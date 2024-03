Atmedia index: Tři čtvrtiny trhu placené TV ovládají 4 velcí hráči

DNES!

V loňském roce využívalo IPTV či kabelovou televizi 61 % diváků placené televize, satelitní televizi pak zbylých 39 %

▲ Obr č. 1 - Kolik tv diváků platí za televizní službu (foto: Atmedia)



Exkluzivní sportovní obsah je důležitý pro každého šestého uživatele placené TV

Časová flexibilita, bohatá nabídka videoobsahu a flexibilita umožňující více členům rodiny sledovat různé pořady ve stejný čas, takové jsou hlavní důvody využívání služeb operátorů placené televize

Pro každého šestého uživatele placené televize je také důležitá unikátní a exkluzivní nabídka sportovního obsahu

▲ Obr č. 2 - Většina českých tv diváků má placenou televizní službu (foto: Atmedia)



Češi utrácí za placenou televizi čtyři stovky měsíčně

Přestože lze placenou televizi dnes pořídit za nižší stovky korun měsíčně, je cena jedním z hlavních důvodů, proč 44 % televizních diváků ve věku 15-69 let sleduje pouze televizní stanice dostupné v pozemním digitálním vysílání

Čeští diváci mohou bezplatně sledovat desítky televizních stanic, jen do oficiálního měření televizní sledovanosti jich je zapojeno téměř čtyřicet

O výzkumu

Počet diváků, kteří sledují televizní stanice prostřednictvím některého z placených operátorů, se u nás již několik let drží na obdobné úrovni. Výjimkou nebyl ani loňský rok, což potvrzují i aktuální výsledky výzkumu atmedia index, který každé tři měsíce realizuje mediální zastupitelství Atmedia. Výzkum dále poukázal na rozdělení českého trhu placené televize, který ze tří čtvrtin ovládají 4 největší hráči.Konkrétně v roce 2023 využívalo služeb placené televize celkem 56 % diváků ve věku 15-69 let. Nejsilnější platformou přitom je IPTV, která v posledních letech zvyšuje svůj podíl na úkor satelitní televize. „,“ přibližuje Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia, která na českém trhu obchodně zastupuje 25 měřených tematických televizních stanic. Z výzkumu atmedia index také vyplývá, že celé tři čtvrtiny trhu placené televize si mezi sebe rozdělují čtyři největší operátoři - Skylink , O2 TV, Vodafone TV a Magenta TV.,“ shrnuje Pavel Müller. Doplňuje, že televizní diváci využívají O2 TV, Vodafone TV, Magenta TV či jiné operátory placené televize především kvůli možnosti sledovat televizní pořady zpětně bez ohledu na původní čas vysílání - konkrétně to udává 41 % diváků, kteří v loňském roce využívali satelitní nebo kabelovou TV či IPTV. Hned v závěsu je s 38 % možnost sledovat televizní stanice, které nejsou dostupné v pozemním digitálním vysílání. Třetím nejčastěji uváděným důvodem, ke kterému se hlásí 28 % diváků s placenou televizí, je možnost sledovat televizi na více zařízeních současně, například na PC, tabletu nebo mobilu.K méně často uváděným důvodům využívání placené televize patří také možnost sledovat televizní stanice v HD kvalitě nebo přístup k videoobsahu, který nenabízí televizní stanice v lineárním vysílání - zpravidla jde o filmy a seriály dostupné v různých videotékách. „,“ přibližuje Pavel Müller s tím, že právě sportovní obsah se v posledních letech stává konkurenční výhodou a výkladní skříní služeb operátorů placené televize, přičemž někteří z nich nabízí svým zákazníkům i přes dvacet sportovních televizních stanic. pay-tv -big.jpg" data-lightbox="Obrazek">Výzkum atmedia index také dlouhodobě sleduje průměrné měsíční výdaje na placenou televizi. V druhé polovině loňského roku utráceli Češi za služby operátorů placené televize v průměru 395 Kč měsíčně, což je o jednotky korun více v porovnání se stejným obdobím roku 2022.,“ upozorňuje Pavel Müller a dodává, že jedna třetina těchto diváků považuje placenou televizi za drahou. Téměř jedna polovina diváků, kteří nevyužívají placenou televizi, za ni jednoduše nechce platit vůbec. Nejčastěji uváděným důvodem pro nevyužívání placené televize ovšem dlouhodobě zůstává spokojenost s nabídkou televizních stanic dostupných v terestrickém vysílání. „,“ upozorňuje Pavel Müller s tím, že terestrické vysílání má v České republice dlouhodobě silnou pozici, což se v příštích letech pravděpodobně nijak nezmění.Výzkum pro mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia realizovala výzkumná společnost ResSOLUTION / Nielsen metodou CAWI. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 8 326 respondentů (internetová populace ve věku 15-69 let) z Českého národního panelu. Dotazování probíhalo ve čtyřech vlnách za každé čtvrtletí roku 2023 (5.-19. 4. 2023, 3.-31. 7. 2023, 2.-16. 10. 2023, 2.-15. 1. 2024).Společnost Atmedia představila atmedia index v polovině roku 2021. Televizním stanicím, mediálním agenturám a dalším zájemcům nabízí komplexní data, informace a vhled do tří zkoumaných oblastí: (1) hodnocení kvality televizních stanic očima jejich diváků, (2) využívání placené a neplacené televize, (3) využívání placených videí na vyžádání (VoD).(Atmedia)redakce