Klasický seriál vede u čtenářů webu parabola.cz, zjistila anketa

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů, anketa: Jaký typ seriálů máte nejraději? (foto: parabola.cz)



Seriály jsou u televizních diváků populární. Proto se anketa webu parabola.cz tentokrát soustředila na to, jaký typ seriálu na obrazovkách vyhledávají nejraději.Z hlasování na otázku "Jaký typ seriálů máte nejraději?" vyplynulo, že nejvíce (36 procent) hlasujících má v oblibě klasické seriály, které mají 10 až 15 částí.Minisérie s jednotkami dílů si oblíbilo 30,6 procenta hlasujících.Nekonečné seriály vyhledává 8,1 procenta čtenářů.Zbývajících 25,2 % hlasujících uvedlo, že seriály má v oblibě jako celek a někdy se spokojí s minisériemi, klasickými seriály i tzv. nekonečnými seriály, které mají desítky až stovky dílů.Anketa probíhala od 15. března do 7. dubna a průzkumu se zúčastnilo 369 čtenářů.Po uzavření hlasování jsme vyhlásili novou anketní otázku, která se týká zahraničních filmů a seriálů. Zajímá nás, co zvolíte: podíváte se na horkou novinku s českými či slovenskými titulky nebo si počkáte, až bude pořad nadabován? Nebo zvolíte někdy první, jindy druhou možnost?Anketa je umístěna na titulní stránce. Hlasovat můžete kliknutím na odpověď, která nejvíce odpovídá Vaší odpovědi.Otázky do anket připravuje redakce webu parabola.cz. I zde může být vyhlášena Vaše anketa. Stačí poslat námět na anketní otázku. Vybíráme zejména takové, které se mohou zúčastnit čtenáři bez ohledu na jejich televizní platformu i stát, ve které žijí.redakce