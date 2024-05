Čtenáři si spíše počkají na dabing, titulky nemusí

DNES!

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů, anketa: Máte na výběr: vidět nový zahraniční film/seriál hned s titulky nebo později s dabingem. Co zvolíte? (foto: parabola.cz)



Počkáte si na dabing, nebo jste ochotni akceptovat lokalizaci zahraničního pořadu formou titulků? Tuto otázku nedávno položil web parabola.cz svým čtenářům. Z výsledků plyne, že respondenti si počkají na klasický dabing.Máte jako divák na výběr: můžete sledovat nový zahraniční film či seriál hned s titulky, nebo později s českým či slovenským dabingem. Jaká varianta u Vás přichází v úvahu? To zjišťoval web parabola.cz.Nejvíce čtenářů (45,9 % z nich) v anketě uvedlo, že chtějí sledovat pořad s dabingem a na takovou lokalizaci si počkají.Druhá skupina čtenářů (27,6 procenta) uvedla, že chtějí sledovat pořad hned a postačí jim české či slovenské titulky.Zbývajících 26,5 procenta respondentů uvedlo, že na danou otázku nemohou jednoznačně odpovědět - někdy jim postačí titulky, jindy chtějí dabing.Anketa probíhala od 9. 4. do 30. 4. a hlasování se zúčastnilo 427 čtenářů.Dnes jsme čtenářům představili novou anketní otázku. Na český a slovenský trh vstupují další a další televizní stanice. Vedle nich mají diváci slušnou nabídku obsahu na streamovacích platformách. A jak tuto nabídku hodnotíte? Máte si dnes z čeho vybrat, nebo je to náročné si vůbec něco vybrat? Hlasujte v anketě na titulní stránce webu parabola.cz.Stále platí, že anketní otázku můžete navrhnout i Vy. Máte-li nějaký tip na otázku do ankety, napište na redakční e-mail. Preferujeme obecné otázky, kterých se může zúčastnit nejvíce čtenářů webu.redakce