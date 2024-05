Kde hledat MS v hokeji

DNES!

V pátek 10. května začne již 87. šampionát Mistrovství světa v ledním hokeji, který tentokrát bude hostit Česká republika. Zápasy se budou hrát v Praze a Ostravě a diváci v Česku a na Slovensku si budou moci vychutnat každý okamžik na ledě i v předzápasových i pozápasových studiích.Jednotlivá utkání mohou hokejoví fanoušci sledovat naživo v pražské O2 Areně a ostravské Ostravar Aréně. V pohodlí domova či ve společnosti ve sport barech si mohou celá utkání vychutnat diváci na televizních obrazovkách. Kde se budou přenosy vysílat?Pro hokejové fanoušky v Česku se žádné překvapení nekoná. Všechny přenosy mohou diváci sledovat na programu ČT Sport, včetně předzápasových a pozápasových studiích, rozhovorů s hráči, speciální reportáže a mnoho dalšího. Vedle ČT Sport budou přenosy i tentokrát dostupné na webu ČT a přes aplikaci iVysílání.Program ČT Sport je dostupný pro každou domácnost. Stanice vysílá přes pozemní vysílače v rámci celoplošného DVB-T2 multiplexu 21, kde je šířena volně a ve vysokém rozlišení ( HDTV ).Vedle pozemního vysílání je ČT Sport k dispozici i u televizních operátorů. Na satelitu v rámci DTH platforem Skylink (Astra, 23,5°E), freeSAT, Telly a MAGENTA TV SAT (Thor, 0,8°W / Intelsat 10-02 , 1°W) a též u všech kabelových, IPTV a OTT služeb, včetně Skylink Live TV, O2 TV, MAGENTA TV, Vodafone TV, Telly, Lepší.TV, SledovaniTV, Antik TV, a u řady dalších.Jiná je situace s vysílání MS v hokeji na Slovensku. Vysílací práva na hokejový šampionát vlastnila slovenská veřejnoprávní RTVS (Rozhlas a televize Slovenska). Práva od letošního ročníku získala komerční skupina JOJ. Ta se připravuje na sportovní akci mimořádného významu a rozsahu. Poprvé bude přenosy vysílat na svých programech - TV JOJ, JOJ PLUS a sportovní JOJ Šport. Nejatraktivnější duely půjdou na hlavním programu, ostatní na JOJ PLUS a zbývající na sportovním okruhu JOJ Šport, který se postupně dostal do balíčků televizních operátorů.Pro diváky je podstatné, že hokejové přenosy budou moci sledovat bez jakýchkoliv poplatků. Programy JOJ a JOJ PLUS jsou součástí pozemního vysílání a také dostupné u všech televizních operátorů na Slovensku. Širokou dostupnost má i zmíněný sportovní kanál JOJ ŠPORT, který je poskytován jako placený.Zápasy bude možné sledovat na zmíněných programech i na streamovací platformě JOJ Play.Diváci RTVS o hokej zcela nepřijdou - veřejnoprávní vysílatel bude vysílat klasická předzápasová studia, ve kterých s experty bude hodnotit šance týmu na úspěch. Samotné zápasy vysílat nebude. RTVS drží jen práva na rozhlasové přenosy z hokejového šampionátu.Tentokrát diváci na Slovensku nemohou spoléhat na alternativní sledování hokejových přenosů z českého kanálu ČT Sport. Na základě požadavku České televize byla distribuce ČT Sport na Slovensku nedávno ukončena. K programu se dostanou jen diváci v příhraničních oblastech, kde je možné zachytit pozemní signál českého DVB-T2 multiplexu 21.Programy JOJ, JOJ PLUS mají ve své nabídce satelitní pay-tv platformy Skylink, freeSAT, Magio Sat a DIGI SK. Stanice najdou diváci i v balíčcích kabelových, IPTV a OTT služeb jako UPC, Magio TV, Antik TV, Touch TV, SledovanieTV, Lepšia.TV a řady dalších.Vedle domácích (českých a slovenských) programů bude možné přenosy najít i na zahraničních stanicích. Tento článek se zaměřil jen na možnost sledování z tuzemských stanic.redakce