Sváteční tv program se čtenářům líbil. Vyplývá z výsledků ankety

DNES!

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů (foto: parabola.cz)



Vánoční televizní program na českých a slovenských programech se divákům vesměs líbil. Vyplývá to z výsledků hlasování ankety webu parabola.cz.Na otázku "" nejvíce hlasujících čtenářů uvedlo (45,1% z nich), že nabídka pořadů byla hrozná a byla škoda elektřiny a zapínání "skříňky na zábavu".Reakce těchto čtenářů je z jedné strany pochopitelná - na konci roku jsou velká očekávání od televizních stanic a vysílaných pořadů. Podaří se potěšit diváky u televizní obrazovky? Na stranu druhou je v posledních letech programová nabídka velmi jednotvárná - zejména na Silvestra, kdy to vypadá, že programové oddělení má dovolenou. Programové schéma se nijak nevymyká očekávanému obsahu.Jedním slovem Perfektní! Tak zhodnotilo sváteční nabídku 24,9 procenta čtenářů, kteří si z bohaté televizní nabídky vybrali jak premiérové pořady (novinky), tak i starší produkci (klasiku).Skvělá sváteční nabídka byla pro 22,1 procenta respondentů, kteří si z bohaté nabídky vybrali jen osvědčené pořady.A konečně 7,9 procenta čtenářů zná starší tituly a zaměřila se na televizní obrazovce jen na novinky.Ankety se zúčastnilo 470 čtenářů.A jak programovou nabídku o Vánocích hodnotíte Vy? Co Vás o vánočních svátcích na televizní obrazovce potěšilo a naopak zklamalo?Po uzavření hlasování byla čtenářům webu parabola.cz představena nová anketa. Vracíme se k lokalizaci pořadů - tentokrát k dabingu. S jakou kvalitou dabingu si vystačíte. Postačí Vám voice over z éry VHS kazet? Hlasujte na titulní stránce webu parabola.cz.redakce