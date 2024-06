Televizor jako multimediální centrum: Češi objevují jeho nové možnosti

DNES!

Ačkoliv čeští televizní diváci využívají v posledních letech televizor stále častěji i k jiným aktivitám, jako je například sledování online videí a placených VoD služeb nebo využívání HbbTV či SmartTV aplikací, sledování televizních stanic je stále dominantní aktivitou

▲ Obr č. 1 - atmedia: 88 % českých domácností má doma televizor (foto: atmedia)



V posledních letech sice roste využívání televizoru i k jiným aktivitám, ovšem čas trávený sledováním televizních stanic je více než sedmkrát delší

Popularita chytrých televizí stoupá

▲ Obr č. 2 - atmedia: Přes 4 hodiny denně čeští tv diváci tráví přes tv obrazovkami (foto: atmedia)



Tím skokově narostl počet diváků, kteří mohou vedle televizních stanic sledovat na televizoru například také online videa, využívat placené VoD služby nebo videotéky IPTV operátorů, případně používat různé SmartTV aplikace nebo HbbTV

Poslední roky potvrzují, že televize zůstává jedním z nejvlivnějších médií, a to navzdory rozmachu sociálních sítí a nástupu VoD služeb. Z aktuálních dat vyplývá, že čeští televizní diváci starší patnácti let tráví před televizními obrazovkami v průměru přes čtyři hodiny denně. Téměř 90 % času přitom věnují sledování televizních stanic - v loňském roce to bylo konkrétně 3 hodiny a 39 minut denně. (1)," popisuje Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia, která na našem trhu obchodně zastupuje 25 měřených tematických televizních stanic. Dodává při tom, že televizní stanice sledovalo v loňském roce denně v průměru 5,7 milionu českých televizních diváků starších patnácti let. (2)Naopak televizor k jiným aktivitám, než je sledování televizních stanic, využívá jedna čtvrtina českých televizních diváků starších patnácti let. Konkrétně jde o více než 2 miliony lidí, přičemž před pěti lety jich bylo o půl milionu méně. (3) Podobně roste také čas, který těmto tzv. ostatním aktivitám věnují. Zatímco v roce 2019 jim denně věnovali v průměru 17 minut, v loňském roce to bylo již 30 minut. (4)," upozorňuje na podstatný rozdíl Pavel Müller s tím, že více času na televizoru věnují sledování televizních stanic oproti jiným aktivitám televizní diváci všech věkových kategorií včetně těch nejmladších ve věku 15-34 let.Zejména v uplynulých letech častější využívání televizoru k jiným aktivitám, než je sledování televizního obsahu, koreluje s tím, jak roste počet domácností, které mají doma televizor připojený k internetu. Zatímco v roce 2019 mělo televizi s internetem 31 % českých televizních domácností, v loňském roce to bylo již 52 %. (5)," poukazuje na nové možnosti sledování videoobsahu Pavel Müller a doplňuje, že televizor má doma téměř 9 z 10 českých domácností. (6)K dalším tzv. ostatním aktivitám na televizoru patří rovněž například zrcadlení obrazovky mobilu na televizor, sledování videoobsahu z DVD, Blu-ray, USB a dalších zařízeních, poslech hudby nebo hraní her prostřednictvím herních konzolí připojených k televizoru.Nejoblíbenějším programovým žánrem v českých televizních domácnostech jsou dlouhodobě dramatické pořady - filmy a seriály se na celkové televizní sledovanosti podílejí ze 44 %. Čeští televizní diváci starší patnácti let s nimi tak tráví více než jednu a půl hodiny denně. Druhé místo z hlediska programových žánrů patří zábavným pořadům typu reality show, na které připadá 14 % veškerého času tráveného sledováním televize. Žebříček tří nejsledovanějších programových žánrů pak uzavírají zpravodajské pořady s 13 %. (7)(1) ATO - Nielsen, Živě + TS0-7, ostatní aktivity, 2023, ATS/den, CS 15+(2) ATO - Nielsen, Živě + TS0-7, 2023, Reach 000/den, CS 15+(3) ATO - Nielsen, ostatní aktivity, 2019, 2023, Reach 000/den, CS 15+(4) ATO - Nielsen, ostatní aktivity, 2019, 2023, ATS/den, CS 15+(5) ATO - Nielsen, Kontinuální výzkum, 2019, 2023, TV domácnosti(6) ATO - Nielsen, Kontinuální výzkum, 2023, domácnosti(7) ATO - Nielsen, Živě + TS0-7, 2023, ATS, CS 15+