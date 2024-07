Představujeme: Telly TV

DNES!

▲ Obr č. 1 - Aplikace Telly, domovská obrazovka (jedna z variant po startu aplikace)



▲ Obr č. 2 - Aplikace Telly, EPG s časovou osou



Co Telly nabízí: Programové balíčky

▲ Obr č. 3 - Aplikace Telly, single EPG



▲ Obr č. 4 - Aplikace Telly, infobar



Co Telly nabízí: Uživatelské prostředí, ovládání

▲ Obr č. 5 - Aplikace Telly, stránka Nastavení



▲ Obr č. 6 - Aplikace Telly, můj vlastní channel list vytvořený v aplikaci



Co Telly nabízí: Technická kvalita programů

▲ Obr č. 7 - Aplikace Telly, Vyhledávání pořadů



Co Telly nabízí: Nahrávání pořadů, TV archív, vyhledávání v programu

▲ Obr č. 8 - Aplikace Telly, Nahrávky



Závěr

Hodnocení:

Recenze představuje internetovou (OTT) platformu Telly stejnojmenné společnosti. Provozovatel se primárně zaměřuje na atraktivní sportovní nabídku, nicméně i ostatní diváci najdou v nabídce programy různých žánrů. Služba je určena výhradně pro zákazníky z České republiky.Máte zájem o satelitní nebo internetovou televizi? Tak nějak může znít dotaz operátora Telly s.r.o., který nabízí oba způsoby příjmu televizních programů. Čtenářům webu parabola.cz je dlouhodobě známá satelitní televize, která pod původním názvem Digi TV byla spuštěna v září 2006. Rumunský majitel v roce 2015 prodal českou Digi TV tuzemskému holdingu Lama Energy Group. Ta záhy spustila internetovou službu Digi2Go a ve spolupráci se společností Slovak Telekom (ST) satelitní službu Nová Digi TV CZ nové generace. Šlo o přechod z původní zastaralé vysílací DVB-S platformy na DVB-S2 a přechod distribuce programů z MPEG-2/SD na MPEG-4 v SD a HD rozlišení. V dubnu 2020 se česká Digi TV představila pod novou značkou Telly. Ta zastřešuje jak satelitní (DTH), tak i internetovou (OTT) televizní službu Telly.Televize, která nepadá. To je slogan jedné z dřívějších kampaní operátora Telly. Web parabola.cz se proto rozhodl tuto OTT službu blíže prozkoumat a čtenářům ji představit jak funguje pod operačním systémem Android TV.Poskytovatel této internetové televize nabízí zákazníkům tři základní programové balíčky - Velký, Střední a Malý. Každý z nich se liší počtem televizních programů a pochopitelně i cenou. Nejvyšší tarif Velký aktuálně obsahuje 127 televizních programů, z toho 91 ve vysokém rozlišení (HD).Tarify nabízejí možnost sledovat službu na Smart TV až na šesti zařízeních. V ceně balíčku jsou dva přístupy. Další je možné si přiobjednat. Ceník je uveden na webu provozovatele - telly.cz.Dále je možné si k základnímu tarifu přiobjednat balíček Red s programy pro dospělé a HBO s filmovými kanály HBO (HBO, HBO2, HBO3) a se streamingovou službou Max (dříve HBO Max).V nabídce internetové Telly je také balíček Sport. Ten je možné si objednat samostatně (není nutný některý ze základních balíčků). Tato nabídka cílí především na sportovní fanoušky, kteří využívají televizní službu u jiného operátora a mají zájem o pestrou nabídku sportovního obsahu, kterou jinde nemají.Telly využívá datově úsporný kodek H.265 a pro sledování HD vysílání postačí i pomalé internetové připojení (již od 4 Mbit/s). Službu může zákazník využívat doma (v Česku) ale i ve všech zemích EU.Vývojáři aplikace Telly mysleli i na náročnější uživatele a nabídli jim možnost si přizpůsobit systém podle svých požadavků. Uživatel si na stránce Nastavení například může vybrat co se má zobrazit po spuštění aplikace - zda tv program, domovská obrazovka, živé vysílání, přehrávač či menu.Programy lze přepínat šipkami nahoru/dolu ale je zvolit numerickými tlačítky (pokud má uživatel přístroj s rozšířenou nabídkou tlačítek na dálkovém ovládání). V nastavení lze i změnit zpoždění při numerickém přepínání programů.Uživatel má k dispozici běžné funkce, které digitální televize nabízí - tedy možnost přetáčení pořadu vpřed/vzad, pozastavení (živého) vysílání (funkce timeshift). Dále jsou v liště u živého vysílání tlačítka pro nahrávání vysílání, informace o vysílaném/přehrávaném pořadu, volba kvality obrazu (globální nastavení. tj. pro všechny stanice), výběr zvukové stopy a hlavní menu.Funkce přetáčení není dostupná v reklamních blocích u programů skupiny Prima na základě požadavku vysílatele, společnosti FTV Prima. Operátor nenabízí žádný balíček za příplatek, který by umožnil buď přetáčení reklam nebo zcela přeskakování reklamních bloků.Z hlavní obrazovky Telly jsou k dispozici Tipy operátora, Nejlépe hodnocené pořady, Nedávno zhlédnuté, Žánry (seriály a filmy podle žánrů) a nakonec Nahrávky (nahrané pořady uživatelem). Nabídka je generována z odvysílaných programů, které má zákazník v rámci tarifu. Divák nemusí složitě hledat na co se bude dívat. Stačí projít tuto hlavní obrazovku.Elektronický programový průvodce (EPG) je k dispozici ve formě časové osy ale i individuálního sloupcového výpisu pořadů. Z obou způsobů je možné vybírat pořady pro živé i zpětné sledování i nahrávání.Programy v channel listu lze přesouvat a seřadit si tak své oblíbené programy na přední programové pozice. Stejný efekt uživatel dosáhne, když si vytvoří vlastní skupinu programů s vlastním názvem. Může pak porovnávat původní seznam programů operátora s vlastním channel listem.Samotný channel list obsahuje jen programy tarifu, které má zákazník objednaný.Telly nabízí svým zákazníkům všechny programy ve full HD rozlišení, pokud jsou v takovém formátu k dispozici. Ostatní jsou v SD, stejně tak i některé vybrané stanice (programy Óčka, regionální, polské i německé tv).Technická kvalita je velmi dobrá. U každého programu je možné v menu zvolit v jaké kvalitě chceme program sledovat. Funkce je vhodná zejména v případech, kdy jsme omezeni rychlostí internetového připojení.Telly nabízí u všech tv stanic 7denní archív (vyjma stanic A11 a BBC News u kterých je pouze jednodenní archív a ukrajinské televize 1+1 u které je archív vysílání z posledních devíti hodin vysílání). K odvysílaným pořadům se může divák vrátit během tohoto období.Pořady je možné nahrávat na cloudové úložiště operátora. Každý zákazník bez ohledu na objednaný balíček má prostor pro 100 hodin záznamu, které jsou uloženy až 30 dní. Nahráním pořadu si tak lze prodloužit tzv. zpětné zhlédnutí. U každé nahrávky se pak zobrazuje odpočet dní do automatického smazání pořadu. Nahrávky lze pochopitelně smazat ručně a uvolnit tím vyhrazenou kapacitu pro další pořady.V programu je možné vyhledávat pomocí softwarové klávesnice na obrazovce. Stačí alespoň tři písmena z názvu pořadu či jména účinkujících. Aplikace průběžně vypisuje výsledky.Telly nabízí pestrou nabídku televizních programů různých žánrů, včetně nabídky pro sportovní fandy. OTT služba v OS Android TV během testů fungovala korektně, stabilně a především na průměrně vybaveném Android TV boxu (Tesla XT850) nabízí bezproblémový provoz.Telly je možné sledovat na set top boxech Arris, zmíněném Android TV, na kterém byla služba testována, Google TV, televizorech Samsung, LG a VIDAA OS, Apple TV, zařízeních se systémem Android, iOS či Xboxu s Win 10 či Win 11.+ vynikající obrazová kvalita+ sledování až na 2 zařízeních, další přístupy za příplatek+ možnost záznamu až 100 hodin pořadů+ možnost přiobjednat OTT platformu za zvýhodněnou cenu k satelitní televizi+ široké možnosti nastavení- nenabízí balíček, který by umožnil přetáčení reklam na kanálech Primy- nenabízí VOD knihovny (vyjma doplňkového balíčku se streamovací platformou Max)Martin Vyleťal