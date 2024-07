Televize v létě: 3 hodiny denně před obrazovkami, filmy a seriály, letos také sport

DNES!

Nejvíce času tráví diváci sledováním televize v zimních měsících, kdy televizní sledovanost překračuje 4 hodiny denně. V červenci a srpnu, kdy je teplé počasí a lidé čerpají dovolenou, je to samozřejmě méně. Tři hodiny je však stále velmi vysoké číslo

Televize je jedním z hlavních společníků pro trávení volného času i během letních prázdnin. V neděli, tradičně nejsledovanějším dni v týdnu, tráví čeští televizní diváci ve věku 15+ u obrazovek během dvou prázdninových měsíců v průměru přes 3,5 hodiny

▲ Obr č. 1 - Sledovanost tv vysílání v létě (foto: Atmedia)



Létu pravidelně vládnou filmy a seriály, letos také sport

Filmy a seriály jsou nejsledovanějším programovým žánrem celoročně, během července a srpna ovšem jejich podíl na celkové sledovanosti roste

Velké sportovní události zásadně ovlivňují televizní sledovanost i seznam nejsledovanějších pořadů v roce

Na konci července navíc startují Letní olympijské hry v Paříži, které také promluví do celkové televizní sledovanosti

▲ Obr č. 2 - Sledovanost tv vysílání v létě z pohledu žánrů (foto: Atmedia)



K letnímu programovému schématu přistupují placené kanály jinak

Český televizní divák je poměrně konzervativní. Podobně jako má Vánoce spojené s pohádkami a rodinnými filmy, v létě se těší na seriálové stálice

Jiný přístup mají k letnímu programovému schématu zejména placené kanály, které se orientují na náročnějšího diváka a premiéry televizních pořadů mu nabízí právě i v průběhu letních měsíců

I v letních měsících, kdy televizní sledovanost tradičně klesá, tráví čeští diváci ve věku 15+ u televize přes 3 hodiny denně. Nejvíce sledují filmy a seriály, jejichž podíl na celkové sledovanosti roste, naopak zpravodajské a zábavné pořady zaznamenávají pokles. Zatímco běžné televizní stanice často nasazují reprízy, placené kanály přinášejí i premiéry nových pořadů. Letos do sledovanosti významně zasahují i velké sportovní události jako Mistrovství Evropy ve fotbale či Letní olympijské hry.Přestože televizní sledovanost klesá v letních měsících na nejnižší hodnoty v roce, tráví čeští televizní diváci ve věku 15+ sledováním televize v průměru přes 3 hodiny denně. Vyplývá to z oficiálních výsledků TV sledovanosti za červenec a srpen v předešlých dvou letech. 1) „,“ upozorňuje Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia, která na českém trhu obchodně zastupuje 25 měřených tematických televizních stanic.I přes nižší čísla televizní sledovanosti v červenci a srpnu zůstává chování českých televizních diváků podobné jako v jiném období v průběhu roku - televizní sledovanost je od pondělí do pátku vyrovnaná, roste o víkendu, zejména v neděli. Také večerní prime time zůstává stejný - nejvíce diváků sleduje televizi od sedmé do jedenácté hodiny večerní. „,“ přibližuje Pavel Müller. 2)A co sledují čeští televizní diváci v průběhu letních prázdnin nejčastěji? Jsou to filmy a seriály - připadá na ně 47 % veškerého času, který diváci ve věku 15+ tráví sledováním televize. 3) „,“ tvrdí Pavel Müller. Naopak podle výsledků sledovanosti za poslední dva roky během letních prázdnin klesá podíl času věnovaného sledování zábavných pořadů typu reality show a také zpravodajských pořadů.Ačkoliv je zájem o filmy a seriály nejen v průběhu letních prázdnin železným pravidlem, letos do televizní sledovanosti vstupují také významné sportovní svátky. V květnu to bylo Mistrovství světa v ledním hokeji, v červenci zase Mistrovství Evropy ve fotbale. „,“ potvrzuje Pavel Müller a dodává, že zatímco sportovní pořady si v celoročním průměru ukrajují 5 % z celkového času tráveného sledováním televize, za první polovinu letošního července to bylo 9 % - právě z důvodu Eura 2024. 4) „.“Vzhledem k nižší televizní sledovanosti nasazují kanály v průběhu července a srpna do svého vysílání pravidelně každý rok reprízy televizních pořadů - hlavními taháky bývají většinou seriály z vlastní produkce, případně zábavné pořady typu reality show a soutěží. Nechybí ani zahraniční filmy a seriály, řada titulů se na českých televizních stanicích objevuje pravidelně každé léto. „,“ doplňuje Pavel Müller a dodává, že premiéry televizních pořadů jsou spojené s jarní a podzimní sezónou, kdy je televizní sledovanost vyšší a zároveň rostou investice do televizní reklamy.Nasazování repríz během letních prázdnin ovšem není politikou všech televizních stanic. „,“ upozorňuje Pavel Müller s odkazem na televizní stanice z portfolia společnosti Atmedia. Příkladem může být dokumentární TV stanicenebo lifestylová TV stanice- oba kanály nabízí svým divákům v průběhu července a srpna premiérové řady několika seriálů, Discovery Channel navíc od 21. července také zcela novou dokumentární sérii Epicentrum bouře. Podobně ke svému letnímu programovému schématu přistupuje filmová TV stanice, která v průběhu letních prázdnin nabízí svým divákům premiéry filmů jako Včelař (2024), Ferrari (2023) nebo Jeden život (2023).(Atmedia)1) ATO - Nielsen, živě + TS0-7, 2022-2023, červenec a srpen, ATS/den, CS 15+2) ATO - Nielsen, živě + TS0-7, 2022-2023, červenec a srpen, neděle, ATS/den, CS 15+3) ATO - Nielsen, živě + TS0-7, 2022-2023, červenec a srpen, ATS, CS 15+4) ATO - Nielsen, živě + TS0-7, 2022-2023, 1. - 15.7.2024, ATS, CS 15+redakce