerný magazín o novinkách na počítačovej scéne. Recenzie, rozhovory, novinky, triky, preview... Presne to, čo máte radi a na čo čakáte. Hrajte s nami!08.10 Cyklosalon.tvTýždenník zo sveta bicyklov i príbuzných približovadiel, pre začiatočníkov, hobíkov i profi cyklistov! Informácie o nových modeloch, trasách na výlet aj do práce, ako jazdiť bezpečne, ako sa o svoj bicykel starať aj čo si vziať na seba a so sebou. Cyklosalon.tv sú aj vzrušujúce výzvy, zaujímavé súťaže, mimoriadne výhry a nevšední hostia! Či ste len praktický užívateľ, výletník alebo ste cyklistikou priamo posadnutí, Cyklosalon.tv vám poskytne aktuálne informácie, zábavu aj pocit bezpečia.08.40 Top Gear II (6)Najslávnejší motoristický magazín sveta, ktorý pravidelne sleduje tristo miliónov divákov. Vizuálne pôsobivé predstavenie vozidiel je sprevádzané odľahčeným komentárom, ktorý zaujme nielen technických nadšencov. Preteky auta s rýchlovlakom, futbal s autami a mnoho ďalších šialených nápadov. A k tomu všetkému nesúrodá, a zároveň skvele sa doplňujúca trojica vtipných moderátorov. Britský magazín (2008). Účinkujú: J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a ďalší09.35 Hvězdná brána I (6)První přikázání Tím SG1 bol vyslaný na cudziu planétu nájsť tím SG9. Daniela prepadne muž, ktorý predtým zrejme prešiel bránou. Po tom, ako ho Jack vypočúva zistí, že Connor hľadá členov svojho tímu. Dobrodružný sci-fi seriál USA/Kanada (1997). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a ďalší10.15 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.11.05 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.11.50 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.12.45 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.13.35 K.o.miciImprovizačná show pre milovníkov nevšednej a bláznivej zábavy. Majstri skečov a stand-up komíci v ringu útočia na vaše bránice v disciplínach ako sú scénky, vtipné slovné smeče, rap battle alebo stand up. Bojujú do posledného smiechu. Komu dá Ondrej Urban v úlohe moderátora nakoniec K.O.?14.20 Prima PartičkaObľúbená a nespútaná Partička je späť. Sledujte show, ktorá srší humorom, improvizáciou a neskutočnými momentami, za ktorými budú aj tentokrát stáť Michal Suchánek, Richard Genzer, Dano Dangl a Igor Chmela. A tentokrát navyše so špeciálnymi hosťami!15.10 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.15.55 Policie v akciŠtyri prípady, štyri ľudské osudy. Reálni policajti, prípady ukazujúce skutočný život a volanie o pomoc.16.40 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.17.35 Autosalon.tvSvetové novinky, neľútostné testy či koncepty budúcnosti v tradičnom motoristickom magazíne.18.30 Top Gear II (7)Najslávnejší motoristický magazín sveta, ktorý pravidelne sleduje tristo miliónov divákov. Vizuálne pôsobivé predstavenie vozidiel je sprevádzané odľahčeným komentárom, ktorý zaujme nielen technických nadšencov. Preteky auta s rýchlovlakom, futbal s autami a mnoho ďalších šialených nápadov. A k tomu všetkému nesúrodá, a zároveň skvele sa doplňujúca trojica vtipných moderátorov. Britský magazín (2008). Účinkujú: J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a ďalší19.25 Hvězdná brána I (7)Zmrtvýchvstání Členovia tímu SG1 objavujú pri prieskume novej planéty akési modré kryštály - väčšina z nich je ale poškodených. O’Neill však nachádza jeden nezničený a potom, čo sa ho dotkne je odhodený a upadá do bezvedomia. Potom sa z výšky pozerá na svoje telo, berie si čiapku a ako dvojník sa vracia k svojmu tímu, všetci mieria späť na Zem... Dobrodružný sci-fi seriál USA/Kanada (1997). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a ďalší20.15 Partička XXLObľúbená a nespútaná Partička! Sledujte show, ktorá srší humorom, improvizáciou a neskutočnými momentmi, za ktorými aj tentokrát budú stáť Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Igor Chmela a Michal Novotný spoločne so špeciálnymi hosťami!21.20 Re-playHerný magazín o novinkách na počítačovej scéne. Recenzie, rozhovory, novinky, triky, preview... Presne to, čo máte radi a na čo čakáte. Hrajte s nami!21.50 Top Gear II (7)Najslávnejší motoristický magazín sveta, ktorý pravidelne sleduje tristo miliónov divákov. Vizuálne pôsobivé predstavenie vozidiel je sprevádzané odľahčeným komentárom, ktorý zaujme nielen technických nadšencov. Preteky auta s rýchlovlakom, futbal s autami a mnoho ďalších šialených nápadov. A k tomu všetkému nesúrodá, a zároveň skvele sa doplňujúca trojica vtipných moderátorov. Britský magazín (2008). Účinkujú: J. Clarkson, J. Dawe, R. Hammond a ďalší22.45 Hvězdná brána I (7)Zmrtvýchvstání Členovia tímu SG1 objavujú pri prieskume novej planéty akési modré kryštály - väčšina z nich je ale poškodených. O’Neill však nachádza jeden nezničený a potom, čo sa ho dotkne je odhodený a upadá do bezvedomia. Potom sa z výšky pozerá na svoje telo, berie si čiapku a ako dvojník sa vracia k svojmu tímu, všetci mieria späť na Zem... Dobrodružný sci-fi seriál USA/Kanada (1997). Hrajú: R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a ďalší23.35 Partička XXLObľúbená a nespútaná Partička! Sledujte show, ktorá srší humorom, improvizáciou a neskutočnými momentmi, za ktorými aj tentokrát budú stáť Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Igor Chmela a Michal Novotný spoločne so špeciálnymi hosťami!00.40 Re-play01.05 Policie v akci01.50 Policie v akci02.35 Autosalon.tv03.25 Autosalon.tv04.20 Závěr vysíláníredakce