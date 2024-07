Skylink a změna plánu: AXN Black a AXN White zůstávají na satelitu

DNES!

▲ Obr č. 1 - Rodina sleduje programovou nabídku satelitní televize Skylink. Ilustrační foto (foto: M7 Group)



Nový transpondér pro AXN Black a AXN White

TV8 (TV Osem) do SD - další program sníží rozlišení

AXN Black a AXN White i v OTT

Seriálové a filmové kanálybudou i nadále dostupné divákům satelitní platformy Skylink . Ruší se původní záměr zcela přesunout tyto dvě stanice do OTT služby Skylink Live TV.Součástí optimalizace satelitní kapacity lucemburského operátora M7 Group , člena skupiny CANAL+, byly změny vysílacích parametrů vybraných multiplexů - konkrétně změna FEC ze 2/3 na 3/4 a Pilot z OFF na ON. U jednoho transpondéru se navýšila symbolová rychlost z 27500 na 29900 ksymb/s - tedy na hodnotu, kterou běžně používají všechny multiplexy operátora. Vyjma tzv. home TP, kde parametry se nemění.Provozovatel vedle technických změn přesunul řadu programů na nové vysílací parametry - jiné transpondéry. Důvodem je opuštění vysílacích kmitočtů 11,778 a 11,954 GHz, jejíchž provoz bude na konci srpna ukončen. M7 Group se nedohodla se satelitním operátorem na ceně za pronájem transpondérů na další období. Proto tyto dvě frekvence skončí a vysílané programy z těchto kapacity přesune na jiné kmitočty.Pro stěhování programů pomohly právě provedené úpravy parametrů multiplexů. Nicméně ani po těchto změnách se nedostane kapacita na všechny programy a některé se přesouvají do OTT služby Skylink Live TV. Týká se to zejména maďarských programů. Nicméně v seznamu byly i lokalizované tematické programy do češtiny - konkrétně. Nakonec první dvě uvedené stanice na satelitu zůstanou. Navíc je nově zákazníci najdou i ve zmíněné službě Skylink Live TV.AXN White a AXN Black sice na satelitu Astra (23,5°E) zůstanou ale čeká je stěhování na novou kapacitu. Důvodem je především skutečnost, že se nyní tyto dvě stanice vysílají ze zmíněné frekvence 11,954 GHz, kterou přestane společnost používat.Od 2.8.2024 najde zákazník satelitní platformy Skylink tyto dvě stanice na novém kmitočtu 12,109 GHz, polarizace horizontální, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK.Ručně přeladit programy si budou muset zákazníci Skylinku s vlastními přijímači. Na přístrojích s funkcí FastScan se automaticky načte nová programová mapa kanálů, včetně nových frekvencí zmíněných programů AXN.Na zmíněné frekvenci 12,109 GHz, která se stane novým domovem dvou tematických programů pod značkou AXN, není momentálně žádná volná kapacita. Vysílací prostor se ale uvolní - slovenská privátní televize TV Osem (TV 8), která se nachází na stejném kmitočtu, v uvedený den 2. srpna 2024 přejde z HD do SD rozlišení.Programy AXN White a AXN Black zůstávají v OTT službě Skylink Live TV. Zákazníci se satelitní televizí tak budou moci tyto programy přijímat jak z DTH, tak i z OTT.redakce