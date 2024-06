Skylink: Nové parametry pro RTVS, přeladění programů

DNES!

▲ Obr č. 1 - Na starých parametrech některých stanic platformy Skylink se objevila statická obrazovka o změně v distribuci



Program Service ID Video PID Audio PID Frekv. (MHz) Pol. Symb. rychl. FEC norma modu-

lace konec souběhu Jednotka HD 15420 3001 3011 sk

3012 sk (AC3)

3013 or

3014 sk 12012 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 22.8.2024 Dvojka HD 15421 3101 3111 sk

3112 sk (AC3)

3113 or





3114 sk 12012 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 22.8.2024 RTVS 24 HD ( FTA) 15422 3201 3211 sk

3214 sk 12012 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 22.8.2024 RTVS Šport HD 15423 3301 3313 sk

3312 sk (AC3)

3314 sk 12012 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 22.8.2024 Golf Channel 785 7501 7502 cz/7503 or 12090 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 4.6.2024 Cartoonito 779 7481 7482 cz/7483 en 12090 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 4.6.2024 Šláger Premium HD 778 7461 7462 12090 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 4.6.2024 History HD 15615 2501 2511 cz/2512 en/2513 hu 12109 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 4.6.2024 TV Spark 15614 2401 2411 12109 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 4.6.2024 JOJ Svet HD 8015 2510 2520 sk/2521 or 12344 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 4.6.2024

▲ Tabulka č. 1 - Nové technické parametry programů platformy Skylink (vše Astra, 23,5°E)



Televizní programy slovenského veřejnoprávního vysílatele RTVS - Jednotka, Dvojka, RTVS 24 a RTVS Šport - se vysílají z nové kapacity na satelitu Astra 3B . Programy je nutné během následujících týdnů přeladit.Na nové vysílací parametry stanice přecházejí z důvodu optimalizace satelitní kapacity lucemburské společnosti M7 Group , člena skupiny CANAL+, provozovatele česko-slovenské satelitní platformy Skylink . Operátor se rozhodl provozovateli satelitu SES (Astra) vrátit dva transpondéry. A právě na jednom z nich, na kterém již vysílání nebude poskytováno, jsou umístěny všechny čtyři programové televizní služby RTVS.Diváci mají v tomto případě dostatek času na přeladění svých satelitních přijímačů na nové parametry. Souběžná distribuce na starých (freq. 11,954 GHz) a nových (12,012 GHz) bude probíhat až do 22.8.2024. Nicméně se doporučuje přeladit přijímač co nejdříve.Samotné ruční přeladění programů se dotkne jen zlomku televizních diváků, kteří používají vlastní set top boxy. Ostatní diváci s přijímači s FastScan či moduly s Operátorským profilem se o přeladění přístroje nemusejí starat - přijímač si automaticky stáhne novou programovou mapu stanic.Poznámka k tabulce: Ve sloupci "konec souběhu" je uvedeno datum ukončení vysílání na staré frekvenci.Aby mohlo dojít ke spuštění programů RTVS na freq. 12,012 GHz, musely na stejné frekvenci skončit jiné programy - konkrétně JOJ Svet HD, Šláger Premium HD, History HD, Golf Channel a TV Spark a dále také Cartoonito. Tyto stanice pokračují na jiných parametrech - jsou uvedeny ve výše uvedené tabulce. Na jejich původních pozicích je nyní statická obrazovka (viz. obrázek v tomto článku).redakce