Změny na Skylinku: Prima LOVE v SD, FilmBox v HD

1. Přechod HD programů na SD vysílání

▲ Obr č. 1 - Rodina sleduje programovou nabídku satelitní televize Skylink. Ilustrační foto (foto: M7 Group)



2. Přechod FilmBoxu do HD

technické parametry - Travelxp, Mezzo:

technické parametry - Prima LOVE, FilmBox HD:

Další plánované změny proběhly na česko-slovenské satelitní platformě Skylink . Tentokrát diváky nečeká žádné přelaďování, jen technické úpravy v distribuci vybraných programů.Lucemburská mediální skupina M7 Group , člen skupiny CANAL+, provedl dnes očekávané změny v distribuci vybraných programů. Některé z nich přešly z HD do SD rozlišení a v jednom případě proběhla upgrade z SD na vysoké rozlišení ( HDTV ).Nejvýraznější změnou pro televizní diváky v České republice je přechod jednoho z programů skupiny FTV Prima do klasického SD rozlišení. Původně se počítalo s překlopenímdo SD, nicméně provozovatel stanice chtěl, aby všechny vysílané titulky na obrazovce byly dostatečně čitelné a nakonec se rozhodlo, že na stejném vysílacím transpondéru přejde do SD programVedle Prima LOVE downscale rozlišení proběhlo také u tématických placených programů, které jsou poskytovány divákům v Česku a na Slovensku - konkrétně u dokumentárního programua stanice věnované vážné hudbě či baletuDiváků v Beneluxu, kde také M7 Group působí, se překlopení do SD týkalo i stanic. Tyto programy nejsou poskytovány divákům v Česku a na Slovensku.Vedle nepopulární změny rozlišení (downgrade na SD) provedl provozovatel platformy také upgrade programu na HD rozlišení. Filmový kanál, filmové a distribuční společnosti SPI International, je nyní dostupný zákazníkům Skylinku v lepší technické kvalitě - v high definition.Lepší technickou kvalitu si FilmBox zaslouží - podle různých průzkumů patří mezi nejsledovanější filmové programy v Česku a na Slovensku. Navíc programy skupiny FilmBox jsou zcela vlastněny společností CANAL+. A proto byl i zájem poskytovat tento program divákům v odpovídající kvalitě.Všechny výše popsané změny proběhly bez nutnosti přelaďování programů. Stanice jsou automaticky dostupné v novém rozlišení.satelit: Astra (23,5°E)frekvence: 11,739 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29900FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKsatelit: Astra (23,5°E)frekvence: 11,934 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29900FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKredakce