Skylink: Přeladění Nova Sport 5 HD, JOJ Svet HD a dalších

▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group

Program Service ID Video PID Audio PID Frekv. (MHz) Pol. Symb. rychl. FEC norma modu-

lace konec souběhu Penthouse Gold HD 7180 566 166 11856 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 22.8.2024 Film+ SK 14072 7210 7220 11934 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 22.8.2024 Nicktoons CZ 14071 7110 7120 cz/7121 hu 11934 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 22.8.2024 Spektrum Home 14070 7010 7020 11934 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 22.8.2024 AMC SK 14123 2310 2320 cz/2321 or 11973 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 22.8.2024 Nova Sport 5 HD 14124 2410 2420 cz/ 2421 or/ 2422 cz (AC3) 11973 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 22.8.2024 Cartoonito 779 7481 7482 cz/7483 en 12090 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 4.6.2024 Golf Channel 785 7501 7502 cz/7503 or 12090 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 4.6.2024 Šláger Premium HD 778 7461 7462 12090 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 4.6.2024 History HD 15615 2501 2511 cz/2512 en/2513 hu 12109 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 4.6.2024 TV Spark 15614 2401 2411 12109 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 4.6.2024 JOJ Svet HD 8015 2510 2520 sk/2521 or 12344 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 4.6.2024 M5 HD 8017 2710 2720 hu/2721 or 12344 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 22.8.2024 Story 4 HU 8016 2610 2620 12344 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK 22.8.2024

▲ Tabulka č. 1 - Nové parametry programů Skylinku od 23.5.2024 (Astra, 23,5°E)



V satelitní distribuci česko-slovenské platformy Skylink dochází k přesunům vybraných programů na nové vysílací parametry. Majitelé vlastních přijímačů musí včas své oblíbené programy přeladit.Přesun vybraných programů na nové parametry probíhá po získání nové vysílací kapacity změnou vysílacích parametrů - většinou FEC ze 2/3 na 3/4, Pilot z OFF na ON a v jednom případě i změnou symbol rate z 27500 na 29900.Kromě změny parametrů stanic k žádné další změně zatím nedochází. Stanice jsou poskytovány v původní konfiguraci (kodeky a rozlišení).Souběžná distribuce na starých a nových parametrech bude v některých případech trvá téměř dva týdny, v jiných i 3 měsíce. V každém případě je vhodné si programy naladit co nejdříve. Divák se tak vyhne nečekanému výpadku (konce) distribuce na starých parametrech.Samotné přeladění se týká jen zákazníků s vlastními set top boxy. Klienti s přijímači s funkcí FastScan či uživatelé modulů s Operátorským profilem se o přeladění starat nemusejí. Automaticky se jim stáhne nová programová mapa programů.redakce