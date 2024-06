Na satelitu přešly do SD, na Skylink Live TV zůstávají v HD

DNES!

Hybridní boxy se Skylink Live TV

Na satelitní platformě Skylink přešly některé HD programy do klasického SD rozlišení. Klienti operátora mohou tyto stanice sledovat nadále v HD rozlišení. Stačí je sledovat přes internetovou (OTT) službu Skylink Live TV.Prvním odstavcem by vlastně mohl tento článek končit, neboť přinesl klíčovou informaci pro zákazníky televizního operátora Skylink. Nicméně nic není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát.Společnost M7 Group , člen skupiny CANAL+, v rámci optimalizace satelitní kapacity, se rozhodla vybrané stanice ze své satelitní nabídky Skylink překlopit z HD rozlišení do SD. Tento krok je pro televizní diváky nepopulární, nicméně provozovatel televizní služby vybrané stanice nadále nabízí v původním HD rozlišení. Stačí si je spustit v internetové platformě Skylink Live TV, kde nadále pokračují v původním formátu.Týká se to jak české stanice Prima LOVE , tak i dokumentárního programu Travelxp či televize s klasickou hudbou Mezzo. Tyto stanice jsou tedy na Skylink Live TV v HD.Změnu rozlišení (přechod uvedených stanic z HD na SD) zaznamenali "DTH only" diváci. Klienti v Skylink Live TV mohou tyto programy stále sledovat v HD.Zvláštní kapitolou jsou zákazníci s hybridními boxy - tedy takovými, které kombinují programovou nabídku ze satelitu s internetovou. Diváci dostávají maximální počet stanic operátora, kterou divákům "posílá" přes DTH a OTT. Problém je v jednom detailu: hybridní boxy zatím (!) upřednostňují programy ze satelitu přes internetem bez ohledu na kvalitu obrazu na jedné či druhé distribuci. Znamená to, že na hybridních boxech mají diváci zmíněné stanice v SD rozlišení (ze satelitu), i když je operátor svým zákazníkům "druhou cestou" nabízí v HD. Tento malý zádrhel ve firmware boxů čeká v nejbližších dnech oprava, aby diváci získali nejlepší možnou kvalitu obrazu, kterou divákům nabízí.Skylink Live TV nabízí v HD rozlišení filmový kanál FilmBox již delší dobu. Na satelitu jej operátor v tomto rozlišení nabízí od 18. června. V OTT Skylink Live TV je v HD kvalitě i sesterský program FilmBox Stars. Na satelitu zůstává v SD.OTT služba Skylink Live TV je dostupná zákazníkům bez dodatečných poplatků k satelitní televizní nabídce Skylink. Vedle lineárních stanic jsou zde divákům dostupné i streamovací kanály CANAL+ Sport 3/4/5/6/7/8 v závislosti na sportovních eventech, videotéky a klasický sedmi denní archív stanic.redakce