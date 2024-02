Atmedia index: Placené VoD služby sledují téměř dvě třetiny zástupců generace Z

DNES!

Ve druhém pololetí roku 2023 aktivně využívalo placené VoD služby celkem 2,8 milionu lidí ve věku 15-69 let, což je o více než 150 tisíc lidí méně než v prvním pololetí. Neznamená to však, že by trh s placenými videotékami narazil na svůj strop. V meziročním porovnání totiž naopak počet uživatelů vzrostl o dva procentní body

▲ Obr č. 1 - Atmedia: SVOD používá 2,8 milionu Čechů (foto: Atmedia)



Nejaktivnějšímu uživateli placených VoD služeb jsou mileniálové

Podle aktuálních výsledků našeho výzkumu atmedia index využívá aktivně placené služby video on demand 63 % lidí ve věku 15-24 let a 60 % lidí ve věku 25-34 let, což jsou v porovnání s jakoukoliv jinou věkovou skupinou nejvyšší procenta

Nejmladší generace dává často přednost digitálním platformám, které jim nabízí personalizovaný obsah a flexibilitu ve sledování videoobsahu - seriály a filmy chtějí sledovat kdykoliv a kdekoliv. Proto jsou u nich velmi oblíbené placené VoD služby, ale také například zpětné sledování televizních pořadů

Frekvence sledování je také různá v rámci jednotlivých placených VoD služeb. Zatímco některé mají i více než jednu třetinu denních uživatelů, jiné i méně než jednu pětinu

▲ Obr č. 2 - Atmedia: SVOD používá 2/3 členů generace Z (foto: Atmedia)







TOP 5 hráčů doplňují platformy oslovující méně než desetinu uživatelů VoD služeb

Placené VoD služby bychom z hlediska počtu jejich uživatelů mohli rozdělit na tři čtyři skupiny

Do druhé skupiny bychom mohli s určitým odstupem od Netflixu zařadit Voyo, HBO Max, Disney+ a Prima+. Třetí skupinu pak reprezentují například SkyShowtime, Amazon Prime Video, FilmBox+ nebo CANAL+, u nichž podíl diváků nepřekračuje jednu desetinu všech uživatelů placených VoD služe

O výzkumu

VoD služby v Česku zažívaly v uplynulých letech velký boom a počet diváků, kteří za ně byli ochotni platit, pravidelně rostl. V loňském roce ovšem tento vývoj zpomalil. Nicméně i přesto, že podle výsledků aktuálního výzkumu atmedia index počet uživatelů ve druhé polovině roku 2023 ve srovnání s prvním pololetím mírně klesl, z celkového meziročního porovnání je patrný mírný nárůst.Z výsledků průzkumu atmedia index, který pravidelně každé tři měsíce realizuje mediální zastupitelství Atmedia, dále vyplývá, že od ledna do června využívalo minimálně několikrát měsíčně aspoň jednu placenou službu s videem na vyžádání 44 % české populace ve věku 15-69 let. Od července do prosince to pak bylo 42 %. „,“ upozorňuje Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia, která na českém trhu obchodně zastupuje 24 měřených tematických TV stanic.Placené VoD služby typu Netflix, HBO Max nebo Disney+ jsou nejoblíbenější mezi zástupci generací Z a Y, tedy lidmi ve věku 15-24 let a 25-34 let - sleduje je celkem 61 % z nich. „,“ tvrdí Pavel Müller s tím, že s přibývajícím věkem sledování placených VoD služeb klesá - v druhé polovině roku 2023 je využívalo konkrétně 39 % lidí ve věku 35-54 let a 19 % lidí ve věku 55-69 let.,“ dodává Pavel Müller.Atmedia index dále ukázal, že více než čtyři pětiny uživatelů placených VoD služeb je sleduje minimálně několikrát za týden, nejčastěji pak denně nebo téměř denně. Vůbec nejvíce času tráví sledováním videoobsahu na těchto platformách mileniálové, tedy lidé ve věku 25-34 let. Téměř 60 % z nich je sleduje denně nebo téměř denně a dalších téměř 30 % aspoň několikrát týdně. Za nimi následují možná překvapivě uživatelé ve věku 55-64 let - mezi denní uživatele patří více než polovina z nich. „,“ tvrdí Pavel Müller.Z aktuálních výsledků výzkumu atmedia index za 2. pololetí loňského roku také vyplývá, že jeden uživatel placených VoD služeb využívá v průměru dvě služby najednou. Žebříček nejvyužívanějších placených služeb s videem na vyžádání přitom zůstává stejný v porovnání s prvním pololetím roku 2023. „,“ tvrdí Pavel Müller s tím, že do první skupiny patří jediný hráč - Netflix, který od července do prosince loňského roku využívaly dvě třetiny všech uživatelů placených VoD služeb. „b,“ popisuje Pavel Müller. Dodává, že do čtvrté skupiny bychom mohli zařadit služby, které svým zaměřením cílí na malá specifická publika diváků s nižšími jednotkami procent.Výzkum pro mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia realizovala výzkumná společnost ResSOLUTION / Nielsen metodou CAWI. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 4 153 respondentů (internetová populace ve věku 15-69 let) z Českého národního panelu. Dotazování probíhalo ve dvou vlnách za třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2023 (2.-16. 10. 2023, 2.-15. 1. 2024).Společnost Atmedia představila atmedia index v polovině roku 2021. Televizním stanicím, mediálním agenturám a dalším zájemcům nabízí komplexní data, informace a vhled do tří zkoumaných oblastí: (1) hodnocení kvality televizních stanic očima jejich diváků, (2) využívání placené a neplacené televize, (3) využívání placených videí na vyžádání (VoD).(Atmedia)redakce