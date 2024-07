Sweet.tv spustila vlastní filmové kanály

DNES!

▲ Obr č. 1 - Sweet.tv nabízí vlastní filmové kanály. Screen z aplikace operátora



▲ Obr č. 2 - Sweet.tv nabízí vlastní filmové kanály. Screen z aplikace operátora, EPG



Operátor OTT platformy Sweet.tv v minulých dnech postupně spustil řadu tematických filmových kanálů, které jsou dostupné jen zákazníkům tohoto operátora.Rádi sledujete komedie, akční filmy či horory? Sweet.tv nyní divákům nabízí velkou porci zábavy, napětí a vzrušení s tematicky laděnými filmovými kanály.Vlastních filmových kanálů má Sweet.tv aktuálně pět. Jmenují se pěkně česky - "Akční zóna HD", "Vesmír komedií HD", "Čas na thiller HD", "Skutečné drama HD" a "Rodinná zábava HD". Přípona v názvu HD jasně napovídá, že programy jsou poskytovány ve vysokém rozlišení ( HDTV ).divákům přinese velkou porci akce, adrenalinu a dobrodružství. Fanouškům těchto žánrů nabízí například tituly Strážce spravedlnosti, Tajné spiknutí, Likvidátoři, Nájemní zabijáci, Město nemrtvých.je určen divákům, kteří vyhledávají komediální filmy. Z titulů, které tento program v těchto dnech vysílá jmenujme Charlie musí zemřít, Spolu to dáme, Léto v Benátkách, Svobodný se závazky, Padesát odstínů černé, Kámoš na pořád, Pozdrav ze spermabanky, Rodiče na tahu či Nový začátek.se zaměřuje na thrillery a kriminální filmy. Z titulů vysílaných na této stanici jmenujme například Stíny mezi námi, The Loft, Cuban Network, Dětská hra, Haunt a řadu dalších.je čtvrtý filmový kanál na Sweet.tv, jak samotný název napovídá, na dramatické tituly, které napsal sám život. Na této stanici se v těchto dnech objevily tituly jako Za borovicovým hájem, Reach Me, Cesta, Vášeň mezi řádky.Pátá stanice na Sweet.tv dostala názeva nabízí animované filmy a zábavu pro celou rodinu. Divákům přináší například filmy Avril a podivuhodný svět, V oblacích, Ledová zóna, Ledová zóna: Medvědi jsou zpět, Pes ro(c)ku, Avril a podivuhodný svět.Všechny uvedené stanice mají k dispozici základní EPG, které obsahuje jen názvy filmů bez detailního popisu. Sweet.tv nabízí u těchto programů také archív (zpětné zhlédnutí) z posledních několika dní.Filmové kanály Sweet.tv jsou určeny jak pro fanoušky lineární televize, tak i pro ostatní diváky, kteří nechtějí složitě hledat film, na který by se rádi podívali. Sweet.tv jim je z videotéky nabídne.redakce