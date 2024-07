History HD, 360 Tune Box HD a GameToon INT ve Skylink Live TV

DNES!

▲ Obr č. 1 - OTT služba Skylink Live TV. Ilustrační foto



Programová nabídka operátora česko-slovenské internetové a satelitní platformy Skylink , operátora M7 Group , člena skupiny CANAL+, se rozšiřuje v internetové (OTT) službě Skylink Live TV o tři nové programy.V úterý 16. července dojde k zařazení tří nových televizních programů - History HD, 360 TuneBox HD a GameToon INT - do nabídky internetové televize Skylink Live TV. Jedná se o další krok k rozšíření a zkvalitnění nabídky programů dostupných v internetové televizi Skylinku, kterých tak bude již 95.je kanál plný zábavy založené na faktech. Skutečné osoby z minulosti i přítomnosti se podělí o své životní příběhy. Stanice tak nabídne divácky oblíbené série, jako jsou Válka skladů, Hvězdy zastavárny, dokumentární Vetřelce dávnověku nebo přímo žhavý seriál Z ohnivé výhně. Operátor tuto stanici doposud nabízel jen zákazníkům Skylinku ze satelitu.Světu vládnou videohry a díky přidání stanicedostanou diváci možnost vylepšit své herní dovednosti, sledovat nejpopulárnější streamery světa nebo se dozvědět více o tom, co ve světě gamingu zrovna frčí.Širokou škálu hudebních žánrů představí. Videoklipy známých i nových tváří pojedou na novém programu od rána do večera, a na své si tak přijdou vyznavači popu, rocku, indie, hip hopu a mnoha dalších. Vysílání je navíc přizpůsobeno dennímu rytmu posluchačů. Ráno je naladí pohodovou klidnou muzikou a postupně program přejde až k párty songům ve večerních hodinách.Všechny tři programy jsou dostupné v internetové televizi Skylink Live TV od balíčku Multi.redakce