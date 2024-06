Jaké změny ještě čekají na zákazníky Skylinku?

DNES!

▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)



Co diváky ještě čekají za změny?

1. Spuštění maďarské SuperTV2

2. Změna obrazového rozlišení: z HD na SD

3. Změna obrazového rozlišení: z SD na HD

4. Spuštění ostatních maďarských kanálů z nových pozic

5. Přesun některých stanic ze satelitu (DTH) na internet (OTT)

V minulých týdnech zahájil operátor česko-slovenské satelitní platformy Skylink , lucemburská společnost M7 Group , člen skupiny CANAL+, přeladění vybraných programů na nové vysílací parametry. Vše probíhá po etapách. Další kroky přijdou již brzy.Dne 22.5.2024 provedl provozovatel zmíněné DTH platformy změnu parametrů některých multiplexů na nové hodnoty. Parametr FEC se u osmi multiplexů změnil ze 2/3 na 3/4 a Pilot z OFF na ON. V jednom případě došlo i ke změně symbolové rychlosti. Zatímco první část mohla zvládnout většina přijímačů bez větších potíží díky podpoře funkce FEC "auto" (automatické nastavení FEC), ve druhém případě si museli diváci některých přijímačů programy přeladit ručně. Všechny tyto změny bez větších potíží zvládly přístroje s funkcí FastScan či moduly s Operátorským profilem. Ostatní diváci si případně museli programy doladit ručně.O den později 23. května začal operátor vysílat vybrané programy ze své nabídky na nových vysílacích parametrech - na kapacitě, která se "vytvořila" právě změnou konfigurace jednotlivých multiplexů.Na nových pozicích již vysílají stanice Spark, History HD, JOJ Svet HD, Šláger Premium HD, Nova Sport 5 HD, Film+ SK, AMC SK, Cartoonito, Nicktoons, Golf Channel, Spektrum Home, Vixen HD, Penthouse Gold HD, Penthouse Reality HD a dále řada maďarských programů - Duna World / M4 Sport+, Film+ Hungary, Mozi+, Muzsika TV, Magyar Sláger TV, M5 a Story4 Hungary. Ve dvou případech (Film+ Hungary, M5) došlo s přesunem, resp. zahájením vysílání na nové parametry s downgradem rozlišení z HD na SD.Klíčové změny na platformě Skylink již proběhly (viz. předchozí odstavce). Nyní dojde k ostatním změnám - spuštění maďarských veřejnoprávních a komerčních programů na nových parametrech a také ke změnám, které proběhnou bez potřeby změny u televizních diváků - jde o překlopení stanic z HD do SD rozlišení a v jednom případě naopak - z SD do vysokého rozlišení ( HDTV ).Se všemi změnami si opět bez problémů poradí přijímače s funkcí FastScan. Ostatní musí přeladit programy se zadáním nových parametrů.Na 12.6.2024 je naplánováno spuštění stanice SuperTV2 na novém vysílacím transpondéru:* freq. 11,973 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSKJe to jediná chystaná novinka na uvedený termín.Vedle přeladění programů a změny parametrů multiplexů proběhne i změna bez nutnosti jakéhokoliv zásahu na přijímacím zařízení. Operátor platformy převede některé stanice z HD do SD rozlišení.Dne 18.6.2024 přejdou do klasického SD rozlišení stanice Travelxp, Mezzo a CNN Prima News.Dne 3.7.2024 začnou v SD na nových frekvencích vysílat maďarské programy M1, M2 / Petöfi, M4, RTL Hungary, Duna TV (viz. jejich parametry v bodě 4).Na původní frekvenci budou tyto HD stanice vysílat až do 22.8.2024 v původním - tedy HD rozlišení. Poté bude vysílání na starých frekvencích ukončeno (freq. 11,778 a 11,954 GHz).Změna rozlišení proběhne i opačným směrem - do HD bude překlopen filmový kanál FilmBox (freq. 11,934 GHz). K této změně dojde 18.6.2024.Klíčovým dnem pro naladění nových parametrů zbývajících maďarských programů bude 3.7.2024. V tento den je naplánováno spuštění programů M1, M2 / Petöfi, M4, Izaura TV, Hír TV, TV2, RTL (vše freq. 11,739 GHz), Duna, Cool TV (obě 11,856 GHz), TV2 Comedy (freq. 11,973 GHz), Prime, RTL Gold (freq. 12,129 GHz), Sorozat+, RTL Kettö, RTL Három (vše 12,187 GHz), Comedy Central Hungary, TV2 Klub (obě 12,090 GHz).Na starých parametrech budou stanice dostupné do 22.8.2024.Zároveň budou tyto programy od 3.7.2024 dostupné i zákazníkům OTT služby Skylink Live TV.K 16.7.2024 budou spuštěny maďarské stanice ATV, Galaxy4, Nickelodeon Hungary, Nick Jr. Hungary, Zenebutik a TV4 v internetové službě Skylink Live TV.Ve stejný den (16.7.2024) se ve Skylink Live TV objeví i programy AXN Black, AXN White a Extreme Sports.Všechny stanice uvedené v bodu 5) na satelitu skončí 22.8.2024.redakce