Atmedia: Televize si v roce 2023 udržela vysokou sledovanost

Ačkoliv televizní sledovanost v regionu střední Evropy v loňském roce mírně klesla, stále se drží, například v porovnání s některými státy západní nebo severní Evropy, na vysokých hodnotách. Například v Norsku nebo Švédsku netráví diváci sledováním televize ani dvě hodiny denně

▲ Obr č. 1 - Televizní sledovanost ve státech V4 v roce 2023 (foto: Atmedia)



Vůbec nejvíce času tráví sledováním televize obyvatelé jihovýchodní Evropy, příkladem je Srbsko nebo Rumunsko, kde televizní sledovanost překračuje pět hodin denně

Maďaři přes 5 hodin denně, Slováci poprvé těsně pod 4 hodinami

Televizní sledovanost sice v loňském roce meziročně klesla, ovšem šlo o pouhá tři procenta. S více než 3,5 hodinami denně je televize stále silné médium, u kterého tráví čeští diváci podstatnou část dne

Třicátníci tráví sledováním televize dvojnásobně více času než generace Z

Televizní sledovanost u generace Z, tedy diváků ve věku 15-24 let, se od roku 2022 pohybuje pod jednou hodinou denně. Hned následující generace Y, tedy diváci ve věku 25-34 let, však trávili sledováním televize více než dvojnásobek času - téměř dvě hodiny denně

Diváci ve věku 35-54 let pak sledují televizi v průměru přes 3 hodiny denně

Televizní sledovanost v České republice a zemích V4 se i v loňském roce držela na vysokých hodnotách. Nejvíce času před televizními obrazovkami trávili naši maďarští sousedé, a to v průměru 5 hodin denně, zatímco Češi věnovali jejímu sledování 3,5 hodiny. Rok 2023 také potvrdil zásadní rozdíly v mediálním chování různých věkových skupin diváků.Češi přes 3,5 hodiny denně, Slováci necelé 4 hodiny denně, Poláci téměř 4,5 hodiny denně a Maďaři přes 5 hodin denně. Tolik času trávili v loňském roce sledováním televize obyvatelé států tzv. visegrádské čtyřky.,“ ukazuje na evropské regionální rozdíly v televizní sledovanosti Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia, která na českém trhu obchodně zastupuje 24 měřených tematických TV stanic.,“ dodává Pavel Müller.V porovnání s okolními státy tzv. visegrádské čtyřky je televizní sledovanost v Česku dlouhodobě nejnižší a potvrdil to i loňský rok. Čeští diváci ve věku 15+ trávili vloni před televizními obrazovkami v průměru 3 hodiny a 39 minut denně.,“ komentuje výsledky televizní sledovanosti za rok 2023 Pavel Müller a dodává, že si televizi denně zapnulo v průměru 70 % diváků ve věku 15+ a aspoň jednou týdně dokonce 87 % diváků. Televizní pořady aspoň někdy sleduje 93 % českých domácností.Nejvyšší televizní sledovanost ze států V4 si naopak dlouhodobě udržuje Maďarsko. Ačkoliv maďarští diváci trávili v loňském roce sledováním televize o dvě minuty denně méně než v roce 2022, televizní sledovanost stále překračuje pětihodinovou hranici - před televizními obrazovkami trávili vloni maďarští diváci ve věku 15+ konkrétně 5 hodin a 6 minut denně. Mnohem blíže k Česku má z hlediska televizní sledovanosti Slovensko s loňskými 3 hodinami a 59 minutami denně (diváci ve věku 12+), což je o 15 minut denně méně než v roce 2022. Televizní sledovanost byla v loňském roce oproti přecházejícímu roku nižší také v Polsku, když tamní diváci trávili před televizními obrazovkami o 11 minut denně méně - konkrétně 4 hodiny a 18 minut denně.Rok 2023 potvrdil rozdíly v mediálním chování různých věkových skupin diváků. Nejméně času trávili sledováním televize diváci ve věku 15-24 let, konkrétně 45 minut denně. „,“ upozorňuje Pavel Müller na výrazný mezigenerační rozdíl v televizní sledovanosti.,“ doplňuje Pavel Müller. Výrazný mezigenerační rozdíl mezi diváky z generace Z a Y je společný pro všechny státy V4. Ovšem zatímco v Polsku v loňském roce diváci ve věku 15-24 let poprvé trávili sledováním televize méně než jednu hodinu denně, v Maďarsku se i přes meziroční pokles přibližuje televizní sledovanost v této věkové kategorii dvěma hodinám za den.(Atmedia)redakce