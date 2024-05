Skylink: Nové parametry pro kanály Primy a změny FEC

DNES!

▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)



Hlavní změna: Nová symbol rate o jednoho TP

Druhá významná změna u multiplexů Skylinku

Změny parametrů multiplexů z pohledu satelitní kapacity

▲ Tabulka č. 1 - Nové parametry multiplexů platformy Skylink od 22.5.2024



Divákům hrozí výpadek některých programů české TV Prima na satelitu. Multiplex s programy Primy totiž zásadně změní vysílací parametry. Změny proběhnou i u dalších transpondérů, které operátor česko-slovenské satelitní platformy používá.Veproběhnou klíčové změny pro operátora satelitní platformy Skylink , společnost M7 Group a rovněž i pro její zákazníky, kteří sledují programovou nabídku ze satelitu. V tento den změní řada multiplexů Skylinku své parametry. Změny se dotknou především zákazníkům s vlastními přijímači (bez funkce Fast Scan). Klientů s přijímači, které podporují FastScan se změny nedotknou - přijímač si automaticky stáhne novou programovou mapu s parametry multiplexů.Zásadní změny proběhnou na kmitočtu 11,934 GHz, na kterém se vysílají oblíbené programy české komerční skupiny Prima, žádané prémiové sportovní kanály Nova Sport 3, Nova Sport 4 a další stanice. U multiplexu na této frekvenci proběhne sice jedna ale velmi důležitá změna parametrů. Symbolová rychlost (symbol rate - SR) se navýší z dosavadních 27500 na novou hodnotu 29900.Po změně symbol rate na vyšší hodnotu u uvedené frekvence bude na straně televizních diváků nutné provést nové naskenování multiplexu se zadáním nové symbolové rychlosti. V případě, že divák změnu neprovede, bude se u tohoto multiplexu chovat přijímač jako kdyby vysílání na dané frekvenci skončilo. Na změnu se divák nemůže prakticky moc připravit - technicky není možné provozovat na stejné frekvenci souběh s novým SR a s původním.Vedle změny symbol rate u jednoho multiplexu dojde u dalších osmi frekvencí ke změně parametru FEC ze 2/3 na 3/4. Vedle toho se změní parametr Pilot z hodnoty OFF na ON.Po změně FEC a parametru Pilot na vysílacím pracovišti mohou divákům vypadnout - přijímač se i v tomto případě může chovat jako kdyby vysílání na dané frekvenci skončilo. Ale jde jen o množinu přijímačů, řada přístrojů již dnes pracuje s parametrem FEC v režimu "auto" (automatická detekce FEC) a Pilot se vůbec nezadává.Multiplexy se symbol rate 29900, FEC 2/3 a Pilot OFF se změnou na FEC 3/4 a Pilot ON navýší kapacitu z 59,22 na cca 64,91 Mbit/s, tj. o 5,69 Mbit/s. Navýšená kapacita může být použita pro zkvalitnění nabídky, eventuálně rozšíření o další programy.Z kapacitního pohledu si polepší i frekvence 11,934 GHz, na které proběhne "jen" navýšení SR z 27500 na 29900 ksymb/s. Multiplex zvýší kapacitu z dosavadních 59,71 na 64,91 Mbit/s, což znamená, že operátor tímto manévrem získá 5,2 Mbit/s kapacity.Home TP (tj. transpondér se servisními informacemi pro přijímače a moduly) zůstává se stávajícími parametry. Žádná změna u této frekvence (12,070 GHz) neproběhne.redakce